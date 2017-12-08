Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте

Сергей Сидоренко, Будапешт-Киев-Брюссель _ Пятница, 08 декабря 2017, 12:08

Фото: politico.eu

В противостоянии Украины и Венгрии настал "час Х". В пятницу Венецианская комиссия примет и не позднее понедельника обнародует решение о том, соответствуют ли европейским нормам языковые положения закона "Об образовании".

Уже сейчас известно, что рекомендации будут проигрышными для венгерских властей. И так же уже сейчас известно, что Будапешт настроен их "не замечать", ни на миллиметр не уступая в требованиях в адрес Киева.

Последняя неделя доказала: венгерским властям безразлично, есть ли диалог с Украиной, понимают ли их в Киеве и не портятся ли отношения между государствами.

Более того, Орбану и не нужно решение конфликта с Украиной!

Похоже, именно поэтому все наши предложения отвергаются.

"А чему вы удивляетесь? Виктор Орбан действительно заинтересован не уладить, а сохранить конфликт. Это его общая стратегия, не только по Украине", – поделился с автором этих строк журналист издания 444.hu, с которым мы встретились в Будапеште.

Хотелось бы верить, что это слишком скептическая оценка, но пока факты доказывают обратное. Следовательно, спор будет продолжаться. Он точно не угаснет после венгерских выборов. А значит, Украине следует действовать, не оглядываясь на позицию официального Будапешта.

Наша задача – помочь венгерской общине, а не венгерском лидеру. Именно из этого должна исходить политика Киева. Хотя рекомендации "Венецианки" от этого не становятся менее важными.





Что нам "присудят"?

Рекомендации Венецианской комиссии не являются публичными, они не обнародуются до голосования, но все вовлеченные стороны – и Украина, и Венгрия, и члены ВК – уже давно располагают проектом этого документа.

В пятницу в Венеции, в помещении Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, проект будет обсужден и утвержден. В него еще могут внести отдельные коррективы, но суть точно не изменится.

Сразу несколько источников подтвердили, что

ключевое требование Будапешта будет отклонено.

"Венецианка" подтвердит, что Украина не только может, но и должна продвигать лучшее знание государственного языка всеми гражданами – в том числе теми, кто относится к национальным меньшинствам.

Более качественное и полное изучение украинского в ВК признают "легитимной и похвальной целью" государства.

Да, нас пожурят за то, что "языковая статья" образовательного закона была изменена в последний момент, без консультаций (этот подход Верховной рады действительно принес нам лишние проблемы). Однако это не означает, что статью 7 закона необходимо менять или отменять – в решении Венецианской комиссии это отдельно подчеркивается.

"Венецианка" признала, что нынешней формулировки седьмой статьи закона вполне достаточно для организации обучения таким образом, чтобы оно было организовано "более дружественным образом" по отношению к меньшинствам. Статья сформулирована довольно размыто, а слова о том, что "часть предметов может преподаваться на языках меньшинств", дает возможность адаптировать обучение под нужды различных школ и различных меньшинств, и эксперты Совета Европы обратили на это внимание. "Похоже, что Украина намерена воспользоваться этой возможностью", – процитировал выводы ВК один из собеседников ЕП.

"Это может быть вполне приемлемым решением (для национальных меньшинств)", – говорится в выводах экспертов.

Есть ожидания, что Украине все же дадут несколько рекомендаций по изменениям – но большинство из них можно будет внедрить через принятие закона "О среднем образовании". Речь идет о том, что для представителей неславянских национальностей (то есть для румын и венгров) должны быть разработаны отдельные учебные программы.

Представители меньшинств должны быть привлечены к консультациям, а Украина должна использовать положения статьи 7 для того, чтобы часть предметов преподавались на языках меньшинств. По сути, все эти рекомендации совпадают с тем, что МОН и команда Лилии Гриневич планировали делать и без советов из Венеции.

В актив же Венгрии можно отнести нормы решения, которые рекомендуют Украине продлить переходный период до начала полноценного действия языковой нормы, а также сделать исключение для частных школ, в которых обучение может проводиться исключительно на языке меньшинства.

Конечно, еще надо дождаться принятия решения Венецианской комиссии и изучить его детали по тексту документа. Причем не только в отношении венгерского языка – отдельно в рекомендациях ВК речь идет о ситуации с обучением на русском языке, и здесь Украина попала под жесткую критику...

Но вернемся к Венгрии.





Имитация диалога

Ситуация непростая. Еженедельно, с каждым новым заявлением, усиливается впечатление, что высшее руководство Венгрии не заинтересовано в реальном решении проблемы. Это стремление чувствуется в разговорах с венгерскими гражданами, с дипломатами среднего ранга, с должностными лицами, ответственными за образование – но на политическом уровне со стороны Будапешта продолжаются попытки обострить конфликт.

"Европейской правде" достоверно известно, что в октябре был достигнут компромисс о том, как выйти из ситуации с пользой для венгроязычного меньшинства – но Будапешт очень быстро вышел из договоренностей и сообщил, что не считает их заключенным.

Это произошло во время визита в Киев венгерского министра по вопросам людских ресурсов Золтана Балога.

Тогда казалось, что диалог наконец-то сдвинулся с мертвой точки. На закрытых переговорах Киев и Будапешт договорились вместе работать над созданием эффективной методики обучения венгроязычных украинцев. Обсудили первые варианты. В присутствии венгерского чиновника на пресс-конференции Климкин объявил об этой договоренности. Но дальше произошло то, чего в Киеве не ожидали.

Одну из встреч прервал срочный звонок Балогу. А когда он вернулся, то от договоренностей не осталось и следа.

Венгерская сторона впоследствии сообщила Киеву, что чиновники просто не поняли друг друга "из-за ошибки перевода". Никаких шагов к сближению с тех пор не было.

Интересная деталь: в то время как Украина делает все возможное, чтобы достучаться до венгров, Будапешт избрал тактику информационной изоляции. В МИД говорят, что наше посольство в Венгрии оббегало все ключевые СМИ, пытаясь попасть на страницы газет и в эфир телеканалов; Климкин, когда приезжал в Будапешт, чуть ли не "с боями" прорывался в телеэфир, чтобы объяснить, что венгры – не враги.

Но видели ли вы подобные усилия со стороны его коллеги Петера Сийярто?

Более того, "Европейская правда" столкнулась с показательным нежеланием Будапешта объяснять украинцам мотивы своих действий. Наше издание долгое время направляло просьбу об интервью Сийярто. В конце концов, в МИД Венгрии подтвердили такую ​​возможность, спросили, можем ли мы прилететь в Будапешт, назначили дату и время интервью.

Но за несколько часов до отлета самолета из министерства сообщили, что встреча, скорее всего, будет отменена, а впоследствии отменили ее окончательно, не предложив альтернативного собеседника.

Похоже, что в "информационном мыльном пузыре", созданном Венгрией, диалог с Украиной считается излишним.





Что делать?

Официальная реакция Будапешта на выводы Венецианской комиссии будет обнародована позже – очевидно, на следующей неделе. Однако спрогнозировать ее несложно уже сейчас. Венгрия уже объявила, что не снизит давление на Украину, даже несмотря на негативное для себя решение ВК.

Как ни странно, но даже в такой ситуации у Украины есть шансы на успешное разрешение спора.

Да, в Венгрии не привыкли к тому, что Киев может иметь свое мнение, ведь 20 лет подряд ситуация была иной (то же самое, кстати, становится причиной споров и с другими соседями). Но сейчас мы строим новое государство. Это не отменяет необходимости быть друзьями с соседями – но не ценой национальных интересов Украины. Рано или поздно Будапешту придется это осознать.

А нам – делать свое дело.

Из того, что написано выше, следует простая, но важная рекомендация для государства: в ситуации, когда договориться с венграми становится нереально, стоит "сбавить обороты". В конце концов, наша задача не в том, чтобы "венграм было хорошо". Задача Украины – заботиться об украинцах, даже венгроязычных.

Нам нужно учитывать интересы – но не венгров, а граждан Украины. В том числе – венгроязычных граждан.

"Европейская правда" много раз объясняла и доказывала, что цель изменений – предоставить венгроязычным украинцам больше возможностей для самореализации в нашей стране.

И именно они, венгроязычные украинцы, могут стать посредником, который донесет до Будапешта, что он должен прекратить необоснованное давление на Киев. В конце концов, венгерское меньшинство не просило Будапешт блокировать наше сотрудничество с НАТО и сближение с ЕС, это – инструменты, придуманные правительством, а не гражданами. И этот подход должен быть безусловно отменен.

Но для того, чтобы этот успех был достигнут, Киеву важно действительно уделить внимание потребностям венгроязычных граждан (а также румыноязычных и всех остальных меньшинств).

Очень удачно по этому поводу высказался Павел Климкин: "Нужно признать, что мы недостаточно делали для венгерской общины. Но сейчас как раз есть шанс это наверстать".



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Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Будапешт–Киев–Брюссель