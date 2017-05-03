Совет Европы требует от РФ восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым

Среда, 03 мая 2017, 21:18

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в среду в Страсбурге принял решение по ситуации Крыму, в котором выдвинул ряд требований к своему члену, Российской Федерации.

По информации "Европейской правды", речь идет о комплексном решении, детали которого будут обнародованы позже.

О некоторых положениях данного решения рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в своем твиттере.

В частности, КМСЕ требует от Российской Федерации возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Еще одно требование – обеспечить допуск в Крым лидеров Меджлиса, которым сейчас запрещен въезд на полуостров.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

Также ожидается, что комиссар по правам человека проведет оценку ситуации в Крыму. Кроме этого, Совет Европы присоединился к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, одобренной в декабре прошлого года, и требует полного ее выполнения.

Президент Петр Порошенко уже сделал заявление, в котором выразил удовлетворение по поводу принятого решения КМСЕ.

Вітаю унікальне комплексне рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо ситуації в Криму! Підтвердження неминучості відповідальності Росії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 травня 2017 р.

Комитет министров Совета Европы является исполнительным органом данной организации, он имеет право выносить обязывающие решения. В то же время, КМСЕ не имеет средств наказания стран-членов в случае их невыполнения, кроме политического давления.

Членами Совета Европы являются 47 стран, включая все государства-члены Европейского союза.