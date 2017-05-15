С деньгами в Европу: штрафы и ограничения на ввоз налички в ЕС

Егор Бойченко, адвокат, для Европейской правды _ Понедельник, 15 мая 2017, 15:09

фото New Europe

Большинство туристов, путешествующих по странам Европы, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег. Вошло в привычку пользование платежными картами Visa и Mastercard. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в банкомате.

Тем не менее, есть еще немало тех, которые предпочитают ехать в страны ЕС, взяв наличность не только для шопинга, но и для более дорогих покупок – к примеру, приобретения автомобиля или недвижимости.

Сколько наличных можно перевезти через границу, не нарушив таможенные правила? Ключевые требования идентичны для всех стран ЕС; рассмотрим ситуацию на примере Франции.

Монетарным и финансовым кодексом Франции (ст.L152-1) установлено:

"Физические лица, ввозящие на территорию государства-члена ЕС или вывозящие из него денежные средства, драгоценности, ценные бумаги, иные ценности, в том числе золото... на сумму, превышающую 10 000 евро, должны надлежащим образом это задекларировать.

Декларирование не считается осуществленным, если предоставленная информация является неправильной или неполной.

Кроме того, не считается задекларированной сумма, превышающая 50 000 евро, если к декларации не приложены документы, подтверждающие происхождение указанной суммы".

Таким образом, ввозить на территорию Франции без декларирования можно сумму, не превышающую 10 000 евро. Хотите путешествовать спокойно – везите с собой не более 9 999 евро.

Правила "надлежащего декларирования" во Франции определяет декрет №2016-1663 от 5 декабря 2016 года, в нем установлен четкий перечень документов, которыми может быть подтверждено происхождение средств.

Важно: учитываются не только наличные евро, но и вся наличность в любой валюте.

А еще – банковские металлы и ценные бумаги.

Имейте в виду, что французские таможенники, обнаружив при вас значительную сумму, не поленятся дополнительно пересчитать в евро, по официальному курсу, всю имеющуюся наличность, и если общая сумма превысит 10 000 евро, у вас могут быть неприятности.

"Правило десяти тысяч" действует для всех стран ЕС; тем не менее, въезжая на территорию Евросоюза, желательно уточнить процедуру провоза наличных для конкретной страны.

Важная деталь для тех, кто въезжает во Францию с семьей:

– если вы едете самостоятельно, то единолично вы можете иметь при себе, не декларируя, сумму, не превышающую 10 000 евро;

– если путешествуете с семьей, то везти, не декларируя, можете не более 10 000 евро на всю семью (а не на каждого члена семьи!);

– если путешествуете парой, то везти, не декларируя, можете не более 10 000 евро на двоих, поскольку в данном случае действует принцип общности интересов – "communauté d’intérêts".

(Прим. ЕвроПравды: такое правило действительно содержится в таможенных правилах Франции, хотя оно противоречит общей таможенной политике ЕС – Еврокомиссия утверждает, что норма в 10 000 действует для каждого из путешественников. Однако применять норму на практике будет французский таможенник, так что стоит исходить из более жесткой нормы.)

Что делать, если вы везете более 10 000 евро наличкой? Разумеется, их нужно декларировать до въезда на территорию Франции (все помнят про красный коридор в аэропорту во время прилета), чтобы избежать неприятностей в случае последующего таможенного контроля.

Это можно сделать в аэропорту, в том самом "красном коридоре", либо заранее, еще до вылета в ЕС.

С 2013 года действует сервис электронного декларирования наличности DALIA.

Электронное декларирование осуществляется в период от 30 до 2 дней до даты поездки. Такое декларирование бесплатно. Сервис доступен на французском, английском и испанском языках.

Вам необходимо создать на сайте французской таможни учетную запись (имя для входа и пароль), а после входа на сайт – заполнить электронный формуляр декларирования ввоза наличных средств. После его проверки система генерирует регистрационный номер, который нужно сохранить и желательно распечатать вместе с заполненным формуляром. На таможенном контроле предоставьте французским таможенникам номер DALIA и копию заполненного формуляра.

Вот, собственно, и вся процедура электронного декларирования суммы свыше 10 тысяч евро.

Если же вы, на свой страх и риск, въехали все-таки на территорию Франции с незадекларированной наличностью, превышающей 10 000 евро, то в случае контроля вас могут ждать как таможенные, так и уголовные санкции. О последних может идти речь, если средства будут сознательно спрятаны вами от таможенников и/или вы не сможете внятно объяснить их законное происхождение.

Статьей L152-4 монетарного и финансового кодекса Франции установлено:

"Невыполнение требований монетарного и финансового кодекса, а также Регламента (ЕС) №1889/2005 (устанавливает норму о 10 000 EUR для всех стран ЕС), наказывается штрафом в размере 50% от незадекларированной суммы".

Таким образом, при въезде с незадекларированной суммой, превышающей 10 000 евро, вас могут оштрафовать на 50% от всей незадекларированной суммы. До 3 июня 2016 года максимальная санкция составляла 25% от незадекларированной суммы.

Стоит отметить, что в данной статье речь идет о максимальном штрафе, который могут назначить таможенные органы.

Как это происходит на практике?

При пересечении таможенной границы c Францией – неважно, прибываете ли вы в любой из французских аэропортов, в морской порт или же въезжаете по суше из Швейцарии (страны, которая не входит в таможенный союз с ЕС), – вас могут остановить для досмотра таможенники, в том числе мобильные бригады на автодорогах.

Обнаружив незадекларированную наличность свыше 10 тысяч евро, вас для начала попросят проехаться в таможенный пункт, где вас опросят на предмет легального происхождения средств.

Если незадекларированная сумма лишь на несколько сотен превышает 10 000 евро, то основную ее часть таможенники могут временно удержать, провести проверку и вернуть вам через некоторое время, без уплаты штрафа. Напомним, при подсчете учитывается не только евро, но также иная наличная валюта!

В случае, если сумма выше, то самый простой для вас вариант – если деньги не были замаскированы или спрятаны. В таком случае вас спросят о происхождении незадекларированной суммы. Если объяснения не вызовут сомнений, вас отпускают, а всю незадекларированную сумму временно изымают до окончания проверки и вынесения решения по сумме штрафа.

На данном этапе, как только вас отпустили, рекомендуется связаться с адвокатом, поскольку его участие в деле может иметь весомое значение при коммуникации с таможенными органами и выборе суммы штрафа. В решении о сумме штрафа таможенные органы могут учитывать различные факторы, акцент на которых может сделать адвокат.

В случае несогласия с суммой штрафа решение можно обжаловать в суде.

Если же вы прятали незадекларированную сумму денег или не можете дать четкого и внятного обоснования ее законного происхождения, особенно если сумма превышает 50 000 евро, таможенники могут поднять перед прокурором вопрос о вашем временном задержании (от 1 до 3 суток – "garde à vue") до выяснения обстоятельств.

В таком случае вам стоит незамедлительно связаться с вашими родственниками или с консульством, чтобы они могли найти адвоката, который сможет присутствовать на допросах. В противном случае вам обязаны предоставить бесплатного французского адвоката и переводчика.

По истечении задержания вас или отпускают, или, если будут найдены на то основания, будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела – либо по факту умышленного сокрытия незадекларированных средства от таможенников, либо по факту отмывания денег. Последнее возможно, если вы не дадите четкого объяснения законного происхождения денежных средств.

Стоит отметить, что санкция за "отмывание денежных средств" предусматривает срок заключения до 5 лет плюс штраф до 375 000 евро с конфискацией незадекларированных средств.

В любом случае, при возникновении проблем рекомендуется помощь адвоката, который специализируется на подобного рода делах – для безопасного возврата ваших изъятых денежных средств после уплаты штрафа или без такового.





Автор: Егор Бойченко,

адвокат в колегии адвокатов города Страсбурга, Франция,

директор представительства НААУ во Франции,

для "Европейской правды"