Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии

Сергей Сидоренко, Виктория Вдовиченко, для Европейской правды _ Понедельник, 05 марта 2018, 10:28

Фото Courrier international

В минувшее воскресенье итальянская политика смогла затмить "Оскар" своей эпатажностью и непредсказуемостью.

Голосование на парламентских выборах прошло бурно и по-кинематографичному страстно. И речь идет не только об "украинском спектакле" в Милане, где представительница движения Femen разделась на участке Берлускони. "Весело" было по всей стране: участки работали 16 часов подряд, но даже это не спасло от длинных очередей. Итальянцы жаловались на ошибки в бюллетенях, а некоторым избирателям предложили проголосовать второй раз, потому что их бюллетени перепутали избирательные комиссии.

Но результатов это не изменило.

На выборах в Италии победили популисты и радикалы.

Антисистемное и евроскептическое "Движение 5 звезд" (M5S) не просто стало лидером, но и получило больше, чем ему прогнозировали. Высокие результаты показали также правые из "Лиги Севера" (Lega Nord).

Вместе евроскептики получают более половины голосов в обеих палатах парламента, а один из итальянских "друзей Путина" всерьез претендует на должность премьера.

Обе же традиционные политические силы провалились. И левоцентристы из правящей Демократической партии, и правоцентристская "Вперед, Италия" (Forza Italia) во главе с Сильвио Берлускони получили меньше, чем им прогнозировали.

Формат будущего правительства Италии предсказать пока невозможно. И хотя есть ключевые варианты объединений, будущее еще может принести сюрпризы – вплоть до возможного роспуска парламента.





Кто, как и за что голосовал

Итальянской политической системе не привыкать к вызовам. Из-за коррупционных скандалов, экономической рецессии и прочих факторов – Италия давно страдает от недостатка лидерства.

Перед выборами 2018 года в тренде были популистские лозунги и обещания нового и лучшей жизни для итальянцев (подробнее об этом – в статье "Чемпионат по обещаниям: что ждет Италию сразу после выборов").

Но этим сходство выборов с украинскими, пожалуй, исчерпывается.

Избирательные правила в Италии очень отличаются от наших.

4 марта итальянцы выбирали депутатов обеих палат своего парламента. В нижнюю, Палату депутатов, избиралось 630 депутатов, за которых голосовали итальянские граждане, достигшие 18-летнего возраста. А 315 представителей Сената выбирали те, кто достиг 25 лет.

К тому же в этом году итальянская власть прибавила проблем. И подсчет голосов, и само голосование проходило по несколько измененным правилам. Одной из новаций стал так называемый "стикер против мошенничества".

Система работает так: на участке избиратель получает карточку с определенным кодом на "отрывной" части; этот код заносится в реестр вместе с фамилией голосующего. После того, как итальянец обозначил в бюллетене выбранных им кандидатов и партии, он возвращает закрытый бюллетень представителю избиркома; тот снова сверяет код бюллетеня, а дальше сам забирает "отрывную часть" и сам, вместо избирателя, бросает бюллетень в урну для голосования. Конечно, это сильно осложнило голосования и привело к очередям на многих участках.

Не всё сработало идеально. Кое-где избирательные комиссии запутались в стикерах и бюллетенях, испортив их, потому нескольким десяткам избирателей придет приглашение... проголосовать второй раз! Но расклад сил, это, конечно же, не изменит.





Что у нас в "колоде карт"?

Подсчет голосов свидетельствует, что Италия получила политический расклад, близкий к схеме "три на три": три фракции с похожим количеством голосов.

"Развлечением" на выборах в Италии стало раздевание Femen на участке во время голосования Берлускони. Политику, похоже, это даже понравилось

Самой популярной партии стало "Движение 5 звезд". Эта политическая сила, основанная Джанроберто Казаледжо и комиком Беппе Грилло, самостоятельно набирает около 32.1% голосов в Палате депутатов. То, что популистский "Рух" станет лидером на этих выборах, было известно заранее, но такой высокий результат им не прогнозировал ни один социологический опрос!

У правых предварительные результаты таковы: националисты из "Лиги Севера" получают 17.8%, за ними идет "Вперед, Италия" Берлускони (13,9%). Это – вторая неожиданность итальянских выборов, ведь все без исключения социологи отдавали предпочтение партии Берлускони, и никто не предполагал, что "Лига" возьмет хотя бы 15%. Еще одна праворадикальная партия, "Братья Италии", финишировали с результатом в 4,3%.

У левоцентристов Демократическая партия получила 19%, поставив собственный антирекорд (социологи обещали ей 21-25%), а все левоцентристские партии вместе набирают лишь 23,3%.

В Сенате проценты поддержки избирателей практически совпадают с нижней палатой парламента: "Движение 5 звезд" – 31,5%, "Лига Севера" – 18,1%, у партии Берлускони – 14,3%, у демократов – 19,4%.

Результаты не добавляют оптимизма. В частности, потому, что

эти выборы уже можно назвать триумфом евроскептиков.

Три ключевые евроскептические партии получили более половины голосов в обеих палатах итальянского парламента.

Однако вовсе не гарантировано, что именно они создадут коалицию. Есть и другие варианты: по новому избирательному законодательству, для формирования большинства необходимо получить по крайней мере 40% голосов.





Между популистами и радикалами

Главный триумфатор – "Движение 5 звезд".

Экономические и миграционные вызовы были благодатной почвой для того, чтобы популисты стали мощной силой в Италии. За последнее время "Движение 5 звезд" серьезно эволюционировало, перестало быть "партией итальянского комика" и даже еще до голосования представило команду потенциальных членов правительства.

Надо отметить, что многие из новых имен "Движения" являются представителями академических кругов или выдающимися деятелями. В частности, министром экономики может стать 41-летний итальянский профессор Андреа Ровентини, который, по словам лидера "Движения" Луиджи ди Майо, такой же "инновационный, как и Макрон". Министром спорта назван Доменико Фиораванти – двукратный Олимпийский чемпион по плаванию.

В составе "правительства мечты" Ди Майо – четыре женщины, потенциальные главы МВД, министерства обороны, МИД и сельского хозяйства: Паола Джаннетакис, Элизабетта Тренто, Эмануэла Дель Ре и Алессандра Пеше.

Между тем, по итальянской политической традиции, важны рейтинги не только отдельных партий, но и их альянсов. Поэтому формально "Движение 5 звезд" остается на втором месте, перед ним – "коалиция правых".

Альянс правоцентристских сил по состоянию на утро понедельника набрал 37% голосов. В его состав входят партия Берлускони "Вперед, Италия", две антииммигрантские и евроскептические партии – "Лига Севера" и "Братья Италии", а также новое правоцентристское объединение "Мы с Италией".

В кресле премьера себя видит лидер ультраправой "Лиги Севера" Маттео Сальвини.

Формально он имеет право претендовать на эту должность, ведь его партия стала лидером среди "правых".

Правда, кандидатура Сальвини не нравится не только его коллегам по правому лагерю, но и Брюсселю – слишком откровенно лидер "Лиги" демонстрирует свою пропутинскую позицию. Сальвини намного радикальнее, чем Берлускони, его позиции во многом совпадали с программой французского "Национального фронта". Правда, незадолго до выборов лидер "Лиги" публично отказался от намерений выходить из еврозоны.

А вот нынешняя партия власти, Демократическая партия, потеряла доверие итальянцев, несмотря на вывод итальянской экономики из рецессии. Демократы набирают только 19%, что на 6% ниже показателя 2013 года.

Офис "Лиги Севера" на этих выборах был полон журналистов

Правительство или новые выборы?

Поскольку ни одна партия или предвыборная коалиция не способна самостоятельно сформировать правительство, то остаются два варианта – договариваться либо идти на новые выборы. Конечно же, первый вариант остается приоритетным.

Правда, сформировать большинство без участия "Движения 5 звезд" вряд ли будет возможно. Хотя правые и левые партии вместе набирают больше голосов, идеологические разногласия между "Лигой Севера" и демократами настолько велики, что их сотрудничество сложно представить.

Еще одной проблемой является то, что вместе три антиевропейские партии – "Пять звезд", "Лига" и "Братья Италии" – получили около 50% голосов. Исключить коалицию в таком формате нельзя. Хотя и уверенности в формировании в Италии евроскептического правительства тоже нет.

В конце концов, нет уверенности даже в том, что этот парламент проработает достаточно долго. У президента Италии Серджо Маттареллы остается право объявить новые выборы, если он сочтет, что устойчивую коалицию создать невозможно.

Сами итальянцы шутят: нас ждет забавный бардак...

Выборы принесли немало неожиданностей, но Италия, конечно же, не окажется перед экономическим и институциональным хаосом "уже завтра".

Хотя в соцсетях уже шутят о "конце Италии". В ночь после выборов в Twitter набрал популярность хэштег #ItalyIsOverParty, а любители коротких видео подбирают иллюстрации к обнародованным результатам голосования.

Так или иначе, выборы четко показали: итальянцы хотят видеть новые лица в политике.

Особенно много значит влияние молодежи, в том числе поколения "миллениалов", которые с детства видят в Италии только политические и экономические кризисы.

Кроме того, Италия хоть и является третьей по величине экономикой еврозоны, но уровень безработицы среди молодежи здесь достигает 37%. Сомнения относительно европейского единства, антипатия к евро и глубокая обеспокоенность из-за нашествия мигрантов и беженцев стали распространенными настроениями в стране.

И новому премьеру, кто бы ни занял эту должность, придется управлять страной именно в этих непростых условиях.

Авторы:

Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды";

Виктория Вдовиченко,

кандидат исторических наук