Безальтернативный Качиньский: как скандалы с оппозицией лишают Польшу шансов на смену власти

Елена Бабакова, для Европейской правды _ Пятница, 03 февраля 2017, 11:00

Фото Lodz Post

Последняя сенсация из Варшавы — экспертиза польского Института национальной памяти (ИНП) доказала, что лидер легендарной "Солидарности" Лех Валенса в 1970-е годы сотрудничал с коммунистической службой безопасности.

Так польская оппозиция потеряла еще одну ключевую фигуру, вокруг которой объединялась против правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Как следствие — несмотря на недовольство партией власти, скандалы вокруг оппозиции отбивают у поляков желание выходить на улицы.

Хотя многие шаги правительства Беаты Шидло не до конца соответствуют букве закона, а политики ПиС за год при власти успели обидеть женщин, мигрантов, геев, вегетарианцев, велосипедистов, общественных деятелей, предпринимателей и судей, поляки и сегодня отдали бы этой партии право управлять страной. И щедрая соцполитика — это лишь одна из причин.

Главное же — скомпрометированность и растерянность польской оппозиции.

Из-за череды скандалов в течение последних месяцев в польском так называемом либеральном лагере не осталось ни одной авторитетной фигуры, которая имела бы харизму и моральный авторитет вывести людей на протесты.





Вечный второй

Теоретически протесты против ПиС мог бы возглавить лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Схетына всегда считался мастером политических интриг, у него везде были свои люди, правда, он должен был довольствоваться ролью второго плана, пока "Платформой" руководил Дональд Туск. А после отъезда Туска в Брюссель и проигрыша на выборах Схетына "выгрыз" экс-премьера Эву Копач и ее сторонников с ключевых должностей.

Наконец-то став номером один, Схетына почивает на лаврах. Он вяло выступает на акциях протеста, озвучивает в СМИ рутинные тезисы о том, как ПиС портит демократию. Но ничего кроме этого.

Складывается впечатление, что "Платформа" с новым руководителем до сих пор не поняла, почему проиграла выборы. Представители партии повторяют тезисы о том, как хорошо жилось полякам раньше — и никакой рефлексии по поводу причин общественного недовольства, которое накачивает рейтинги правых.

Схетына ни разу не вышел навстречу электорату с идеей, которая была бы не просто ответом на шаги ПиС, а указывала бы новое направление развития страны. Как говорят в Варшаве, не так давно Гжегож Схетына провел встречу с представителями европейского дипкорпуса. Почти часовая речь поразила дипломатов монотонностью и отсутствием содержания.

Будучи не в состоянии заинтересовать электорат или европейских партнеров, Схетына и дальше практикуется в том, что умеет лучше всего — политических интригах. Теперь против лидера партии "Новочесна" ("Современная") Рышарда Петру.





Метросексуальное разочарование

"Новочесна" на выборах не дотянула даже до полных 8% голосов, однако стала звездой кампании.

40-летний экс-банкир Рышард Петру, член легендарной команды реформаторов Лешека Бальцеровича, казался глотком свежего воздуха после старосветских политиков "Гражданской платформы". Тем более, что "Новочесна", в отличие от "Платформы", которая обещала и нашим, и вашим, сосредоточилась на интересах зажиточного среднего класса и крупного бизнеса.

Большое количество женщин в списках, улыбка и галстуки Петру и повторение слов "свобода, равенство, деньги" создали партии хороший пиар.

Первые проблемы у "Новочесной" появились, когда оказалось, что юристам и экономистам не хватает базового гуманитарного образования — Петру путался в датах фундаментальных событий из истории Польши. Еще хуже, чем нехватка знаний, был воспринят недостаток эмпатии — поляки устали от политики "затягивания поясов", а неолиберальные лозунги Петру о том, что каждый сам кузнец своего счастья, у большинства вызывают раздражение.

Мощным ударом по имиджу "Новочесной" стало то, что партия не смогла представить в ЦИК правильный отчет по избирательной кампании и из-за этого потеряла государственную дотацию.

Люди, которые убеждали избирателей, что от конкурентов их отличает уникальный опыт управления экономикой, были высмеяны за неспособность перевести деньги со счета на счет.

Окончательно Петру похоронила "португальская афера" — в конце декабря прошлого года, когда "Новочесна" и "Платформа" блокировали трибуну Сейма в протесте против желания ПиС ограничить доступ журналистов в парламент и против голосования за госбюджет вне сессионного зала, лидер оппозиции улетел в Португалию на каникулы вместе с коллегой по фракции Йоанной Шмидт.

Рышард Петру и Йоанна Шмидт

Если даже опустить моральную сторону дела, то Петру дискредитировал себя как ответственный политик. Показал, что власти и победы над ПиС ему, конечно, хочется, но только после того, как он как следует отдохнет.





Революционер за гонорары

Когда политики разочаровывают, на помощь приходит гражданское общество.

Как только ПиС в декабре 2015 года протащил через Сейм новый закон о Конституционном трибунале (единственном институте, который теоретически мог бы остановить партию власти в реализации ее планов), блогер Матеуш Кийовский создал на Facebook группу "Комитет защиты демократии" (КОД).

Название страницы апеллировало к истории Комитета защиты рабочих — организации, которая еще перед "Солидарностью" защищала демократическую оппозицию от коммунистов.

Инициатива Кийовского быстро стала популярной — на данный момент на страницу КОД подписаны более 250 тысяч пользователей. В течение прошлого года КОД организовал несколько крупных демонстраций в Варшаве, еще больше — в регионах. По призыву Кийовского поляки протестовали против цензуры в публичных СМИ, наступления на неправительственные организации, нового антитеррористического закона.

Лидер КОД стал "телезвездой", в какой-то момент оставив далеко позади Схетыну и Петру.

Казалось, у него есть энергия и харизма, которых недостает депутатам, плюс многим импонировало желание Кийовского формально не присоединяться ни к одной политической силе.

Первый удар по Кийовскому был нанесен еще год назад — оказалось, что человек, который призывает чтить закон, имеет многотысячные долги по уплате алиментов на трех детей от первого брака.

Сам Матеуш объяснял, что потерял работу, некоторое время не имел средств на содержание, но неприятный осадок и прозвище "алиментщик" никуда не делись. Кстати, как утверждает еженедельник Wprost, вопрос до сих пор не урегулирован, и долги Кийовского только растут.

Матеуш Кийовский

Доверие к Кийовскому окончательно подорвала другая история — в декабре газета Rzeczpospolita раскопала информацию, что в течение года Кийовский от имени КОД заплатил своей частной фирме 90 тысяч злотых (около 20 тысяч евро) за IT-услуги.

Хотя ранее он публично утверждал, что не принимает от Комитета денег. Правление КОД в январе обратилось к Кийовскому с просьбой уйти в отставку с поста руководителя организации.

С точки зрения общего блага оппозиции так было бы правильно. Но Кийовский не уступил, выставил свою кандидатуру на выборах и был избран председателем правления КОД в регионе Мазовше.





Валенса — предатель или герой?

Отсутствие моральных авторитетов среди политиков современности заставило либерально настроенных поляков искать героев в прошлом.

Ситуативно иконой оппозиции стал экс-президент Лех Валенса. Но как показывают события последних дней, эта ставка также оказалась проигрышной.

В феврале прошлого года польский Институт национальной памяти объявил, что добрался до тайного архива Чеслава Кищака, министра внутренних дел коммунистической Польши в 1980-х. "Шкаф Кищака" следователи изъяли у вдовы покойного. Среди массы секретных бумаг была папка тайного сотрудника местного КГБ с псевдонимом "Болек".

В Польше и раньше говорилось, что именно под псевдонимом "Болек" в 1970-е сотрудничал со спецслужбами лидер легендарной "Солидарности", лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент Польши Лех Валенса. Суд дважды — в 2000 и 2011 — признал, что обвинения против Валенсы безосновательны.

Однако "шкаф Кищака" придал делу новый оборот.

ПиС и ее сторонники, скептически-негативно настроенные к польской трансформации, в одно мгновение объявили Валенсу предателем, предложили изъять его имя из истории "Солидарности", объявив единственным лидером движения погибшую под Смоленском Анну Валентинович. Депутат Пис Анджей Яворский даже написал петицию, чтобы у гданьского аэропорта забрали имя Валенсы.

Польская либеральная оппозиция в свою очередь начала Валенсу оправдывать не менее рьяно, чем ПиС поливал его грязью.

Несколько демонстраций КОД прошли под лозунгами защиты доброго имени экс-президента. Оппонентов быстро записали в фальсификаторы и провокаторы.

Осторожные голоса, что, может быть, Валенса хотя бы определенный период был вынужден сотрудничать с безопасностью, но это не перечеркивает его роли как проводника свободы в Центрально-Восточной Европе, оказались в меньшинстве.

Митинг в поддержку Валенсы

На этой неделе графологическая экспертиза польского ИНП подтвердила, что на бумагах в папке агента "Болека" стоит подпись Валенсы.

Спикер экс-президента уже заказал повторный анализ, однако очевидно — Валенса никогда не признает вины и будет упорно защищать свой миф. Вместе с ним это будет делать и оппозиция — не столько из любви к Валенсе, сколько от нелюбви к ПиС.

И снова — выступление не ради чего-то, а против Качиньского и его партии.





Либералы-аутсайдеры

Как показывают соцопросы, проведенные в декабре-январе, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, ПиС выиграл бы со значительным отрывом — разные службы дают партии Ярослава Качиньского 35-38% поддержки избирателей.

"Гражданская платформа" и "Новочесна" периодически меняются позицией лидера, однако их суммарный результат не превышает 30%.

Такой рейтинг ПиС — показатель высокой поддержки политики партии в обществе, хотя, как правило, победные проценты начинают таять уже через несколько месяцев после выборов.

Хотя польские либералы любят себя успокаивать, что всему виной программа помощи для семей с детьми "500+" и снижение пенсионного возраста, на самом деле, кроме ПиС, в Польше сейчас нет никого, кто предлагал бы систематический план изменений в стране.

Оппозиция сетует на Качиньского и Шидло, что они заставили поляков выбирать между материальным благополучием и свободой слова, но на самом деле нынешние либералы живут той же дилеммой.

Популистские настроения подогревают рейтинг правой антисистемной партии Кукиз’15, которую по некоторым соцопросам поддерживает даже 12% населения. В то же время польские левые — как старый Союз левых демократов, так и новая партия "Разом" — довольствуются лишь 3-5% симпатии поляков.

Конечно, для либеральной идеи в Европе сейчас исключительно неблагоприятная конъюнктура. Миграционный кризис, Brexit, администрация Трампа не способствуют борьбе за либерально-демократические ценности.

Однако главную ответственность несут конкретные национальные политики, которые упорно игнорируют вызовы современности и считают, что борьба за власть — это лишь интересное приключение, в котором им и так позволено больше, чем простым смертным.

На волне первых протестов против политики ПиС в Польше говорили, что эта партия не выдержит всю каденцию, потом были разговоры, что каденцию — да, но второй раз не победит.

Если ситуация не изменится, ПиС будет руководить Польшей еще не один парламентский цикл.

К этой мысли следует привыкать не только полякам, но и власти в Киеве.

Вопросы польской стороны по поводу украинской исторической политики не завершатся завтра. Скорее всего, они будут только обостряться.

Автор: Елена Бабакова,

журналист (Варшава),

для "Европейской правды"