Борьба с коррупцией в Украине: пришло время для результатов

Марин Мрчела, президент GRECO _ Среда, 29 ноября 2017, 12:05

Фото Совета Европы

Неотложная потребность в борьбе с коррупцией в Украине четыре года назад стала одним из катализаторов Революции достоинства, или Евромайдана.

С тех пор на украинском антикоррупционном фронте началось несколько реформ, которые имеют ключевое значение. Однако их эффективная реализация до сих пор не стала реальностью, а конкретные результаты остаются незаметными.

Последние события в Украине тем более внушают беспокойство.

– Неспособность Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) к эффективной работе стала очевидной, особенно это касается проверки электронных деклараций.

– Из Украины по-прежнему поступают сообщения о продолжающихся усилия, направленных на подрыв Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в том числе через недавние законодательные изменения, ограничивающие юрисдикцию НАБУ и его полномочия в уголовном процессе.

– И, наконец, ощущается нехватка эффективного судебного механизма для вынесения решений о коррупционных правонарушениях по итогам расследований НАБУ.

Украина должна обеспечивать, а не подрывать независимость и эффективность антикоррупционных органов. Иначе власть столкнется с серьезной опасностью дальнейшего разочарования общественности в антикоррупционных реформах в целом, и в частности – в борьбе против "большой коррупции".

Антикоррупционный орган Совета Европы под названием GRECO (сокращение от французского "Группа государств против коррупции") в течение последних лет постоянно проводит оценку того, что было сделано Украиной для борьбы с коррупцией, какие недоработки остаются и какие дальнейшие шаги необходимо принять.

В отчете, опубликованном в августе 2017 года, GRECO представила конкретные советы, как лучше предотвращать коррупцию среди парламентариев, судей и прокуроров. А в июле GRECO обнародовала оценку выполнения Украиной предыдущих рекомендаций относительно прозрачности политического финансирования и уголовного преследования коррупции.

Эти рекомендации должны быть полностью выполнены Киевом.

Во время оценочного визита в Киев эксперты GRECO неоднократно слышали критику в адрес НАПК. Речь идет о том, что работа Нацагентства воспринимается как неэффективная, а также о том, что НАПК не хватает независимости.

В последние дни мы стали свидетелями новых разоблачений, которые утверждают о несостоятельности этого органа.

GRECO неоднократно подчеркивала (и я хочу снова это отметить!): есть настоятельная необходимость обеспечить независимость и беспристрастность работы НАПК. Это особенно важно, когда речь идет о эффективном мониторинге декларирования активов и финансирования политических партий.

Что касается Национального антикоррупционного бюро, то еще во время визита в декабре 2016 года эксперты GRECO зафиксировали попытки сократить его полномочия и препятствовать его деятельности, и эти попытки вызвали тревогу.

С тех пор негативная тенденция не изменилась.

Напротив, похоже, что ситуация ухудшилась.

Основательный опыт расследований, который уже приобрело антикоррупционное бюро, свидетельствует об эффективности этого органа. А значит, любые попытки подорвать деятельность НАБУ ставят под сомнение реальную политическую волю Украины к борьбе с коррупцией. НАБУ следует защищать от ненадлежащего влияния, а также давления, чтобы оно продолжало свою работу так же решительно и продуктивно, как это было до сих пор.

В вопросе реформы судопроизводства также осталось сделать немало.

Суды, которые в настоящее время рассматривают обвинения в коррупции на высоком уровне, недостаточно оснащены для выполнения такой задачи. Судьи, которые там работают, не обладают специальными знаниями и испытывают воздействие извне, учитывая сложное и нестабильное политическое и профессиональное окружение.

Существует явная необходимость поручить рассмотрение масштабных коррупционных дел, связанных со сложными финансовыми схемами, специализированным, независимым и беспристрастным судьям. Это может сопровождаться созданием, по крайней мере на переходный период, специализированного антикоррупционного суда, который бы раскрутил маховик эффективного рассмотрения таких случаев и установил стандарт справедливого решения дел.

Это нужно сделать безотлагательно.

Сегодня, спустя четыре года после Майдана, мы, и самое главное, украинские граждане, должны увидеть, что система включила "полный ход" для проведения таких изменений в Украине. Страна получила уникальную возможность для изменений, и она не может позволить себе потерять тот импульс, который получила после Революции достоинства.

Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям.

Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть политическая воля бороться с коррупцией.

Совет Европы в целом и GRECO в частности внимательно следят за ситуацией и готовы оказывать вашей стране дальнейшую поддержку на этом пути.

Автор: Марин Мрчела,

президент Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO)