НАТО Дональда Трампа: как "отмененный" саммит Альянса станет победой президента США

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель _ Среда, 24 мая 2017, 18:10

Фото: theatlantic.com

"Следующий саммит НАТО состоится в Брюсселе в 2017 году", – объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, закрывая прошлогоднюю встречу союзников в Варшаве. А в начале года в Альянсе определили его дату – 25 мая.

Главной целью саммита тогда назвали потребность открыть новую штаб-квартиру НАТО.

Была также вторая цель – поздравить Черногорию с обретением полноценного членства в Альянсе.

Но по факту сорвалось все, что только могло сорваться. В Альянсе отказались от проведения саммита и сейчас каждый раз подчеркивают, что это – встреча более низкого уровня (почему это важно – мы объясним позже). Полноценного открытия новой штаб-квартиры также не будет. Здание еще не готово, там работает лишь небольшое количество сотрудников. И, наконец, завершить подготовку Черногории к вступлению тоже не успели.

Но главная проблема НАТО в эти дни состоит из пяти букв. Эта проблема – Трамп.

Более того, в Альянсе готовы к тому, что лихорадить их будет еще не один год.





Саммит без саммита

"Эта встреча не является саммитом. Да, встречаются главы государств и правительств, но это не саммит. Будет лишь одна рабочая встреча", – убеждал журналистов в Брюсселе один из чиновников Альянса во время background-брифинга, который всегда проводится перед началом встречи для заинтересованных СМИ. "Мы не брали обязательства, что встреча будет в формате саммита... Главная идея – провести встречу с новоизбранным президентом США", – добавил он в ответ на вопрос ЕвроПравды.

Схожие объяснения поступают от пресс-службы в ответ на запросы СМИ вот уже несколько недель.

Хотя на самом деле в Альянсе лукавят и прекрасно знают об этом.

Ведь в прошлом году лично Йенс Столтенберг обещал провести не обед или ужин, а саммит, то есть заседание Североатлантического совета на высшем уровне. А всего два месяца назад, в марте, эти планы были официально подтверждены. "Североатлантический совет на уровне глав государств и/или правительств пройдет 25 мая в Брюсселе", – говорится в сообщении, которое до сих пор доступно на сайте Альянса.

Это – не пустая придирчивость. В данном случае важен формат.

Обязательным элементом "настоящих" заседаний лидеров стран-членов НАТО является итоговое решение, так называемая "декларация саммита". Снизив уровень встречи до неофициальной, в НАТО смогли избежать такой необходимости.

Это также означает, что в формате "ужина" не нужно проводить отдельные министерские встречи, нет необходимости согласовывать общую позицию. Можно ограничить список тем для обсуждения. Есть также еще один маленький, но важный "американский" элемент. О нем – чуть позже.

Дипломаты призывают СМИ не искать глубокий подтекст в смене формата. "Предыдущий саммит был в Варшаве в июле 2016-го. Что изменилось с тех пор, что анализировать? Кому нужно решение нового саммита, где будет поддержка Варшавской декларации, пункт за пунктом?" – поясняет один из собеседников ЕП.

Хотя на самом деле все понимают, что со времен Варшавы произошло по крайней мере одно серьезное изменение: сменился президент США.

Немало стран-членов Альянса (а Украина – тем более!) были бы счастливы получить новый документ, новое решение за подписью Трампа, которое бы слово в слово повторило тезисы Варшавской декларации – и о коллективной обороне, и об агрессивной России, и о защите Украины.

Но никто – даже американские дипломаты – пока не уверен, готов ли Вашингтон к такому шагу.





Белый дом без политики

Не стоит совершать ошибку и считать, что в США выступают против традиционной политики НАТО. Конечно же, нет. Проблема в том, что спустя полгода после избрания Трампа Альянс до сих пор не понимает, какова его политика.

Слово "неопределенность" лучше всего характеризует нынешнее положение дел в штаб-квартире НАТО.

Дональд Трамп стал первым президентом США новейшего периода, который, войдя в Белый дом, устроил тотальную кадровую чистку. В день его инаугурации с постов ушли все без исключения политические послы США. Среди них, конечно же, был постоянный представитель США при НАТО Дулгас Льют.

Со дня инаугурации прошло четыре месяца, но до сих пор нет даже кандидата на вакантную должность (как, собственно, и на массу других посольских должностей, освободившихся за один день). И это – лишь небольшая часть кадрового провала, образовавшегося после избрания Трампа.

Альянсом в Америке банально некому заняться. Госдеп до сих пор остается без руководителей на ключевых направлениях – государственный секретарь Трампа Рекс Тиллерсон так и не собрал себе команду. В Белом доме также нет команды евроатлантистов.

В этих условиях отмена саммита на самом деле была самым корректным из возможных решений.

Это позволило Альянсу остаться в безопасности ("on a safe side", как говорят европейцы), гарантировав, что во время согласования текста решения не поступит идея или правка, способная перевернуть штаб-квартиру вверх дном.

Ведь у НАТО уже есть опыт общения с Трампом, и этот опыт не вдохновляет.

Несмотря на все намеки и дипломатические сигналы, поступавшие в Вашингтон; несмотря на советы американских дипломатов и проекты речей, которые, по данным американских СМИ, ложились на стол к Трампу, он ни разу за время президентства не заявил о готовности США обеспечить безопасность стран-партнеров.

Речь идет о статье 5 договора НАТО (по сути, основной его статье), которая определяет, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех. Эта статья является стержнем евроатлантической безопасности, и необходимость подтвердить ее не вызывала сомнений ни у одного президента США до избрания Трампа. Хотя сейчас, с ростом российской угрозы, прямое упоминание о "статье 5" была бы особенно нужным.

И никто точно не понимает, в чем заключается проблема.

Вполне возможно, проблема в том, что она нужна Европе, а не Трампу.





Североатлантический шантаж

Меньше чем за полгода Дональд Трамп доказал, что он – особенный президент, который умеет ломать стереотипы.

В Брюсселе далеко не всех радуют новые подходы Белого дома, но стоит признать, что по факту слоган Трампа "Make America great again" работает также на территории НАТО. Действия новой американской администрации заставили всех вспомнить, кто реальный лидер Североатлантического альянса.

Впервые это произошло в марте, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон, за неделю до давно назначенной министерской встречи Альянса, сообщил в Брюссель, что не сможет принять в ней участие. Тогда Альянс оказался перед выбором: проводить встречу без представителя США или подстроиться под пожелания Вашингтона.

Как говорят дипломатические источники, первый вариант был отвергнут сразу.

28 министров иностранных дел согласились отменить свои планы, объявленные визиты и назначенные встречи, чтобы за три дня срочно прибыть в Брюссель – только потому, что так удобнее американской стороне.

Конечно, слова "шантаж" и даже намеков на него на встречах с американцами не звучит и не звучало.

Но дипломаты признают: трудно отделаться от впечатления, что Вашингтон испытывает партнеров – как далеко они готовы зайти в своих уступках американской стороне.

Предел гибкости пока точно не достигнут.

В составе НАТО есть несколько ядерных государств, но неофициальный статус "сверхдержавы" носят только Соединенные Штаты Америки. Все осознают, что трансатлантическая безопасность без Вашингтона невозможна. Поэтому в Альянсе не скрывают, что считают необходимым обеспечить для Трампа ощущение победы во время визита в Брюссель – даже в нынешнем формате "встречи, а не саммита".

Именно это определяет наиболее вероятные результаты переговоров на высшем уровне.

Нового хозяина Белого дома, который декларирует политику прагматизма, сейчас в Альянсе интересуют две вещи, которые он сможет "продать" собственному избирателю.

Во-первых, Трамп требует от других стран-членов Альянса ускорить рост их военных бюджетов, чтобы в итоге все страны достигли известной натовской нормы: оборонный бюджет должен быть не меньше 2% ВВП. Сейчас только 5 из 25 стран-членов Альянса выполняют это обязательство.

Во-вторых, Трамп хотел бы привезти из Брюсселя новые обязательства партнеров по борьбе с терроризмом.

Исходя из заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в среду, на этот раз оба желания американского гостя осуществятся.

Практически все страны, не достигшие нормы в 2%, согласились дать Трампу новые обязательства после брюссельской встречи. Источники ЕП говорят, что есть определенное недовольство со стороны Меркель. Германия тратит на оборону меньше полутора процента, но резонно замечает, что с ее ВВП это составляет немалую сумму. Вместе с тем обязательство есть обязательства, и вряд ли Берлин решится ломать трансатлантическое единство. Скорее всего, компромисс будет найден.

В вопросе антитерроризма обеспечить победу Трампа еще проще. Вашингтон уже обратился к Брюсселю с запросом о том, чтобы Альянс стал частью коалиции против ИГИЛ. До последнего времени не все союзники поддерживали этот шаг (даже понимая, что Трамп стремится к победе и готов на альянс ради нее).

Но теракт в Манчестере за два дня до "саммита" не оставил вариантов. Нет никаких сомнений, в четверг вечером генсек НАТО объявит об официальном присоединении Альянса к борьбе против "Исламского государства".





Ничто не вечно

Итак, после нынешней встречи Альянса Трамп точно вернется домой в роли победителя.

Не исключено, что "заявленная победа" будет даже обоюдной – как знать, возможно, в Брюсселе от Трампа наконец прозвучит упоминание о "5-й статье", то есть обязательство коллективной безопасности со стороны США. Для этого в программе зарезервировано место для очень краткой публичной речи американского лидера.

Но напряженность в Альянсе от этого, конечно же, никуда не исчезнет. Белый дом Трампа нескоро сможет вернуть имидж предсказуемого партнера в составе НАТО; да и не факт, что он сам этого хочет.

А потому в Брюсселе сейчас размышляют над тем, как сделать следующую встречу с Трампом действительно безопасной, а не такой, как сейчас.

Это беспрецедентно для Альянса, но

обсуждается даже возможность того, что в следующем году саммит опять не состоится.

Сейчас чиновники НАТО говорят об этом в режиме не под запись. Да и решение еще не принято – слишком многое зависит от того, как пройдет трехчасовой ужин Трампа и лидеров других стран-членов НАТО.

Но в случае, если в четверг вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг не объявит место и год следующей встречи лидеров Альянса, это будет означать, что в НАТО приготовились к длительному проблемному и непредвиденному сосуществованию с новой американской администрацией.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", из Брюсселя