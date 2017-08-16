Сверхдержавы на пороге торговой войны: риски и выгоды для Украины

Олег Устенко, Международный фонд Блейзера _ Среда, 16 августа 2017, 09:38

Фото foxbusiness.com

Дональд Трамп вплотную приблизился к еще одной войне. Торговой, но от этого не менее опасной.

Старт торговому конфликту с Китаем был дан после объявления Трампом начала расследования в отношении возможного нарушения Пекином американских законов об интеллектуальной собственности и передачи технологий.

Расследование будет вести торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Ему не впервой вводить торговые ограничения для китайского импорта - подобными вопросами он занимался еще в администрации президента Рональда Рейгана.

Если факт нарушений будет доказан, Белый дом получит основания для повышения ввозных пошлин для китайских товаров, используя статью 301 торгового акта 1974 года. Безусловно,

в сфере экономики это самый рисковый шаг президента Трампа. И одновременно - наиболее ожидаемый крупным американским бизнесом.

Стена с Мексикой и выход из Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA), давление на европейских партнеров с целью немедленного увеличения ими своих расходов на оборону и выход из Тихоокеанского соглашения - за полгода своего президентства Дональд Трамп уже приступил к выполнению своих скандальных обещаний.

Впрочем, данный ряд обязательств президента Трампа будет абсолютно неполным, если туда не добавить его обещания по давлению на экономику Китая.

Давлению в совершенно различных формах – от давления на валютный курс юаня (до сих пор у многих аналитиков осталось послевкусие от разговора Трампа с первыми лицами МВФ, когда абсолютно непрозрачно был сделан намек на "валютных манипуляторов" из Китая) до недавнего объявления новой фазы "войны" в виде разборок по поводу интеллектуальной собственности.

Возможна ли полномасштабная торговая война между США и Китаем? Скорее нет. Крайне сомнительно, что Трамп сможет в полной мере придерживаться взятых на себя ранее обязательств.

Уж слишком сильно взаимосвязаны экономики двох сверхдержав. Сейчас США – самый большой торговый партнер для Китая. В 2016 году объем торговли составил $600 млрд, что практически в два раза больше, чем с торговым партнером #2 – Японией. И гораздо меньше, чем с РФ (всего $70 млрд).

А главное - слишком много в них сейчас определяется геополитическими, а не обычными экономическими факторами.

Впрочем, даже неполномасштабный торговый конфликт между двумя ведущими экономиками будет иметь громадные последствия для всего мира.

Вот несколько месседжей, которые, на мой взгляд, являются важными в контексте этой сюжетной линии.

Решение вести расследование по интеллектуальной собственности в отношении Китая вряд ли закончится реальным результатом. Уж слишком многого надо добиться от Китая в плане геополитики.

Голосование КНР за резолюцию Совета безопасности ООН по КНДР можно трактовать как классический "мах на мах". Вряд ли в этом раскладе экономика выйдет на первый план.

В то же время невозможность в достаточной степени надавить на Китай (как раз из-за существующих политических ограничителей) будет работать не на руку администрации Трампа, которая как раз пыталась заручиться поддержкой той группы избирателей, которые свято верили в то, что "бизнес – прежде всего".

Электоральная поддержка будет продолжать уменьшаться и принимать другие решения будет с каждым разом все сложнее и сложнее.

Китай, будучи новой сверхдержавой (вторая по величине экономика, второй по величине военный бюджет, один из самых больших мировых инвесторов), не потерпит реального давления на себя. Не сложно предположить, что руководство КНР будет переформатировать свою стратегию, пытаясь (насколько это возможно) образовывать вокруг себя различные экономико-политические союзы.

Однако картинка может начать быстро меняться, и важность США для Китая будет уменьшаться. А роль других – увеличиваться.

И произойти это может достаточно быстро.

В этом бушующем море глобальных катаклизмов для Украины было бы важно попытаться воспользоваться теми преимуществами, которые у нее есть.

Потенциальный выигрыш для Украины – это продолжающаяся экспансия Китая в Европу. Такие шансы появляются нечасто, и их важно не упустить.

Но одновременно нам стоит помнить, что масштабный приток китайских инвесторов имеет и свои риски. Также немалые.

Это и потенциальный конфликт с ЕС (вряд ли там будут в восторге от такого развития событий), а главное - риск попадания в зависимость от более сильной экономики.

Для того чтобы минимизировать такие риски, мы должны привлекать не только китайские, но и европейские инвестиции. Иными словами - оперативно сделать всю домашнюю работу по улучшению бизнес-климата, что до сих пор сделать не удалось.

Иначе из этого конфликта Украина рискует выйти не победителем, а одной из проигравших.

Автор: Олег Устенко,

исполнительный директор

Международного фонда Блейзера,

президент Гарвардского клуба Украины

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