Миграционная проблема на паузе: прошел ли ЕС пик кризиса беженцев

Евгений Приходько, для Европейской правды _ Среда, 20 сентября 2017, 15:30

Фото: euroreportage.com

Миграционный кризис, который был темой №1 в Европе еще пару лет назад, постепенно затихает. Количество беженцев и мигрантов значительно снизилось. После переговоров с ЕС Турция стала лучше контролировать не только свои морские границы, но и турецко-сирийскую.

Но не обманчив ли этот прогресс?

Ведь маршруты миграции постоянно модернизируются в зависимости от новых запретов и усиления контроля. Мафия и мелкий криминалитет за эти годы построили целую сеть "агентств по контрабанде". Старая рыбацкая лодка доставит в ЕС любого, у кого есть несколько тысяч долларов.

Пограничное агентство ЕС Frontex сегодня информирует о восьми главных миграционных маршрутах, которые можно разделить на три основных направления: западное, центральное и восточно-средиземноморское.

С конца 2014 года центральное направление – из Алжира, Туниса или Ливии в Италию через Средиземное море – по численности стало уступать восточному. Именно в это время усугублялся кризис и разгоралась военная ситуация в Сирии. "Исламское государство" брало под контроль провинцию за провинцией.

Поэтому неудивительно, что в 2015 году восточносредиземноморским маршрутом воспользовались более 800 тысяч беженцев и мигрантов. Центральным – менее 200 тысяч.

Сегодня в центре внимания – снова центральный маршрут. После вышеупомянутых переговоров с Турцией, а еще больше – после неоднократных попыток закрыть Балканский маршрут как контрабандисты, так и сами мигранты и беженцы выбирают другие пути. Сначала – в обход Венгрии, которая отгородилась уже двумя стенами. С 2015 года – еще и минуя Хорватию, Сербию и Македонию.

Сообщений о перехвате очередной лодки из Ливии у берегов Италии в этом году хватает. Британская The Guardian на днях даже рассказала историю об элитных беженцах, которые готовы платить за "билет" в Европу более 8 тыс. евро. Самое интересное для нас в этом рассказе то, что

10-метровая яхта, на которой перевозили таких мигрантов, ходила под украинским флагом.

Капитаном тоже был украинец – 35-летний Андрей, приехавший в Европу в поисках работы и, как сказано в тексте, скрываясь от армии.

Каждую неделю на итальянский берег ступают тысячи ног гостей с другого континента. Международные организации говорят о 120 тысячах иностранцев, прибывших в этом году из той же Ливии.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году контрабанда людей в Европу в Триполи и Тобруке приобрела массовый характер. Во-первых, это произошло из-за нехватки контроля и отсутствия централизованных органов безопасности в стране.

Во-вторых, зарабатывать на этом теперь мог каждый, кто имел поддержку местных группировок. В стране, где функционирует несколько правительств, а участки территории находятся под контролем различных вооруженных формирований, сложно говорить о борьбе с торговлей людей.

Хотя Евросоюз и международные организации не теряют надежды.

Стоит вспомнить о военных операциях и поддержке ливийских пограничных служб, о чем говорилось еще в 2016 году, когда была продолжена операция "София". Были арестованы более сотни контрабандистов и изъято около 500 лодок, но ситуация особо не изменилась. Количество беженцев и мигрантов, прибывавших в Италию, не уменьшилось.

Новая проблема – правозащитные группы, которых подозревают даже в связях с контрабандистами ради спасения лодок с беженцами. Министры внутренних дел стран ЕС на заседании в Таллинне пришли к выводу, что такие действия

NGO поощряют мигрантов к попыткам пересечь море.

Действенным решением было предложение Европейской комиссии. Брюссель предложил Риму принять так называемый кодекс поведения для негосударственных организаций, занимающихся спасением беженцев и мигрантов. Документ был принят и подписан в двустороннем порядке большинством спасательных организаций.

Рассказывая об этих перипетиях, стоит упомянуть ультраправое движение Identitarian movement, которое часто связывают с Кремлем. Сторонники традиционных ценностей и идеи национальной идентичности решили в тот период срывать любые спасательные операции вышеупомянутых организаций.

Через краудфандинг они собрали средства на приобретение лодки, чтобы на Средиземном море запугивать правозащитников. Хотя впоследствии риторика ультраправых изменилась. Теперь они утверждают, что только контролируют то, как "негосударственные организации придерживаются вышеупомянутого кодекса".

Другая попытка ЕС сдерживать поток беженцев тоже была не очень результативной. Речь идет об идее выделения средств Ливии и улучшении инфраструктуры для беженцев. Такая инициатива, конечно, была раскритикована правозащитными организациями, поскольку это небезопасная страна, и довольно негуманно делать беженцев заложниками бандитов, вооруженных группировок и джихадистов.

Возникает вопрос: где же здесь прогресс в решении миграционного кризиса?

Однако на фоне неудачных попыток ЕС решить эту проблему августовская статистика показала неожиданные цифры – поток беженцев из Ливии в Италию уменьшился на 85%.

Выходит, действия ЕС привели к успеху? Не совсем. Тогда появляется вопрос, благодаря чему получился такой результат. И здесь возникают очень неприятные подозрения.

По информации The New York Times, очень похоже, что

Рим, оставшись один на один с проблемой, нашел успешное, но не совсем законное решение.

Италию обвиняют в выплате средств ливийским военачальникам и бандитам, чтобы приостановить миграцию. В материале The New York Times говорится, что правозащитники приравнивают центры для беженцев в Ливии к концентрационным лагерям, а Рим в собственных интересах закрывает на это глаза.

Итальянские политики отрицают выделение хотя бы одного евро ливийским военным или "повстанцам", оправдывая такие успехи исключительно дипломатией. Хотя подобное откатывает все усилия на годы назад, к эпохе Каддафи, когда ливийский лидер требовал от Италии десятки миллионов долларов, чтобы сдерживать миграцию.

Подобные заявления в адрес Рима звучат не впервые. Ранее страну обвиняли в выплате $5 млн контрабандистам, чтобы те на месяц приостановили переправы. И какой был результат? Опять же статистика показала рекордно низкие цифры.

Ситуация очень напоминает пик кризиса беженцев. Когда строительство стен на восточных границах ЕС, казалось, уже решило проблему, мигранты изменили маршрут, от чего больше стала страдать Италия.

Теперь есть основания говорить, что Рим, пойдя на весьма сомнительные шаги, все же решил свою проблему.

Однако уже в скором времени стоит ждать нового оживления притока мигрантов – уже по новым маршрутам.

Автор: Евгений Приходько,

журналист, Польша