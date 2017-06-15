Сенат защитил санкции от Трампа: что изменят новые санкционные правила США

Ярина Матвийчук, Голос Америки _ Четверг, 15 июня 2017, 08:28

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В среду Сенат США почти единогласно (97 голосов за, 2 против) утвердил документ, который может узаконить и расширить санкции против России. Соответствующие поправки были внесены в закон о санкциях в отношении Ирана; в его текст сенаторы добавили также российские санкции.

Документ, среди прочего, обяжет Белый дом – если там решат смягчить, приостановить или отменить действующие санкции против России – получить согласие Конгресса на это решение. Президент США имеет право наложить вето на эту поправку, но

в Сенате убеждены, что у них достаточно голосов, чтобы преодолеть это вето.

Новые санкции, по словам законодателей, это своего рода наказание России за ее причастность к кибератакам на американские выборы, за оккупацию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне.

Перед голосованием сенаторы аргументировали необходимость этой поправки.

Поправка о санкциях в отношении России законодательно закрепляет и усиливает шесть существующих исполнительных актов, подписанных президентом Обамой по России и Украине и по российской киберактивности. По словам сенатора Шеррода Брауна, этот документ, в случае подписания его президентом, даст Конгрессу возможность контролировать санкционную политику президента США в отношении России.

"Этот документ дает возможность администрации вводить санкции в отношении основных сектораов российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морского и железнодорожного транспорта, а также новых инвестиций в российские трубопроводы", – говорит Шеррод Браун.

Браун – один из инициаторов введения новых санкций. По его словам, документ предусматривает обязательное введение санкций против иностранных физических и юридических лиц, нарушающих существующие санкции, киберпреступников и российских коррупционеров, а также тех, кто вовлечен в серьезные нарушения прав человека на территориях, принудительно контролируемых Россией.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн говорит, что эта поправка обязывает министра финансов создать рабочую группу высокого уровня, которая будет работать в рамках министерской сети расследования финансовых преступлений.

"Эта группа будет работать над выявлением и преследованием нелегальных финансовых потоков, связанных с Россией, если эти потоки касаются или взаимодействуют с американской финансовой системой", – выясняет Маккейн.

Ограничения будут касаться и российской энергетики.

"Поправка также усиливает санкции против российской энергетической отрасли, коррупционных российских чиновников и тех, кто поставляет оружие режиму Асада", – говорит сенатор-демократ Эйми Клобучар.

При этом она обращает внимание на то, что санкции касаются только государственного аппарата, а не народа России: "Мы хотим, чтобы российский народ мог жить в демократии. В демократии, которая не сбивает самолет над Украиной, не пытается повлиять на выборы в других странах. Поэтому эти санкции настолько важны".

Поправка также усиливает борьбу против российской дезинформации и пропаганды в Центральной и Восточной Европе.

Американские законодатели уверены, что эти санкции поддерживают их европейские союзники.

Бенджамин Кардин, сенатор-демократ, отметил, что необходимо, чтобы этот образец был таким, которому могли бы следовать европейские партнеры США: "Если бы мы были изолированы, эта поправка не имела бы такого влияния, которое, по моему мнению, будут иметь эти санкции в случае сотрудничества с европейскими партнерами".

Сенатор Майк Крейпо обращает внимание, что

Путин должен почувствовать ущерб от санкций, и именно тогда они заработают.

"По расчетам Путина, сейчас стоимость санкций не превышает выгоду от оккупации Крыма, поддержки боевых действий в Восточной Украине, поддержки атак режима Асада против мирных жителей в Сирии и осуществления кибератак на людей, компании, институты по всему миру. Многие законодатели от обеих партий чувствуют, что ответ США должен быть значительно сильнее ", – говорит Крейпо.

Среди инициаторов этой поправки – сенаторы из обеих партий, активно осуждающие российскую агрессию и поддерживающие Украину. Сенатор Браун прошел в Сенат от штата Огайо, где проживает много американцев украинского происхождения. "Этот законопроект нужен нашим избирателям", – говорит Браун.

"Украинская община в моем штате – активная, успешная, прогрессивная. Украинцы в Огайо и во всем мире из первых источников знают об опасности необузданной российской агрессии. Мы должны не послаблять, не сбавлять, а усиливать антироссийские санкции. Призываю моих коллег проголосовать за эту поправку, а президента – подписать ее", – говорит сенатор.

Автор: Ярина Матвийчук, Украинская служба "Голоса Америки"

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