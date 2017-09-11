Польша считает законными репарации от Германии и может потребовать $48,8 млрд

Понедельник, 11 сентября 2017, 16:21

Бюро юридического анализа польского Сейма опубликовало заключение, согласно которому у Польши есть законные основания требовать военные репарации от Германии.

Свою позицию экспертная комиссия выложила на 40-страничном документе, сообщает Rzeczpospolita.

В начале августа депутат от "ПиС" Аркадиуш Мулярчик зарегистрировал в сеймовом Бюро юридического анализа запрос, "может ли Польша, согласно международному праву, требовать от Германии компенсации за потери, полученные в результате немецкой агрессии времен Второй мировой войны".

В анализе экспертов подчеркивается, что Польша во время Второй мировой войны понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери среди всех европейских стран, если принимать во внимание общую численность населения и национальное благосостояние стран.

"Эти потери были вызваны не только войной, но прежде всего немецкой оккупационной политикой, в частности преднамеренным и организованным уничтожением населения на оккупированных территориях польского государства, а также интенсивной эксплуатацией польского общества, включая принудительный труд и умышленное уничтожение имущества, в частности, разрушение столицы Варшавы", - говорится в документе.

Комиссия считает, что Польша имеет право требовать компенсаций от Германии, а утверждение о том, что срок действия этих требований закончился - безосновательное.

По оценкам комиссии, в результате действий Германии в связи со Второй мировой войной Польша понесла убытки на сумму $48,8 млрд.

Недавно Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.