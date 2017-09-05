Три миллиарда на взятки: в ЕС раскрыли масштабную схему выплат за "помощь" Азербайджану

Вторник, 05 сентября 2017, 18:55

Баку, комплекс Flame Towers. Фото www.business.dk

На этой неделе ряд европейских СМИ совместно обнародовали результаты масштабного журналистского расследования, посвященного отмыванию средств и коррупции в пользу действующей азербайджанской власти.

Эта схема работала через "дыры" в британском законодательстве, а также с согласия (или по недосмотру) Danske Bank – одного из ключевых банков Европы и за несколько лет пропустила через себя "грязные" деньги на сумму, эквивалентную $2,9 млрд.

К журналистам датского издания Berlingske попали данные о 16 тысячах транзакций. К их обработке привлекли консорциум OCCRP, с которым сотрудничают ведущие редакции и журналисты в разных странах.

Документы раскрыли имена нескольких "друзей Алиева". Деньги получали семья руководителя ЮНЕСКО, депутат из блока Ангелы Меркель, кандидат в президенты Словении на предстоящих выборах и другие политики. Не обошлось и без "вероятных" взяток для журналистов.

"Европейская правда" собрала в этом материале самые яркие эпизоды проведенного расследования.





Вне контроля

Об огромных средствах, которые отмывались через один из ключевых европейских банков, Danske Bank из Копенгагена, стало известно еще весной.

Речь шла о "грязных" российские деньгах, которые были отмыты через цепочку банковских операций в Молдове и Латвии. В ряде транзакций участвовала также эстонская "ветка" Danske Bank, где оказался примерно $1 млрд из общей суммы, превышающей 20 миллиардов.

Berlingske пишет: тогда группа Danske Bank признала проблемы в эстонском подразделении, из-за которых многие явно сомнительные транзакции не были замечены при мониторинге.

Но сейчас к российским деньгам добавились азербайджанские.

В расследовании речь идет лишь об одной из схем отмывания средств, использовавшей дыру в британском (точнее, шотландском) законодательстве. В Шотландии до сих пор можно основать компанию без номинального директора, имея лишь формальных учредителей – например, офшорные компании. За последнее десятилетие появились тысячи таких компаний, 70% из них зарегистрированы... всего по 10 почтовым адресам в шотландских городах, сообщает The Guardian.

Для всех очевидно, что это – компании-прокладки, но убрать их с рынка Великобритания так и не решилась. Несколько таких фиктивных фирм стали частью европейской "стиральной машины".

Как правило, такая компания получала через Danske Bank транши на сумму в несколько миллионов и в течение нескольких часов тратила их на платежи за "услуги", "консультации", а еще – на покупку товаров класса люкс. Причем "поставщиками услуг и консультаций" порой оказывались известные политики.





Парламентская ассамблея Совета Европы

Об одном из "консультантов" ЕвроПравда уже писала. Итальянский политик (теперь уже бывший депутат) Лука Волонте, который много лет был членом ПАСЕ, возглавлял крупнейшую группу ассамблеи и работал докладчиком по вопросам Азербайджана, сейчас ожидает приговора в своей стране.

Полиция случайно узнала о политических взятках, которые Волонте получал из-за границы, а когда дело начали расследовать, стало ясно, что речь идет о системной международной коррупции.

(Подробнее об этом – в статье "Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы")

Сейчас подтвердилось, что Волонте получил средства именно этим путем, через Danske Bank и шотландскую компанию-прокладку.

Но он – не единственный политик из состава ПАСЕ, засветившийся в новом расследовании.

Еще один его "герой" – отставной немецкий депутат Эдуард Линтнер.

73-летний политик еще недавно был членом Бундестага от Христианско-социалистического союза (ХСС) – одной из правящих немецких политсил (партия входит в блок ХДС-ХСС, к которому принадлежит также канцлер Ангела Меркель).

В Украине Линтнер почти не известен, его специализация – Азербайджан. Политик 11 лет работал в ПАСЕ, не раз бывал в Баку, а сразу после завершения своей парламентской карьеры, в 2013 году, помогал организовать миссию по наблюдению за скандальными президентскими выборами 2013 года, где Ильхам Алиев был переизбран на должность.

OCCRP напоминает об их беспрецедентной скандальности – тогда азербайджанский Центризбирком случайно опубликовал "результаты выборов" еще до открытия участков, и эти показатели почти четко совпали с теми, которые "подсчитали" после голосования.

Мировое сообщество признало эти выборы нечестными и несвободными, в ОБСЕ заявили о невероятном количестве нарушений... и только парламентские наблюдатели сказали, что выборы прошли честно. Лично Линтнер заверил, что он увидел "точно такое же качество выборов, как в Германии".

Кстати, положительные отзывы тогда прозвучали также от делегации ПАСЕ, в которую входили такие "друзья России и Азербайджана", как хорошо известный нам Педро Аграмунт, Хорди Шукла и Аксель Фишер, сопровождавшие Аграмунта в пропагандистской поездке в Сирию, а также упомянутый выше получатель "азербайджанской финансовой помощи" Лука Волонте.

Но вернемся к нашему немецкому герою.

Через несколько недель после этой поездки на выборы немецкий политик получил на свой счет 61 тыс. евро с формулировкой "оплата услуг".

Еще через месяц поступило еще 41 тыс. евро. В целом только в задокументированный период с 2012 по 2014 год политик получил через эту схему 19 траншей на сумму 819,5 тыс. евро (более миллиона долларов).

В ответ на вопрос журналиста Sueddeutsche Zeitung – газеты, которая вела немецкую часть расследования, – экс-депутат признал, что получал средства, которые были нужны для работы основанной им организации дружбы с Азербайджаном.

Кто именно платил немалые взносы, депутат, по его словам, не знает – мол, не интересовался этим.





Деньги ЮНЕСКО

Забывчивость в отношениях с азербайджанскими плательщиками – не редкость. Но некоторые представители элиты не забывают, а фальсифицируют данную информацию.

Отдельного внимания заслуживает семья болгарских чиновников, входящих в круг мировой политической элиты.

Ирина Бокова с 2009 года работает генеральным директором ЮНЕСКО. Ее муж Калин Митрев в 2014-2016 годах был представителем Болгарии в ЕБРР (сейчас в структуре банка он указан как Alternative для действующего директора ЕБРР по Болгарии, Польше и Албании).

Платежи от азербайджанских партнеров поступали на счет Митрева. В 2012-2014 годах он получил 425 тыс. евро, причем деньги зашли к нему еще до того периода, когда он вошел в руководство ЕБРР (эта деятельность запрещает получать любой сторонний доход).

Его жена, руководитель ЮНЕСКО, отрицала, что получала какую-либо финансовую выгоду от сотрудничества с Баку.

Мол, все вопросы к мужу.

Болгарский функционер ответил на вопросы журналистов Guardian, заявив, что оказывал азербайджанской компании консультационные услуги в рамках большой государственной программы по борьбе с паводками. Эта компания решила оплатить эти услуги через британского посредника. Почему так – ему неизвестно.

Митрев даже соединил журналистов с представителем этой компании, тот представился и подтвердил все детали...

Вот только проверка их заявлений позволяет поставить под сомнение правдивость показаний функционеров. Азербайджанская компания не располагала средствами на консультации – в рамках упомянутой госпрограммы она только проводила закупку оборудования. А когда журналисты OCCRP нашли настоящего директора данной компании, то выяснили, что перед тем общались не с ним, а с совершенно другим человеком.

Похоже, что на самом деле Азербайджан заплатил более $500 млн за услуги не Митрева, а его жены.

Руководитель ЮНЕСКО за годы работы в должности стала одним из ключевых лоббистов Азербайджана на мировой культурной сцене.

Выставки и встречи под названиями вроде "Азербайджан – страна толерантности" ставили целью закрепить имидж нефтяной страны как равноправного партнера для Запада и одновременно помогали азербайджанскому руководству отражать обвинения в нарушении принципов демократии.





От кандидатов до архитекторов

Спектр лиц, получавших "финансовую поддержку" из Баку, довольно широк.

В нем есть менее влиятельные на европейском уровне политики, например, глава Словенской национальной партии Змаго Елинчич. У себя в стране он, к слову, относится к политической элите и уже анонсировал, что будет участвовать в президентских выборах осенью текущего года.

Он получал деньги по этой схеме лишь один раз, заработав на "сотрудничестве" с Азербайджаном 25 тыс. евро; теперь этот платеж может существенно повлиять на его карьеру.

Заметная фигура в списке – бывший журналист Сагер Эскарт. Когда-то он был известным медийщиком, работал в BBC и International Herald Tribune, а впоследствии перешел в пиар. В базе контактов азербайджанской "прокладки" он обозначен как контактное лицо по вопросу размещения статей и публикаций. Азербайджанская элита заботилась о своем имидже в СМИ, поэтому Эскарт за короткий период получил около 2 млн евро. Можно предположить, что эти деньги должны были пойти на оплату "джинсы" в европейских медиа.

Среди получателей помощи есть и другие публичные лица – например, итальянский архитектор Марио Пальмонелла, который не только выполнял заказы азербайджанского руководства по своей специальности, но также подписывался под петициями и открытыми письмами в защиту имиджа этой нефтедобывающей страны.

Часть получателей, похоже, даже не догадывалась, что к ним приходят "грязные" деньги. В частности, через эту схему оплачивались цветы и люкс-подарки (азербайджанцы умеют завоевывать доверие своих европейских друзей и партнеров!). Но главные вопросы, конечно, к топ-политикам.

Понесут ли наказание те, кто оказался в схеме, по которой платились очевидные взятки?

Увидим ли мы отставку тех, кто до сих пор занимает свою должность, как руководитель ЮНЕСКО?

Ответы на эти вопросы станут известны позже. Но учитывая то, как неохотно расследовали предыдущую историю с подкупом депутатов ПАСЕ, оснований для оптимизма не так уж много.