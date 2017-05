Одиночество Трампа: что означает скандальная отставка главы ФБР

Увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми стало одним из центральных скандалов политической жизни США.

Такая отставка – неординарное явление сама по себе. Для того чтобы обеспечить политическую нейтральность ФБР, согласно неформальным правилам, его глава остается в должности в течение 10 лет (Коми был назначен в 2013 году).

Однако по-настоящему скандальной оставку сделало расследование возможных связей команды Трампа с Россией, которое вело ведомство Коми. Увольнение главы ФБР дало новое серьезное основание сомневаться в мотивах и целях президента США.

Трамп никогда не был ни "нормальным" кандидатом, ни президентом. Недоверие к нему разделяли не только его идеологические оппоненты – демократы, но и соратники по партии. Теперь в американской политике растет уверенность, что, снимая Коми, Трамп хотел сорвать расследование российского следа, ведущего к его ближайшему окружению. В такой ситуации

противодействовать президенту, который находится в шаге от обвинений в нелегитимности – дело чести для каждого, кто считает себя американским патриотом.

К услугам конспирологов еще два момента. Коми был снят в то время, когда он продолжал давать показания в Конгрессе. Более того, увольнение состоялось накануне встречи главы МИД РФ Лаврова с Трампом – чем не подарок Путину?

Первый напрашивающийся вывод – любая законодательная инициатива в США будет блокироваться, поскольку демократы (и уже некоторые республиканцы) еще больше объединятся в оппозицию.

В такой обстановке думать о разработке внешнеполитической линии у администрации вряд ли получится. Любые внешнеполитические шаги будут подчинены логике борьбы с Конгрессом.

Тут уже не до больших свершений, не до реформы системы здравоохранения или утверждения новой стратегии борьбы с международным терроризмом – речь пойдет о выживании администрации. В этой ситуации ее шаги на международной арене будут использоваться для того, чтобы отвлечь оппонентов и общественное мнение от очередного скандала.

Трамп проявляет все большее недовольство тем, как его пресс-служба справляется с негативной реакцией СМИ на деятельность администрации, в частности, пояснениями, которые давались в ситуации с отставкой Коми. Президент США уже пригрозил, что не только перестроит службу, но и откажется от ежедневных брифингов в Белом доме.

Трамп собирается сам объяснять свою позицию, отказавшись от посредников – посредством "Твиттера", увеличив число личных интервью.

Он также рассматривает возможность самостоятельно проводить пресс-конференции раз в две недели.

Угроза Трампа заменить собой деятельность одного специализированного подразделения администрации демонстрирует еще одну опасную тенденцию. В условиях постоянного, усиливающегося давления президент все больше склоняется к дальнейшей персонализации управленческого процесса.

Усиливается недоверие к членам команды. Опосредованно об этом свидетельствует отставка Коми, все чаще звучат разговоры о недовольстве Трампа советником по национальной безопасности Макмастером.

В такой ситуации принятие решений будет прерогативой все более узкого круга лиц, а часто – и вовсе станет личным делом президента.

Что это означает? По мере того как круг вовлеченных в принятие решений советников будет сужаться, а президент будет единолично принимать окончательные решения, существенно возрастет вероятность ошибок.

Новый виток скандала, связанный с возможной передачей Трампом секретной информации во время встречи с Лавровым, и открытие источника свидетельствуют как раз об этом.

Для внешней политики такое положение катастрофично. Слишком сложны международные проблемы, поэтому адекватная оценка ситуации невозможна без привлечения широкого круга экспертов и многих государственных институтов. Соответственно, необходимо прочное доверие к их советам и рекомендациям.

Но налицо утрата доверия президента США к тем органам госаппарата, которые призваны информировать его о положении дел в мире, разъяснять возможные последствия шагов администрации и выполнять распоряжения.

Дошло до откровенно комичной ситуации: президент США шантажирует главу ФБР секретными записями, сделанными во время их встреч.

Выходит, что президент следит за своими же спецслужбами!

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!