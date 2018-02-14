Украина еще не лидер: что показал рейтинг стран Восточного партнерства

Катерина Зарембо, Центр "Новая Европа" _ Среда, 14 февраля 2018, 09:00

Фото: president.gov.ua

Недавно в Брюсселе был представлен Индекс европейской интеграции "Восточного партнерства" (ВП). Выводы для Киева неутешительные: процесс реформ далек от "необратимости"; к тому же после выполнения Украиной безвизового плана Евросоюз потерял весомый инструмент продвижения изменений в нашем государстве.

И хотя документ не учитывает последних достижений Украины (он отражает прогресс за 2015-2016 годы), все равно крайне тревожит тот факт, что наше государство не является лидером "Восточного партнерства". В одном из двух оценочных блоков (из-за низких результатов в категории "Граждане в Европе") она заняла даже третье место, пропустив вперед Грузию и Молдову, а в другом оказалась второй, пусть даже с минимальным отставанием от Кишинева.

Но есть все основания рассчитывать, что в следующем рейтинге, который учтет 2017 год, наша позиция изменится к лучшему.

В среду центр "Новая Европа" проведет открытую презентацию исследования в Киеве. А перед тем предлагаем вашему вниманию некоторые интересные наблюдения о результатах Индекса.





Евроинтеграция с 2015 года: каков прогресс?

Несмотря на скепсис, можно смело утверждать, что за последние три года Украина сделала для сближения с Евросоюзом больше, чем за предыдущие двадцать три. К тому же сделала это в условиях, по сложности не имевших себе равных за весь период нашей независимости.

Речь идет прежде всего о ратификации Соглашения об ассоциации и начало ее исполнения и о вступлении в силу безвизового режима с ЕС – несмотря на российскую агрессию и кризис в самом ЕС. Этому не помешали референдум в Нидерландах, Brexit и рост евроскептических настроений в целом ряде стран.

Украина начала реформу судебной системы, приняла новое законодательство о государственной службе, создала целый ряд органов по борьбе с коррупцией, запустила систему электронных закупок ProZorro и электронное декларирование...

Не секрет, что эти реформы далеки от "необратимости" (если вообще существует такая вещь, как "необратимые реформы").

Но отрицать наличие положительных изменений тоже нельзя.

Индекс евроинтеграции подтвердил, что Украина является лидером среди стран "Восточного партнерства" по таким показателям, как свобода слова и собраний и независимость судов (последнее является следствием реформ, осуществленных в Украине в 2016 году).

В тройке лидеров Индекса – Молдова, Украина и Грузия, с незначительными различиями в баллах.

В категории "международная безопасность, политический диалог и сотрудничество" Украина получила самый высокий балл среди шести стран и в целом свой высший балл среди всех категорий. Этот показатель прежде всего отражает интегрированность Украины в евросоюзовские структуры безопасности в политическом измерении (Украина единственная из всех стран "Восточного партнерства" проводит ежегодные саммиты с ЕС, у нас наибольшее количество двусторонних визитов на высоком уровне и т.д.).

Украина также является региональным лидером в категориях "секторальное сотрудничество и торговые потоки" и "адаптация к нормам ЕС".

В то же время по показателю научных и культурных обменов Украина вместе с Азербайджаном отстает от всех стран региона – это объясняется, в частности, несоизмеримостью средств на научные и культурные обмены, которые выделяет ЕС на душу населения для Украины по сравнению с другими, меньшими странами "Восточного партнерства".

А вот оценка бизнес-климата стала "холодным душем". И не только для Киева.

Несмотря на наличие соглашений об ассоциации, включающих создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, Украина и Молдова "отстают" среди стран "Восточного партнерства" по показателю благоприятности условий для бизнеса.

Напомним, в рейтинге "Doing Business 2018" Украина уступает всем (!) странам ВП. Из шести стран Украина и Молдова хуже всего защищают права собственности и проводят наименее эффективную антимонопольную политику, несмотря на то, что по Соглашению об ассоциации мы брали на себя обязательства реформировать антимонопольную систему.





Вызовы в 2018 году

Сейчас на повестке дня в Украине стоит воплощение многих реформ – как в рамках Соглашения об ассоциации, так и вне ее – от создания антикоррупционного суда и продолжения реформы судебной системы до новых реформ в сфере образования, социальной защиты, рынка земли и т.д.

Перед ЕС также стоят новые вызовы. Брюссель должен найти новые способы давления на украинскую власть после того, как "морковка" безвизового режима уже получена.

Дополнительной помехой для реформ является приближение года выборов, когда в Украине традиционно наблюдается обострение популизма. Конечно, эта болезнь присуща не только нашим политикам, та же проблема есть во многих странах Евросоюза. Но для нас ее влияние может стоить слишком дорого.

Нравится это нам или нет, но мы должны помнить: успехи реформ в Украине дают преимущество ее друзьям на Западе в дискуссиях по всем вопросам, от поддержки территориальной целостности Украины и санкций против РФ до финансовой помощи. Поражения же Украины вредят не только Киеву, но и нашим сторонникам в ЕС – прежде всего, репутационно.





Как рассчитывали Индекс?

Индекс европейской интеграции "Восточного партнерства" выходит в пятый раз, начиная с 2011 года. Это – масштабное исследование, поддерживаемое самим Евросоюзом.

Авторский коллектив, институционально представленный Форумом гражданского общества "Восточного партнерства", состоит из представителей всех стран ВП – Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Армении и Азербайджана. Индекс евроинтеграции этих стран рассчитывается для шести главных категорий – демократия и права человека (в свою очередь, эта категория состоит из девяти подкатегорий); адаптация к нормам ЕС; устойчивое развитие; международная безопасность, политический диалог и сотрудничество; секторальное сотрудничество и торговые потоки; граждане в Европе (культурное, научное и образовательное сотрудничество).

Для расчета Индекса эксперты собирают как готовые данные (например, показатели международных рейтингов), так и "сырые" данные, которые обрабатываются с помощью специально разработанной формулы. Кроме того, Индекс содержит текстовую аналитику как по странам, так и по категориям, где страны сравниваются между собой. Последний выпуск Индекса охватывает данные за 2015-2016 годы, однако в текстовых частях эксперты касались и динамики 2017 года.

Индекс является пока единственным продуктом, который позволяет дать ответ на извечный вопрос: "идут ли реформы".

Как и в каждом рейтинге, который пытается измерить сложную реальность с помощью цифр, показатели стран не всегда отражают все нюансы их развития. Поэтому текстовая, то есть нарративная часть Индекса не менее важна, чем собственно оценки.

Соответственно, более высокая оценка той или иной страны не означает, что в ней заметно меньше проблем. Точно так же высокий теоретически возможный показатель "1 балл" не означает идеала, а соответствует аналогичным показателям среднестатистической страны ЕС (в качестве страны-шкалы разработчики методологии выбрали Литву как одну из наиболее приближенных к странам "Восточного партнерства" по историческому наследию и траектории необходимых преобразований).

Полный текст исследования можно прочесть по ссылке.

Автор: Екатерина Зарембо, Центр "Новая Европа"