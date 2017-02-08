Румынский майдан перед развилкой: три сценария развития протестов

Анжела Грамада, Бухарест, для Европейской правды _ Среда, 08 февраля 2017, 10:00

Массовые протесты в Румынии, добившись первой победы, ставят вопрос – что дальше?

Какое решение может стать выходом из ситуации: смена правительства, переформатирование коалиции с привлечением оппозиционных сил или же перевыборы?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, стоит упомянуть несколько мифов о румынском кризисе. Прежде всего – о его причине.

"Гуманизация" наказаний для чиновников была рекомендацией Венецианской комиссии. В частности, комиссия рекомендовала считать превышением полномочий, имеющим криминальный характер, только случаи, когда имели место "серьёзные преступления против демократических процессов, нарушения фундаментальных, национальных прав, подрыв беспристрастности государственного управления".

Тем более, что нынешнее законодательство фактически заблокировало работу чиновников, боящихся взять на себя какую-либо ответственность.

Именно поэтому ключевой ошибкой правительства было не столько принятие спорного постановления, сколько отказ от общественной дискуссии.

Особенно когда решение о декриминализации наказаний для коррупционеров принимает партия, чье руководство имеет сильный коррупционный шлейф. Все это не могло не вызвать возмущения.

Возмущения, которого можно было избежать, начав реформу с общественного диалога.

Однако и этих шагов было недостаточно для "идеального шторма". Необходимым компонентом стали особенности принятия решения – на внеочередном заседании, ночью. И это в ситуации, когда в тот день заседание правительства продолжалось до позднего вечера!

Коррупционеры, принимающие антинародное решение втайне от общества – этого оказалось достаточно для превращения митингов в масштабный антиправительственный протест.

Еще один немаловажный момент – нынешняя победа площади Виктории может оказаться иллюзией.

Да, правительство отменило свой указ о декриминализации коррупционных дел. Однако анализ этого решения указывает на одну немаловажную деталь – оно принято с отсылом к другому, в отношении которого ведется проверка Конституционным судом.

Тем самым под победу "румынского Майдана" была заложена мина замедленного действия. Никто не знает, когда она может сработать и сработает ли вообще.

Вполне возможна ситуация, что решение Конституционного суда "перевернет доску", отменив и победу протестующих.

Именно поэтому предложение президента Клауса Йоханниса провести референдум по-прежнему не утратило актуальность.

B конце концов, в нынешнем году Румыния и так должна провести референдум. Инициатива определить семью как союз мужчины и женщины набрала достаточно подписей для начала общенационального референдума. В такой ситуации добавить еще один вопрос было бы вполне оправданным – этот шаг поставил бы точку в дискуссии, не требуя дополнительных бюджетных расходов.

Однако если в случае со скандальным решением об амнистии коррупционеров можно говорить о какой-либо ясности, то в отношении другого требования протестующих – новых парламенских выборов – ясности нет и близко.

Парламентские выборы прошли совсем недавно – в декабре прошлого года, и их честность не ставилась под сомнение. А значит, не ставится под сомнение и легитимность нынешнего правительства.

А главное – почему проиграли пропрезидентские силы? Ответ на поверхности – из-за ошибок, допущенных политическими партиями, которые в настоящее время формируют оппозицию.

На этом фоне обещания социал-демократов повысить пенсии, отменить некоторые налоги и плату за проезд в городском транспорте для студентов выглядели весьма выгодно. И значительную часть этих обещаний они уже успели выполнить!

Есть множество правительств, сохранивших симпатии избирателей даже после "затягивания поясов".

Скорее стоит говорить о том, что предыдущая коалиция была просто не готова к выборам. Сложности с выбором идеологии, проблема различных партийных фракций, как результат – компромиссный руководитель для партии, которая не смогла стать настоящим лидером.

Все эти проблемы остаются актуальными! А значит – далеко не всем и в оппозиции так уж и хочется перевыборов.

В то же время народные протесты диктуют свою повестку дня. Добившись первой победы, площадь Виктории вряд ли удовлетворится косметическими изменениями, например – увольнением министра юстиции.

Проблема усугубляется еще и тем, что главным антигероем протестов стал глава социал-демократов Ливиу Драгня – авторитарный руководитель, считающийся реальным руководителем правительства.

Соответственно, и формальная смена правительства вряд ли устроит протестующих. Особенно если она произойдет без смены формата правительствa.

Выходом из ситуации могло бы стать "переформатированное правительство". Такие предложения уже озвучиваются. В Социал-демократической партии есть профессионалы, считающиеся относительно незаангажированными. Возможно, это был бы лучший вариант, однако не факт, что он устроит площадь Виктории.

Озвучивается и еще один сценарий – создание коалиционного правительства с участием пропрезидентских сил, сейчас находящихся в оппозиции. Впрочем, пока этот сценарий трудно назвать возможным – на него не готовы идти ни социал-демократы, ни оппозиционные парламентские фракции.

В итоге Румыния получила ситуацию, простого выхода из которой пока не видно. А значит, любой эксцесс может сделать ситуацию и вовсе неконтролируемой.

А это – самый большой риск для Румынии.

И наконец – еще об одном риске. О возможной дискредитации антикоррупционного комитета.

Румынский опыт борьбы с коррупцией считается показательным для Восточной Европы. Тем опаснее, когда органы по борьбе с коррупцией становятся инструментом межпартийной борьбы.

Последнее – риск не только для Румынии, но и для других стран, изучающих румынский опыт. В том числе – и для Украины.

Автор: Анжела Грамада,

президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния)