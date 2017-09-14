Украина в немецких раскладах: повлияют ли выборы на курс Берлина

Катерина Зарембо, Институт мировой политики _ Четверг, 14 сентября 2017, 13:41

Фото: president.gov.ua

В сентябре 2017-го – очередная годовщина подписания Минских договоренностей. Впрочем, у Германии есть и другие дела – там готовятся к парламентским выборам, которые должны состояться 24 сентября.

Несмотря на это, Германия продолжает работать над мирным урегулированием конфликта и поддерживать Украину.

Наверное, одно из ключевых впечатлений, которое складывается от общения с немецкими десижнмейкерами – то, что Германия остается "проукраинской". Определение, конечно, условное и означает не чрезмерную увлеченность Украиной – этого у официального Берлина как раз нет, – а верность Германии мировому порядку, основанному на правилах ("rule-based world order").

Это – не просто красивые слова. Это фундаментальный постулат внешней политики и политики безопасности Германии, красной нитью проходящий через немецкие стратегические документы, от обращения Ангелы Меркель в Белой книге по поводу немецкой политики безопасности и будущего Бундесвера до рекомендаций по внешней политике для нового правительства, обнародованных влиятельным немецким аналитическим центром DGAP.

Ради защиты такого порядка Германия поддерживает Украину в противостоянии со страной, которая этот порядок нарушила.

Но даже за рамками стратегических концепций Украина, очевидно, находится в топе внешнеполитических приоритетов Германии. Так, на приеме, который организовало украинское посольство в Берлине по случаю Дня независимости, вместе с послом Андреем Мельником приветственные ремарки произносил Кристоф Хойсген, правая рука Меркель по внешнеполитическим вопросам в течение двенадцати лет и новоназначенный посол Германии в ООН.

И в Канцелярии, и в Министерстве иностранных дел, и в экспертных кругах сформировался целый пул людей, которые очень плотно работают над украинскими вопросами, ежедневно следят за событиями в Украине, изучают украинский язык и т.п. Иными словами, в коридорах Берлина уже накопился определенный качественный институционально-человеческий ресурс по украинским вопросам, который не даст сбоя даже в случае единичных кадровых изменений.

Впрочем, самое главное, что немецкая внешняя политика делается в Канцелярии, а для Меркель украинский вопрос является личным приоритетом.

Кстати, стоит заметить, что разногласия между ключевыми персоналиями по линии внешней политики существуют даже сегодня – имеются в виду глава МИД Зигмар Габриэль и канцлер Ангела Меркель, представляющие разные партии.

Несмотря на это, ни социал-демократы, ни христианские демократы не сделали отношения с Россией – едва ли не единственную проблему, по которой их позиции расходятся, – элементом предвыборной кампании. Тогда как в ХДС решили не выносить на знамена жесткую позицию в отношении России, чтобы не дать сыграть на этом политическим конкурентам, социал-демократы не решились слишком активно продвигать сближение с Россией из-за потенциальных репутационных рисков –

события в Алеппо оттолкнули от России многих немецких избирателей.

Впрочем, непублично между Канцелярией и МИД все же бывает противостояние – как, например, тогда, когда Габриэль приветствовал идею Владимира Путина о миссии ООН на Донбассе. Избегая публичной критики министра, Канцелярия созвала пресс-конференцию, четко отметив, что такая миссия возможна только при условии ее размещения по всей территории конфликта, а не только на линии разграничения, и без какого-либо привлечения самопровозглашенных лидеров оккупированных территорий к переговорам по поводу миссии.

При этом в Канцелярии убеждены, что даже отправка миссии не приведет к ослаблению санкций в отношении России, предполагая при этом, что некоторые санкции могут быть ослаблены после проведения выборов, легитимность которых была бы подтверждена ОБСЕ, однако финансовые (секторальные) санкции останутся в силе до окончательного урегулирования конфликта.

В целом же идею миссии, конечно же, не исключают – немецкая внешняя политика всегда ищет возможности для диалога.

Но это не значит, что Украина может расслабиться за спиной сильного союзника. Поддержку Германии не стоит воспринимать как должное, тем более, что этой осенью продолжится интенсивный диалог по целому ряду тем.

Так, одним из ключевых вопросов, которые есть у Германии к официальному Киеву, является судьба закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который вот-вот потеряет силу. В Берлине подчеркивают, что Украина должна продлить действие закона как шаг навстречу мирному урегулированию, тогда как утративший силу закон лишил бы Германию рычагов и аргументов в пользу Украины в диалоге с РФ.

Именно из-за наличия пункта о продлении действия закона в переходных положениях законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины", подготовленного этим летом в СНБО, в Берлине отзываются о документе преимущественно положительно, уточняя: для окончательной оценки законопроекта требуется более детальное ознакомление.

Что касается дорожной карты Минских договоренностей, которую лидеры государств и правительств "нормандской четверки" согласились подготовить еще в октябре прошлого года, то сейчас она находится на начальных этапах – за год в этом вопросе почти ничего не продвинулось. Немецкие собеседники уверяют, что ведут переговоры на стороне украинских интересов и осознают необходимость согласовывать все шаги по урегулированию с украинской правовой системой – в дестабилизации Украины никто не заинтересован.

Поэтому ответ на вопрос, который Институт мировой политики задавал еще в 2015 году – учитываются в Германии украинские "красные линии" в урегулировании так же, как учитываются российские ультиматумы, – однозначно утвердительный.

Выборы в Германии завершают цикл смены власти в странах, имеющих отношение к посредничеству в урегулировании российско-украинского конфликта.

В целом в Берлине одобрительно отзываются о своих новых партнерах во Франции и США. В частности, Париж хвалят за более активную позицию по сравнению с периодом президентства Франсуа Олланда.

США, в частности Курт Волкер, также получают положительные отзывы. При этом Германия не видит необходимости присоединения США к Нормандскому формату – мол, такой шаг дисбалансирует формат по уровню политического веса участников и раздразнит Польшу.

Что касается самой Польши, то германско-польские отношения сегодня находятся на таком низком уровне, что о какой-либо координации по внешнеполитическим вопросам речь не идет, не говоря уже об активной роли для Польши в урегулировании конфликта.

Вероятно, из всех возможных международных партнеров Польша больше всего дистанцировала себя от Германии – настолько, что в глазах некоторых немецких собеседников Украина даже выглядит ближе по принципам и ценностям. В Восточной Европе у Германии сейчас нет естественного партнера, с которым можно было бы интегрировать восточных соседей, вздыхают они.

Да, да, это не оговорка. В центре выработки внешней политики Германии автора этих строк заверили, что Германия не выступает против европейской мечты Украины – правда, считая ее осуществление далекой перспективой, а разговоры о ней – преждевременными.

Германия действительно была той страной, которая поддержала "европейский компромисс", заблокировав итоговую декларацию на нынешнем саммите Украина-ЕС по требованию Нидерландов. Однако в Берлине уверяют, что это был скорее тактический шаг в сторону Нидерландов, где после последних парламентских выборов правительство до сих пор не сформировано.

Для Украины такая позиция Германии является, с одной стороны, обнадеживающей, однако с другой – тревожным предупреждением. Нидерланды уже не раз становились "троянским конем" европейской интеграции и вполне могут снова создать Украине проблемы на евроинтеграционном пути, если эта страна не станет объектом целенаправленной, последовательной и долгосрочной государственной политики Украины.

Что же касается выборов в самой Германии, то и здесь Украина не должна сидеть сложа руки в ожидании результатов. Какими бы ни были их итоги, они стопроцентно принесут изменения. Хотя бы потому, что

депутаты, которые традиционно занимались отношениями с Украиной: Марилуизе Бек, Франц Йозеф Юнг, Карл Георг Вельман – уже не будут избираться в Бундестаг.

Сразу же после выборов Киев должен немедленно знакомиться с новыми лицами немецкого парламента и приобретать в нем друзей (в этом ключевая ответственность лежит на украинских депутатах), а также настойчиво интересоваться, возглавит ли немецко-украинскую группу дружбы благосклонная к Украине партия. В Германии, как и раньше, ждут от Украины инициатив и проактивности.

Наконец, вопрос реформ в Украине – один из двух столпов немецко-украинских отношений – не исчез из двусторонней повестки дня, но накануне выборов несколько поутих.

Можно не сомневаться, что после выборов он снова возникнет – и официальному Киеву было бы неплохо подумать, какие успехи он сможет продемонстрировать.

Автор: Катерина Зарембо,

эксперт Института мировой политики

Материал подготовлен в результате исследовательского визита в Германию 6-8 сентября. Автор выражает благодарность всем собеседникам, которые нашли время поделиться своими мыслями и видением украинско-германских отношений

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора