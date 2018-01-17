Шесть выстрелов в балканское перемирие: кому выгодна смерть Оливера Ивановича

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Среда, 17 января 2018, 12:53

Лидер Общественного движения косовских сербов "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович был убит утром 16 января в Косовской Митровице, что на севере Косова. Это преступление стало наиболее громким террористическим актом на Балканах за последние полтора десятка лет.

Политик скончался в больнице. Сообщается, что в него попало шесть пуль. Стреляли из пистолета, который носит неофициальное название "длинная девятка" – 9-миллиметрового Zastava M70A.

По предварительным данным, убийцы (убийца) бежали на Opel Astra. Полностью сожженный автомобиль был найден на расстоянии около километра от места преступления, у албанских домов на границе с сербским поселением.

Полиция Косова сформировала специальную группу для расследования убийства Ивановича. Местные особенности: следствие ведут два прокурора, серб и албанец.

Одновременно сербская прокуратура по организованной преступности начала собственное расследование, но эта деятельность не приветствуется официальной Приштиной. Совет безопасности Косова на внеочередном заседании решил, что если потребуется профессиональная помощь в расследовании, косовские правоохранительные органы смогут обратиться к специализированным международным организациям, в частности к ФБР США.





Кто такой Оливер Иванович

Оливер Иванович был человеком с интересной биографией и нетипичными политическими взглядами.

Он родился в 1953 году в той части бывшей Югославии, где сейчас находится Косово, в сербской семье с черногорским корнями. Свободно владел албанским языком, что редкость для косовских сербов. В юности хотел стать военным летчиком, но из-за проблем со зрением вынужден был оставить учебу в Военной академии в Загребе. Вернулся в Косово, где получил образование инженера и экономиста.

В 1999 году Иванович возглавлял так называемую "Стражу моста", которая контролировала мост, соединяющий северную и южную, сербскую и албанскую части Косовской Митровицы. (Мост недавно реконструировали за деньги Евросоюза, но до сих пор не открыли – по нему могут передвигаться только пешеходы).

С 2008 по 2012 год занимал должность государственного секретаря Министерства Республики Сербия по делам Косова и Метохии.

В январе 2014 года его внезапно арестовали по обвинению в военных преступлениях, якобы совершенных во время вооруженного конфликта в Косове. Как утверждал прокурор EULEX, Миссии Европейского Союза в области верховенства закона и правопорядка в Косове, Иванович причастен к убийству мирных албанских жителей в южной части Митровицы во время косовского конфликта 1998-1999 гг.

Арест стал шоком практически для всех, кто знал Ивановича, потому что раньше даже праворадикальные экстремисты из числа косовских албанцев не обвиняли его в военных преступлениях.

21 января 2016 года судьями EULEX Иванович был приговорен к 9 годам заключения. Однако апелляционный суд Приштины отменил приговор и приказал провести новый судебный процесс. В июне 2017-го политика освободили из-под стражи.

В октябре прошлого года он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Митровицы, но проиграл другому сербскому политику, лидеру партии "Сербский список", которую поддерживали Москва и Белград. Во время избирательной кампании Ивановичу сожгли автомобиль.

Накануне голосования на местных выборах, в интервью белградскому еженедельнику VREME, Оливер Иванович говорил об атмосфере страха и беззакония, которая царит в Косовской Митровице.

По его словам, люди боятся не албанцев, а местных сербов, преступников, которые "ездят на джипах без номеров". Он рассказал, что в последние два года в Митровице было зафиксировано более пятидесяти случаев поджогов авто и два нераскрытых убийства. К тому же наркотики продаются на каждом шагу... "Все это происходит на территории в два с половиной квадратных километра, которая полностью покрыта камерами безопасности", – отметил Иванович. По его мнению, полиция ничего не может сделать, потому что, возможно, сама связана с криминалитетом, или просто боится преступников, как и судьи и прокуроры.

"Трагично, что после восемнадцати лет жизни в страхе из-за экстремистски настроенных албанцев теперь сербы опасаются экстремистски настроенных сербов и поэтому хотят отсюда уехать... Раньше мы знали, где фронт, но теперь не знаем, потому что фронт среди нас", – констатировал Иванович.





Встречные обвинения

Ассоциация сербов из Косова и Метохии заявила, что убийство Оливера Ивановича является наиболее серьезным нападением на сербский народ в Косове со времени беспорядков в марте 2004 года. Напомним, 14 лет назад из-за убийства неизвестными сербского подростка и гибели трех албанских детей, утонувших при невыясненных обстоятельствах, в Косовской Митровице начались столкновения сербов и албанцев. В результате несколько человек погибли, сотни получили ранения, в том числе – 11 миротворцев.

"Выстрелы в Оливера Ивановича – это выстрелы во всех нас, кто борется за Косовскую Митровицу, это выстрелы в каждого серба, который не хочет покидать свой очаг", – заявил Горан Ракич, нынешний мэр Митровицы, бывший конкурент Ивановича на выборах.

Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что к убийству лидера косовских сербов причастны западные разведывательные службы.

Балканские СМИ цитируют косовского юриста и политолога Азема Власи, считающего, что за теракт несут ответственность "сербские и российские экстремисты", которые свободно чувствуют себя на севере Косова, в Митровице.

Президент Сербии Александар Вучич подчеркнул, что, если тот, кто убил Оливера Ивановича, носит сербские имя и фамилию, его нельзя считать сербом.

По окончании экстренного заседания Совета безопасности Сербии Вучич отметил, что "нападение на Оливера Ивановича – это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии, во-вторых, это нападение на Сербию в целом".

"Убийство Ивановича – преступное, злонамеренное деяние с целью вызвать хаос на севере Косова и весь народ втянуть в конфликт. Кто бы ни стоял за убийством, албанские или сербские преступники, они должны ответить. Их целью являются дестабилизация, паника и страх. Преступление должно быть покарано", – заявил руководитель администрации по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.





НАТО усиливает патрулирование

В Белграде считают, что нынешний кризис в Косове может негативно отразиться на всех Западных Балканах.

Убийство Оливера Ивановича – это безумный террористический акт, который угрожает стабильности не только севера Косова, но и всего региона, считает первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай после проведения заседания Совета безопасности отметил, что убийство Ивановича было частным случаем, и ситуация в Косове стабильна. Впрочем, по его словам, "это не означает, что нет никакого риска возможных террористических актов".

Сразу после убийства в Митровице Александару Вучичу позвонила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Она подчеркнула, что самое важное сейчас – сохранить ситуацию мирной и спокойной. То же сказала она по телефону и президенту Косова Хашиму Тачи.

Позже стало известно, что в субботу и воскресенье Вучич посетит Косово и Метохию. Наверное, чтобы всех успокоить.

На сегодня гарантом безопасности и стабильности Косова до сих пор является международный миротворческий контингент под руководством НАТО. Миссия продолжается в республике уже 19-й год – силы KFOR (Kosovo Force) были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

Сообщается, что после убийства в Митровице миротворцы усилили патрулирование города. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сделала успокаивающее заявление о том, что силы KFOR продолжают обеспечивать безопасность в Косове в соответствии с резолюцией СБ ООН.





Плохие последствия

Неизвестно, на какой эффект рассчитывали заказчики и исполнители убийства Ивановича, возможно, на обострение аж до возобновления силового противостояния. Но пока обе стороны сохраняют спокойствие, по крайней мере, внешнее. В регионе нет достаточного количества желающих идти на открытый конфликт, да и присутствие миротворцев НАТО существенно охлаждает атмосферу и горячие головы.

Впрочем, уже есть первое существенное негативное последствие теракта в Митровице – прекращение переговоров Сербии и Косова под эгидой ЕС.

В день убийства Ивановича в Брюсселе должны были состояться переговоры между Белградом и Приштиной на уровне рабочих групп. Но из-за событий в Митровице встреча не состоялась – сербская делегация срочно вернулась в Белград. Руководитель администрации Косова и Метохии Марко Джурич сообщил, что продолжения диалога в Брюсселе не будет, пока Сербия не получит ответа на вопрос об убийстве Оливера Ивановича.

Прекращение контактов между Сербией и Косовом невыгодно обеим сторонам. Только достижение договоренностей с сербскими властями дает косоварам надежду на окончательное признание своего государства мировым сообществом.

Что касается Сербии, то условие нормализации отношений с Приштиной является главным требованием к Белграду со стороны Брюсселя – без этого страна потеряет шанс стать членом ЕС.

Автор: Наталья Ищенко,

журналист