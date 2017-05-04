Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 04 мая 2017, 15:05

Фото Council of Europe

В среду поздно вечером Павел Климкин и Петр Порошенко сообщили важную новость из Страсбурга. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), то есть ключевой орган этой международной организации, принял первое с 2014 года отдельное решение по Крыму.

Даже те формулировки, которые прозвучали в официальных заявлениях, не оставили сомнений: решение нерядовое.

Правда, странным было то, как именно Украина узнала эту новость. Накануне не было ни одного анонса рассмотрения крымского вопроса; заявления министра и президента появились уже после девяти часов вечера, разъяснение МИД – еще позже, хотя комитет министров обычно не проводит свои заседания на ночь глядя.

Складывалось такое впечатление, будто победу хотят "спрятать" от читателя.

Конечно, настоящая причина была другой.

"Европейская правда" разобралась, что утвердили в Страсбурге, как это решение поможет нам в дальнейших судебных процессах, а также выяснила, почему до последнего момента не было уверенности, что решение примут.





"Вычеркнуть все!"

Подробности дискуссий, которые ведутся в формате КМСЕ, а также детальные результаты голосования никогда не раскрываются – участники комитета министров уважают принцип "закрытых дверей".

Источники ЕвроПравды говорят лишь, что "крымское решение" поддержало подавляющее большинство членов Совета Европы, более 40 стран. По данным источников, только два государства проголосовали против – как, собственно, и во всех голосованиях по украинскому вопросу после начала российской агрессии. Но поддержка, близкая к единодушной, не означает, что решение было так уж просто принять.

3 мая в заседании КМСЕ даже пришлось делать перерыв для консультаций нескольких послов со столицами. Именно поэтому встреча Комитета министров затянулась до позднего вечера.

Посол Украины в СЕ Дмитрий Кулеба в разговоре с ЕП отказался комментировать данные о голосовании, но подтвердил:

попытки сорвать голосование действительно были.

"Россияне до последнего не верили, что мы согласуем этот текст, была мощная борьба против его принятия. Принятие решения несколько раз переносилось, и даже в эту среду разыграли комбинацию, чтобы снять вопрос с рассмотрения. Но РФ проиграла. Дело в том, что тема Крыма настолько очевидна, что в открытой дискуссии даже симпатики Москвы не решались отрицать вину России или опровергнуть нарушение прав человека", – пояснил он.

Как и на слушаниях в Суде ООН в Гааге, о которых ЕвроПравда подробно писала, Россия не стала воевать с отдельными положениями украинских предложений, сделав ставку на борьбу за то, чтобы украинское предложение вообще не выносили на голосование.

Кулеба поделился воспоминанием о том, как завершилась попытка обсудить с РФ их замечания к украинскому проекту: "Дипломат одной страны пересказал мне, что позиция россиян была такова: не вносить правки, а просто удалить весь текст".

Уверенность россиян в том, что эта тактика сработает, была небезосновательной. Одним из оснований был тот факт, что в КМСЕ сейчас председательствует дружественная России страна – Кипр. А роль председательствующего в формировании повестки дня заседания действительно весома. "Я чрезвычайно благодарен кипрскому председательству за то, что в такой сложной ситуации они остались верны принципу территориальной целостности и верховенства прав человека. Это действительно поступок, тем более, учитывая уровень их отношений с РФ и крайне сложный процесс воссоединения Кипра, который сейчас ведется", – отметил дипломат.

Так что же приняли в Страсбурге? Англейскую версию решения обнародовали в четверг.

В следующем разделе – его перевод на русский с комментариями редакции, а еще ниже – объяснение того, как данное решение поможет Украине в Гааге.

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Ситуация в Автономной Республике Крым

и городе Севастополь (Украина)

Представители (стран-членов Совета Европы),

Ссылаясь на свои предыдущие решения по Украине,

Подчеркивая, что незаконная аннексия Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина) бросает вызов миру и демократической безопасности в Европе,

Подтверждая свою преданность принципам мирного разрешения конфликтов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и соблюдению прав человека и основополагающих свобод,

Ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)",

1. Подтвердили осуждение незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина) Российской Федерацией и подчеркнули, что это является нарушением международного права, которое не может создавать оснований для каких-либо изменений их статуса;

2. Призвали Российскую Федерацию придерживаться всех своих обязательств в соответствии с применяемыми нормами международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, включая Европейскую конвенцию по правам человека, а также принципов и стандартов Совета Европы;

(Прим. ЕП: этот и следующий пункты особенно важны. По сути, КМСЕ признал ответственность России за нарушения прав человека в Крыму, несмотря на то, что юридически полуостров остается территорией Украины. Впереди – немало исков в Европейский суд по правам человека, и Суд, без сомнения, будет учитывать эту норму.)

3. Настоятельно призвали Российскую Федерацию принять все необходимые меры для соблюдения прав человека в Крыму и немедленно прекратить нарушение этих прав, в том числе лишение свободы слова, свободы мирных собраний, свободы вероисповедания и убеждений, дискриминационные меры и практики, произвольные задержания, пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также репрессии в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, в том числе и крымских татар, а также украинцев и лиц, относящихся к другим этническим и религиозным группам;

(Прим. ЕП: решение КМСЕ официально признает тот факт, что РФ применяет пытки и репрессии против меньшинств, в том числе – направленные против крымских татар и украинцев.)

4. Призвали провести полное, прозрачное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, чтобы привлечь виновных к ответственности;

5. Подчеркнули, что решение суда о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности, а также запрет лидерам Меджлиса въезда в Крым серьезно нарушают права крымских татар и подлежат отмене;

(Прим. ЕП: данный пункт стал вторым международным документом, после предписания Суда ООН, который четко и безальтернативно требует возобновить деятельность Меджлиса, ставшего жертвой российских репрессий; его важность сложно переоценить.)

6. Подчеркнули, что в Крыму должна быть создана безопасная и благоприятная среда для местных и международных средств массовой информации, правозащитников и неправительственных организаций, что позволит высказывать мнения и взгляды в обществе без какой-либо дискриминации согласно нормам, принципам и стандартам, изложенным в Европейской конвенции о защите прав человека и других соответствующих документах Совета Европы;

7. Повторно призвали предоставить полный и неограниченный доступ к Крымскому полуострову всем правозащитным органам Совета Европы, в том числе комиссару по правам человека, чтобы у них была возможность осуществлять наблюдательную деятельность беспрепятственно и в срочном порядке, в соответствии со своими мандатами, реагировать на ухудшение прав человека и основополагающих свобод; в связи с этим предложили генеральному секретарю продолжать диалог со всеми заинтересованными сторонами;

8. Приветствовали усилия генерального секретаря, направленные на содействие диалогу между омбудсменами Украины и Российской Федерации, и дальнейшую передачу группы заключенных из Крыма;

(Прим. ЕП: речь идет о заключенных, пожелавших отбывать остаток срока наказания в Украине.)

9. Предложили комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть вопрос о принятии мер в развитие его доклада, который основывается на данных, полученных по результатам его визита в Крым в сентябре 2014 года, и провести оценку текущей ситуации с правами человека и основополагающими свободами на полуострове;

(Прим. ЕП: Украина последовательно продвигает идею о том, что Крым должен посетить Комиссар по правам человека. В прошлый раз он был на полуострове в сентябре 2014 года и эта поездка принесла России исключительно головную боль: он сообщил о системных нарушениях прав человека самопровозглашенной крымской властью. Решение КМСЕ подталкивает Комиссара активнее действовать в этом направлении.)

10. Призвали к полному выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)";

11. Решили вернуться к вопросу о ситуации в Украине осенью с перспективой принятия комплексного решения в свете обсуждения нового Плана действий для Украины.

(Прим. ЕП: через полгода в Страсбурге ожидается новая битва с россиянами; чтобы избежать еще более жесткой критики, РФ пришлось бы выполнить предписания данного решения.)

Почему это важно?

Еще в среду вечером под новостями о решении КМСЕ уже появились комментарии российских пользователей вроде: "Совет Европы что-то требует? Пусть требует сколько угодно".

Да, мы с самого начала писали: хотя Комитет министров Совета Европы принимает обязывающие решения, у него нет других средств наказания стран-членов за их неисполнение, кроме политического давления. Но это никоим образом не означает, что решения КМ не важны.

Едва ли не самая яркая иллюстрация – влияние решения КМСЕ на судебные процессы по делам "Украина против России".

Мы уже упомянули о связи с решениями ЕСПЧ; стоит подчеркнуть это еще раз. Граждане, которые живут в Крыму (в украинском Крыму!), вполне могут подать в Страсбурге иски против Украины за это, что Киев не обеспечивает соблюдения их прав. И это – не надуманная опасность. Но теперь есть больше уверенности, что Суд поддержит украинскую позицию: Крым остается частью нашего государства, но ответственность за соблюдение прав человека – обязанность России, которая контролирует "де-факто власть" на территории полуострова.

Но и это не все.

Хотя в заявлениях МИД об этом не упоминают, несложно прийти к выводу:

работа над крымским решением КМСЕ неслучайно совпала с судебным процессом в Гааге.

Напомним, о чем идет речь в п. 3 страсбургского решения.

Комитет министров почти единогласно признал, что Россия осуществляет "нарушение прав, в том числе лишение свободы слова, свободы мирных собраний, свободы вероисповедания и убеждений, дискриминационные меры и практики, произвольные задержания, пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также репрессии в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, в том числе крымских татар, а также украинцев".

Это почти дословно повторяет обвинения, которые звучат в Гааге в процессе "Украина против РФ"!

То, что Совет Европы юридически не связан с Судом ООН, ситуацию не меняет. По опыту, гаагский суд принимает во внимание позицию других международных институты и ссылается на них в своих решениях. В частности, на решения органов в структуре СЕ.

Более того, даже в недавнем промежуточном решении по делу "Украина против РФ" Суд ООН сослался на решение ряда международных структур. А потому – нет никаких сомнений, что последнее решение из Страсбурга поможет нам в Гааге.

Есть и другие позитивные последствия для Украины. К примеру, важны пункты о возможном визите комиссара по правам человека в Крыму; очень примечателен пункт о необходимости восстановить деятельность Меджлиса. А еще – обратите внимание на то, что после каждого упоминания о Крыме и Севастополе в скобках стоит: "Украина". До сих пор в решениях КМСЕ такой практики не было.

Конечно, это не означает, что Россия выполнит все предписания "уже завтра", но каждое такое решение, если его не выполнить, все глубже загоняет Кремль в изоляцию.

Именно так работают международные отношения.

И напоследок стоит ответить на вопрос: можно ли было прописать требования к РФ лучше, жестче, ярче? Да, пожалуй, можно.

"В первоначальном проекте решения была ссылка на крымскотатарский народ как коренной народ Крыма. К сожалению, мы были вынуждены поступиться этим упоминанием ради сохранения решения в целом. Я знаю, что крымских татар это беспокоит, и не скрою, что хотелось бы большего", – рассказал, в частности, Дмитрий Кулеба.

Но, по мнению автора этих строк, мы получили даже больше, чем стоило ожидать. Так что на этот раз можно говорить о еще одной безусловной победе Украины в Страсбурге.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"