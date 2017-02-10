Почему бы не дать России то, чего она хочет? Статья вице-премьера в Die Welt

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции _ Пятница, 10 февраля 2017, 12:43

Фото hromadske.ua

В пятницу в немецком издании Die Welt вышла статья вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заголовком "Сделка с Путиным – это сделка с дьяволом" о политике Запада в отношении Украины и связанных с этим угрозах.

Адресатом этой публикации является западная аудитория, но ее месседжи стоят того, чтобы их услышали в Украине.

"Европейская правда" по согласованию с офисом вице-премьера публикует версию статьи в переводе на русский язык.

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В последнее время Украину преследовали в основном плохие новости. Тысячи мирных жителей оказались заложниками между морозом и огнем. Путин начал наступление на Донбассе – сильнейшее с начала 2015 года. Кремль потирает свои окровавленные руки в ожидании нового передела мира, надеясь, что Украина скоро будет принадлежать ему.

В то же время многие на Западе, похоже, рассматривают "все возможные варианты", чтобы заключить соглашение с Путиным.

Когда все стало настолько плохо? Ведь это не началось на прошлой неделе или в прошлом году. Отчасти это началось в феврале 2014 года, когда Россия вторглась в Украину.

Мы все помним те дни. Украина умоляла Россию остановиться. Запад умолял Украину не оказывать военного сопротивления. И только Россия ни о чем не просила – она просто делала свое дело: подрыв, манипуляция и оккупация земли, которая ей не принадлежала.

Тогда никто не был к этому готов.

Украине понадобились три долгих месяца 2014 года – март, апрель, май – чтобы преодолеть шок и начать отвечать. Увы, кажется, на Западе многие до сих пор не осознали, что произошло.

Россия вмешивается в ваши выборы, коррумпирует вас, играет с вами – а вы продолжаете умолять. Вы по-прежнему обращаетесь к доброй воли страны, которая считает нормальным разрывать на куски своих соседей. Некоторые из вас, наверное, думают: если дать России то, чего она хочет, этот кошмар закончится. Вы просто не можете понять, чего она хочет.

Ну что ж, вот вам честный ответ: она не верит в то, что Запад и Россия могут быть на высоте одновременно.

Россия уверена: пришло ее время подняться, а Западу - пойти на дно.

Да, это противоречит элементарной логике. Но разве не противоречит ей все представление Москвы о мир? Разве не базируется все их мышление на логике игры с нулевой суммой?

Да, это противоречит всему, чему мы научились за последние 25 лет. Но разве не стремится Россия открутить эти 25 лет назад?

Не обманывайте себя – все это произошло не потому, что Россия не поняла ваших намерений. Это произошло потому, что все мы не поняли намерений России. Мы думали, что Советский Союз был мертв все эти годы, но это не так. Он просто перегруппировывался. Он готовился к реваншу.

"Хьюстон, у нас проблема". И эта проблема – СССР 2.0, государство, которым руководит КГБ и которое способно на то, о чем СССР 1.0 мог только мечтать: вмешиваться в ваш политический дискурс и разрушать его, обесценивать ваши ценности, коррумпировать ваши элиты, разрушать ваши союзы.

Нет, правители России не являются великими мыслителями.

Они – обычные бывшие оперативники КГБ с неограниченными деньгами и отсутствием совести.

У них нет собственных грандиозных идей, но они хорошо разрушают другие: ЕС, НАТО, "американскую мечту", "европейский дом".

Но вернемся к вопросу: почему бы не дать России то, чего она хочет? А потому что прежде всего она хочет Украину. А Украина на это не согласится.

Это основное противоречие: Украина хочет быть свободной, в то время как Путин хочет удерживать Украину на поводке. Какие соглашения могут из этого получиться, кроме тех, что будут пренебрегать основными и законными интересами Украины?

Соглашение с Путиным может походить на сделку с дьяволом: он дает вам что-то – а вы в ответ отдаете ему всю вашу систему убеждений и ценностей. Он дает еще что-то – и вы соглашаетесь с новым разделом мира. Он дает еще – и вы отводите глаза, в то время как он уничтожает своих соседей.

Десять тысяч украинцев отдали свою жизнь не за то, чтобы Путин, наконец, получил то, что хотел.

Мы сделали свой выбор, как свободная нация. Теперь вы, на Западе, должны сделать свой.

Если вы склонны заключать сделки с Путиным – мы не можем на это повлиять. Но не делайте этого за счет свободы других. Это было бы низко, это грех, который будет преследовать вас всегда. Свобода не может быть частью геополитической игры. НАТО, ЕС, демократия и международное право – не для продажи.

Не может быть честного соглашения между Западом и Россией без честного соглашения между Украиной и Россией. Единственно возможное честное соглашение между Украиной и Россией должно базироваться на восстановлении территориальной целостности Украины. Не на российских условиях, а на условиях международного права. К сожалению, пока все не выглядит так, что Россия к этому готова.

Пришло время отстаивать свое. Не так давно Запад считал весь мир "своим" – просто потому, что полагал, что демократия имеет важное значение для всех. Сейчас эта концепция оспаривается тем, для кого демократия не важна. Он предлагает делить мир заново – между теми, кто живет в условиях демократии, и теми, кто может обойтись без нее.

Если Запад согласится – время вернется в предрейгановскую эпоху.

Свободный мир станет меньшим. А потом еще меньшим. И еще меньшим.

В конце концов, он станет меньше, чем мир тирании, и будет отступать далее.

Имейте в виду: если свобода умирает в Сирии, если она умирает в Украине, то часть ее умирает, и на Западе. Так что попробуйте сделать то, что кажется невозможным: оставаться сильными в это время испытаний.

Сможете или нет – в зависимости от этого о вас будет судить история.

Автор: Иванна Климпуш-Цинцадзе,

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

(перевод статьи был обновлен после публикации)