Следует быть реалистами: в настоящее время консенсуса относительно дальнейшего развития или преобразования экономического и таможенного союза в Совете ЕС не будет.

Слишком велики противоречия между интересами стран-членов, ратующих за реформы или, по крайней мере, не отвергающих их, и теми государствами-членами, правительства которых блокируют инициативы любого рода на уровне Совета.

Зачастую это происходит не по объективным причинам, а исходя из внутриполитических расчетов и стремления продемонстрировать этим свою принципиально отрицательную позицию по отношению к Европе, сохраняющей приверженность ценностям демократии, правового государства и свободы мысли.

Здесь и избрание Эммануэля Макрона пока мало что изменит.

Ввиду такой политической ситуации особо востребованными в деле стабилизации еврозоны оказываются отдельные страны – члены ЕС. Хотя некоторые из них по праву считают, что нынешняя договорная база требует реформирования, все же она создает простор для действий, возможности которого до сих пор не исчерпаны – причем это касается как Германии, так и других средиземноморских государств и Европейского союза в целом.

Именно поэтому не следует обходить молчанием необходимость значительно большего вклада Германии в стабилизацию еврозоны и Европы.

Немецким социал-демократам уже удалось кое-чего добиться в этом вопросе в составе большой коалиции, например, настоять на создании фонда, открывающего возможность для осуществления инвестиций в образовательные учреждения и инфраструктуру в финансово слабых общинах. Не в последнюю очередь им удалось также повысить внутренний спрос в Германии благодаря введению минимальной заработной платы.

И все же Германия может и должна инвестировать больше.

Ведь даже в Европейском фискальном пакте допускается дефицит бюджета до 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) на осуществление инвестиций. Германии же удалось добиться в 2016 году бюджетного профицита в 0,6% от ВВП.

В то же время, по подсчетам Министерства экономики, она откладывает на потом преодоление отставания по инвестициям в размере 140 млрд евро.

Подобная рекомендация поддержана и Международным валютным фондом (МВФ) в его отчете, датированном маем 2017 года: "Необходимо использовать имеющуюся в распоряжении финансовую свободу действий для реализации инициатив по улучшению потенциала роста, равно как и увеличения инвестиций в инфраструктуру и внедрения цифровых технологий, ухода за детьми, интеграции беженцев и снижения налогового бремени на трудовую деятельность".

Увеличение инвестиций способствовало бы не только дальнейшему повышению внутреннего спроса и уменьшению чрезмерных балансовых излишков, за что Германию критикует весь мир. Оно усилило бы роль Германии как места для размещения производства и обеспечило бы рабочие места.

Важным шагом в укреплении средиземноморских стран являются их самостоятельные усилия по консолидации, благоприятствующей экономическому росту. Это означает необходимость такой консолидации в прошлом и сейчас, чтобы уменьшить зависимость от тенденций развития на финансовых рынках.

Однако и наивная экономия без учета разумных расходов и инвестиций – не выход.

Необходима продуманная экономия, и не там, где это, как кажется, сделать проще всего. Кроме того, нужно осуществлять структурные реформы, нацеленные на преодоление безработицы среди молодежи и модернизацию систем образования и профессионального обучения.

В рамках европейских инвестиций в южные государства еврозоны все более ясным становится то, что инвестиции достигают эффекта, лишь когда наряду с предоставлением средств выполняются и все последующие институциональные предпосылки. Отсутствие функционирующих структур управления часто затрудняет реализацию инвестиционных программ.

Во многих случаях программы терпят неудачу не из-за недостатка средств, а из-за нехватки технологий или воли к решительным действиям. Помимо этого средиземноморским странам необходимо более решительно противодействовать коррупции, протекционизму и уклонению от уплаты налогов.

Впрочем, проблема широко распространенного уклонения от налогов или их неуплаты внутри ЕС ни в коем случае не ограничивается южными странами еврозоны.

Именно зажиточные граждане и фирмы осуществляют денежные операции внутри ЕС с целью так называемой оптимизации налогов. Такие возможности предоставляют страны Бенилюкса, Ирландия и Мальта, цель которых – привлечение предприятий за счет нечестной конкуренции в сфере налогообложения.

Налоговый демпинг не только нарушает принцип солидарности, но и подрывает легитимность Европейского союза.

Эта гонка на понижение, помимо всего прочего, ведет к недопоступлению налогов, а тем самым и к уменьшению инвестиций в будущее.

Основой честного и справедливого налогообложения предприятий в ЕС может быть только общий консолидированный корпоративный налог с минимальной ставкой. Успех этого проекта зависит прежде всего от решений глав правительств в Совете ЕС.

В среднесрочной перспективе необходимо обсуждение преобразований в экономическом и валютном союзе путем внесения изменений в договоры. Приоритетной задачей при этом должно стать завершение строительства еврозоны с надлежащей фискальной мощностью, способной выполнить функцию макроэкономического стабилизатора, и общим министерством экономики и финансов.

Новые возможности для действий в этом направлении может открыть сотрудничество с Макроном, исповедующим европейские ценности.

Но при этом следует ясно осознавать: изменений в договорах невозможно достичь за один-два дня, но в то же время фатальной ошибкой стало бы лишь выжидание возможности достижения политического консенсуса в отношении подобных проектов.

Автор: Иоахим Посс,

депутат Бундестага (СДПГ),

член парламентского комитета по делам Европейского союза

Статья впервые обнародована на сайте IPG и публикуется с разрешения правообладателя