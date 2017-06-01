Безопасность труда, борьба с наркотиками и прочее: что нового несет Украине ратифицированная ассоциация

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Четверг, 01 июня 2017, 11:30

Временное применение Соглашения об ассоциации с ЕС доживает последние месяцы или даже недели. После того, как Нидерланды завершат ее ратификацию, все положения документа вступят в силу и станут юридически обязывающими для Украины.

Что же это означает на практике и в чем отличие от нынешнего "временного" режима?

Прежде всего – в объемах задач и обязательств, которые Украина должна будет начать выполнять в рамках ассоциации. Здесь уместно небольшое историческое отступление.

Временное применение – стандартный для ЕС механизм. Он позволяет начинать выполнение международных соглашений, не дожидаясь их ратификации всеми государствами-членами, ведь эта процедура обычно растягивается на годы. Однако под временное применение попадает лишь часть положений документа – те, что относятся к компетенции Брюсселя.

Для Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной этот механизм начал действовать 1 ноября 2014 года, после его ратификации Европарламентом и Верховной радой.

Однако тогда даже "временность" была урезанной. В 2014 году из-за давления России Украина и ЕС договорились отложить начало действия глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая является ключевой частью СА. Торговые положения заработали с 1 января 2016 года.

Следовательно, большая часть Соглашения об ассоциации с ЕС работает уже почти полтора года.

Но это не значит, что "официальный запуск" Соглашения ничего не меняет.

Не стоит преуменьшать важность того, что СА будет окончательно ратифицирована и вступит в силу. Помимо огромного юридического и политического значения, это имеет также и практическое значение.

Что изменится?

Прежде всего, это касается 5-го раздела соглашения под названием "Экономическое и секторальное сотрудничество". Сейчас действующий режим временного выполнения соглашения применяют только к 11 из 28 его глав.

Среди тех, что должны начать выполняться с этого года – макроэкономическое сотрудничество, управление государственными финансами, статистика, космос, наука и технологии, политика в сфере промышленности и предпринимательства, информационное общество, туризм и другие.

Часть положений 5-го раздела выписаны в рамочных, общих терминах, поэтому эффективность или эффект от их выполнения оценить сложно. Например, что меняет на практике норма о "содействии расширению контактов между частными предприятиями Украины и ЕС" или о том, что "стороны обмениваются информацией, опытом, практикой"?

Но в некоторых случаях юридическая задержка с реализацией положений была условной – как с участием Украины в программе ЕС "Горизонт-2020". Де-юре это положение соглашения еще не действует, но де-факто украинские ученые уже приобщились к "Горизонт-2020" в рамках проекта Восточного партнерства ЕАР PLUS.

Но есть и другие нормы, реализация которых ведет к очевидным результатам. Конечно, если Украина их выполнит.

Речь идет о тех статьях 5-го раздела, которые предусматривают имплементацию десятков директив и регламентов ЕС с четко обозначенными датами исполнения.

И отсчет времени для этого начинается именно с вступления соглашения в силу.

Например, глава 13 "Законодательство об учреждении и деятельности компаний, корпоративное управление, бухгалтерский учет и аудит" предусматривает имплементацию полутора десятка законодательных актов ЕС и нескольких рекомендаций Еврокомиссии. Временные сроки – 2-4 года.

Такие же сроки выписаны по десяткам директив, которые Украина должна имплементировать в соответствии с 21-й главой – "Сотрудничество в области занятости, социальной политики и равных возможностей".

Здесь они касаются важных для общества – и традиционно чувствительных для украинского политикума – сфер: трудового законодательства, антидискриминации и гендерного равенства, здоровья и безопасности труда.

Вступает в силу также глава "Общественное здоровье".

Но содержание ее может разочаровать тех, кто считает, что широко обсуждаемая сейчас медицинская реформа является обязательством Украины перед ЕС. На самом деле в рамках соглашения Украина должна имплементировать около 20 различных актов Евросоюза, но касаются они не коек в больницах, а курения, борьбы с инфекциями, алкогольной и наркотической зависимостью, раковыми заболеваниями и др.

Так и в сфере образования к обязательствам Украины относится только имплементация двух рекомендаций Европарламента, касающихся сотрудничества в этой сфере и создания европейской квалификационной системы для возможности получать образование в течение всей жизни.

Больших дискуссий стоит ожидать по поводу выполнения главы 15, предусматривающей имплементацию директивы ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах. Еще в 2015 году была попытка принять, с опережением графика, соответствующий закон – но она натолкнулась на мощное сопротивление основных игроков телерынка.

Так что евроинтеграционной работы в Украине прибавится.

К сожалению, вступление Соглашения об ассоциации в силу происходит на фоне неудовлетворительного ее выполнения в режиме временного применения. Хорошо бы, если бы завершение длительного и нервного ратификационного процесса изменило эту негативную тенденцию.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"