"Движение пяти звезд" выиграло итальянские выборы - экзит-пол

Понедельник, 05 марта 2018, 00:30

Согласно экзит-полов, первое место на парламенских выборах в Италии получила контрсистемных партия "Движение пяти звезд".

Как сообщает Ansa, "Движение пяти звезд" может получить от 29,5% до 32,5%.

Стоит отметить, что "Движения" и ранее прогнозировали победу на выборах, однако накануне выборов социологи оценивали их результат на уровне 28,6% голосов.

Однако наилучшие шансы получить премьерский пост имеет блок, сформированный Сильвио Берлускони. Партия экс-премьера "Вперед, Италия" получает 12,5-15,5%. Столько же избирателей поддержали партию правых популистов "Лига Севера". Вместе блок право центристов должен получить 33-36%. Это примерно соответствует предвыборным оценкам.

Зато правящая Демократическая партия Италии получает 20-22%. Еще 2-4% должна получить партия "Европа +" во главе с бывшим европейским комиссаром Эммой Бонино. Суммарно блок лево центристов получит 25,5% -28,5%.

Напомним, парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Итальянцы выбирали 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять тех граждан, которые живут за пределами страны.

Во время нынешних парламентских выборов впервые была применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система: одна треть мест определяется по мажоритарной системе, а две трети - по пропорциональной системе.

Оценивая предвыборные расклады, эксперты отмечают, что результаты выборов не дадут однозначного ответа, каким будет новый итальянский правительство. Среди возможных вариантов наиболее вероятным выглядит коалиция право- и лево центристов.

Об этом можно почитать в статьях "Чемпионат по обещаниям: что ждет Италию сразу после выборов" и "Мастер-класс популизма: что изменит для Украины победа антисистемной партии на выборах в Италии".