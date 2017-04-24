Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Понедельник, 24 апреля 2017, 11:54

На встрече в Санкт-Петербурге. Фото с официального твиттер-аккаунта Президента ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, который уже снискал печальную славу в Украине, понемногу приобретает имидж "отрицательного героя" и в сердце Европы.

В Украине он известен прежде всего как ключевой лоббист интересов России. Аграмунт официально признает, что стремится вернуть Россию в пленарный зал ПАСЕ, а в конце прошлого года даже пытался хитростью изменить для этого правила ассамблеи.

Россиянин Слуцкий, Асад и Аграмунт

Кульминацией стала его поездка в Сирию во главе делегации депутатов Госдумы на борту российского военного самолета. Фото Аграмунта на встрече с Асадом тогда обошли мировые СМИ. И никаких сожалений от него не прозвучало – даже спустя несколько недель, когда сирийские военные самолеты провели газовую атаку на гражданские кварталы.

Но у "послужного списка" Аграмунта – значительно более давняя история.

Сейчас в ПАСЕ продолжается дискуссия относительно обвинений в многолетней коррупции, которая началась еще до 2010 года и к которой может быть причастно немало представителей руководства ассамблеи.





Не для расследования

Месяц назад генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо Аграмунту, призвав его ускорить создание независимого органа расследования возможных фактов коррупции в ПАСЕ.

До этого руководство ассамблеи уже пыталось сделать этот шаг, но безуспешно – на заседании Бюро ПАСЕ в марте не нашлось голосов в пользу какого-либо из вариантов.

Но чем дальше, тем больше подозрений, что на этом пути стоят большие деньги. И большая опасность для действующих депутатов.

В понедельник вечером Бюро должно снова собраться, чтобы рассмотреть этот вопрос и попытаться найти достойный выход из скандала, который уже нанес удар по репутации ассамблеи.

История, о которой пойдет речь, началась еще в 2012 году, но долгое время оставалась на обочине политической дискуссии, несмотря на попытки европейских активистов привлечь к ней внимание. Но с прошлого года ситуация радикально изменилась, ведь обвинения в коррупции перешли в разряд официальных – один из бывших представителей руководящего звена ПАСЕ Лука Волонте, попал под следствие в Италии.

Его обвиняют в получении политической взятки, именно по той схеме, о которой писали активисты в 2012 году. Речь идет о довольно больших деньгах, сейчас доказаны платежи на сумму 2,4 млн евро.

И хотя изначально речь шла лишь об "азербайджанской истории", в ней все чаще появляются точки соприкосновения с украинско-российским конфликтом.





Икорная дипломатия

Нежелание ассамблеи изучать вопрос коррупции совсем не удивляет. Ведь Волонте – лишь один из участников скандала, которому просто не повезло попасть под прицел правоохранителей.

Помимо него, в истории фигурируют имена других ведущих депутатов из разных стран, включая членов Бюро – руководящего органа ПАСЕ, который рассматривал этот вопрос в понедельник. Не удивительно, что депутаты не пожелали начинать расследование против самих себя.

Коррупционные подозрения, о которых идет речь, известны под названием "икорная дипломатия" и касаются поддержки Азербайджана в ПАСЕ. Дело в том, что помимо финансовой "благодарности" европейские лоббисты, как утверждается, получали от своих восточных друзей также черную икру.

К слову, больше всего обвинений звучит именно в адрес Педро Аграмунта.

В расследовании 2012 года его называли одним из основных платных лоббистов. Через год, в 2013-м, он стал главным героем публикации как ключевой платный агент Баку в Страсбурге. Новейшее расследование, опубликованное в последние недели 2015 года, посвящено доказательствам против Волонте, но и в нем есть немало упоминаний об Аграмунте. Итальянский политик в своей переписке упоминает нынешнего президента ПАСЕ среди лоббистов, работающих над защитой интересов Баку.

К слову, икра – это не просто символические подарки. Источники организации ESI, слова которых приводятся в первом публичном расследовании (по состоянию на 2011 год), 10-12 депутатов и 3-4 сотрудники секретариата четыре раза в год получали в подарок 0,4-0,6 кг черной икры. То есть речь идет о "благодарности" стоимостью тысячу долларов на человека; также лоббистов приглашали на отдых в Азербайджан, где подарки были еще существеннее.

"Икорная дипломатия" позволила Азербайджану долгое время избегать санкций и даже критики в свой адрес в ПАСЕ, несмотря на жесткие притеснения демократии в стране.

Но одной икрой сыт не будешь, поэтому главные действующие лица получали деньги. Например, Лука Волонте подписал "контракт на консультирование" азербайджанских коллег стоимостью 100 тысяч евро в месяц, а также, согласно его переписке, получал дополнительные наличные средства.

Безналичные платежи для Волонте проводились через банковские счета компаний, открытых на Маршалловых островах и в Британии, а далее через банки в Латвии и Эстонии перечислялись на итальянские счета фонда, открытого Волонте. Собственно, именно эти переводы однажды заинтересовали банковский надзор, что позволило полиции выдвинуть обвинения политику.

Азербайджану начало "везти" примерно с 2010 года, когда жесткие доклады о ситуации в стране сменились положительными. Интересно, что это совпадало с "закручиванием гаек" и репрессиями против СМИ и активистов. То есть ситуация становилась все хуже, но последствий это не имело.

А 23 января 2013 года страна добилась просто невиданной победы в ПАСЕ.

Ассамблея отклонила доклад о политических заключенных в Азербайджане, подготовленный немецким депутатом Кристофом Штрассером.

Отклонение резолюций – достаточно редкое событие для ПАСЕ. Если проект решения не нравится депутатам, они меняют текст своими правками (порой вплоть до противоположного содержания), но не "хоронят" резолюцию. Но это голосование вошло в историю ПАСЕ еще и по другой причине. Оно собрало в зале больше депутатов, чем любая другая резолюция по вопросам прав человека за всю историю существования ассамблеи.

23 января 2013 года в сессионном зале в Страсбурге собралось 224 депутата, из которых 125 проголосовало за то, чтобы вообще не принимать решения о нарушении прав человека в Азербайджане. Для сравнения, в январе 2015-го за резолюцию в отношении украинских переселенцев голосовало 155 членов ПАСЕ. А в октябре 2016 года, во время рассмотрения украинской резолюции о нарушении прав человека на оккупированном Донбассе, голосовало лишь 104 депутата.





Масштаб европейской коррупции

По состоянию на начало 2013 года Лука Волонте, о котором говорилось выше, возглавлял группу Европейской народной партии в ПАСЕ. Однако в нее входит лишь около трети депутатов, поэтому его сил не могло хватить для азербайджанского триумфа. Переписка, обнаруженная на компьютере Волонте, показывает, насколько масштабной могла быть коррупционная сеть.

Один из главных участников – Педро Аграмунт. Тогда он еще не был президентом, но занимал, пожалуй, еще более значительную должность, с точки зрения Баку. С 2010 года Аграмунт был докладчиком мониторингового комитета по азербайджанскому вопросу. Он бывал в Азербайджане, пожалуй, чаще, чем любой другой европейский депутат, и был постоянным участником (а впоследствии – председателем) группы наблюдателей за выборами; в конце 2013 года Аграмунт также возглавил Группу ЕНП.

Дружба с Аграмунтом была действительно ценной для Азербайджана.

В 2010 году в стране состоялись парламентские выборы, которые, по оценке БДИПЧ/ОБСЕ, не имели много общего со свободным волеизъявлением. На трети участков нарушения происходили даже в присутствии иностранцев, а на одном из них к наблюдателям еще до начала голосования попал протокол с заполненными данными, и эти данные в конце концов совпали с "подсчитанными". Но Аграмунт, который возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ, заявил... что он вообще не увидел проблем при голосовании, и публично возмутился критической оценке ОБСЕ.

В "ударную группу" Азербайджана, о которой говорится в расследовании ESI, входило немало депутатов.

Среди них есть как не известные украинскому читателю, так и знакомые фамилии. Конечно же, весомую роль в этой истории играли россияне (глава делегации Алексей Пушков был одним из главных контактов Баку), а также их друзья. Например, британец Майкл Хэнкок, многолетний защитник Азербайджана, который известен также поддержкой российских предложений, а также тем, что оказался мимоходом вовлечен в шпионский скандал.

Среди защитников Азербайджана оказались также двое нынешних руководителей фракций ПАСЕ.

Группа ЕНП не обеднела после ухода Волонте и Аграмунта: ее новым руководителем стал Аксель Фишер, который также фигурирует в переписке Волонте. Фишер был одним из двух немцев, которые не поддержали резолюцию о политических заключенных в Азербайджане во время исторического голосования в 2013 году.

И, наконец, еще один представитель элиты ПАСЕ в переписке Волонте: испанец Хорди Шукла, ныне – лидер группы либералов (ALDE), который своими голосованиями доказал, что является сторонником Азербайджана.

А теперь внимание: кто сейчас докладчики ПАСЕ по Украине? Это Фишер и Шукла. Те самые. К тому же Шукла играет особую роль в украинском вопросе. Об этом – ниже.





Влияние Украины и влияние на Украину

Описание истории "икорной дипломатии" будет неполным, если не упомянуть о голосовании украинских депутатов.

Ни в записях Волонте, ни в других материалах расследования ESI нет ни одной фамилии украинских депутатов, да и явных "лоббистов Баку" в нынешнем составе делегации ПАСЕ тоже нет. Но к ключевому голосованию – самому скандальному, в 2013 году, – мы все же приложили руку сполна. Семь украинских депутатов проголосовали против решения о том, что в Азербайджане есть политическая коррупция. Костяк "группы поддержки" составили регионалы, но им помогли и представители демократического лагеря: лишь двое из них рискнули проголосовать за резолюцию с критикой Баку.

В те дни автор данных строк был в Страсбурге и с удивлением спросил у одного из украинских депутатов, почему мы не видим очевидного. В ответ тот с гордостью рассказал, что в обмен договорился с азербайджанцами о поддержке инициатив украинской оппозиции...

Не удивительно, что ESI бьет тревогу: в последние годы термин "демократия" превращается в яркий лозунг. Даже в Совете Европы – организации, единственной ролью которой является защита демократии.

И эта история также доказывает: закрывая глаза на политическую коррупцию, мы можем получить какие-то быстрые бонусы, но в итоге – точно проиграем. ЕвроПравда не располагает информацией о том, что именно было причиной голосования большинства украинской делегации против резолюции о политических заключенных в Азербайджане, но мы можем констатировать: голосов "в обмен" Киев так и не получил. В январе 2015 года, когда рассматривалось сразу два важных для нас вопроса (о гуманитарной ситуации на Востоке и о санкциях в отношении россиян), азербайджанцы первое голосование проигнорировали, а на втором – проголосовали против нас.

А вот негативная отдача Украину в конце концов достала.

Мы уже упомянули, что лидер ALDE Хорди Шукла, многолетний сторонник Азербайджана, ныне формирует все проекты решений ПАСЕ по Украине (вместе с Фишером, еще одним фигурантом скандала).

Похоже, правы те, кто говорят: в политической коррупции, как и в проституции, нет "однолюбов". Слишком много "азербайджанских лоббистов" оказались "по совместительству" сторонниками России.

А потому не удивительно, что Шукла оказался среди немногих депутатов ПАСЕ, летавших в Сирию на российском военным самолетом вместе с Аграмунтом и с депутатами Госдумы.

Долгое время ни один из них не комментировал мотивов этой поездки, а Аграмунт вообще воздерживался от общения со СМИ, за исключением российских. Но в понедельник, 24 апреля, президент ПАСЕ был вынужден дать пояснения на заседании Бюро ПАСЕ. Почему-то не удивительно, что в этих объяснениях сразу нашли ложь – в частности, о финансировании поездки.

Но несмотря на это, обсуждение сирийского вопроса и участия Аграмунта и Шукли в скандальном визите отложили "до лучших времен". Ориентировочно – до лета.

Хотя все понимают, что выход из скандала надо искать как можно скорее, пока репутационные потери не стали необратимыми.

"Европейская правда" в Страсбурге следит за развитием событий.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Страсбурга