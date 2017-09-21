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Евроинтеграция для холодильника: что придет на смену борьбе за безвиз

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 21 сентября 2017, 09:41
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Украина ищет новый формат отношений с Евросоюзом, который должен прийти на смену нынешнему Соглашению об ассоциации. И хотя в ближайшие годы СА останется главным евроинтеграционным документом, желание смотреть в будущее, конечно, правильное.

Однако в речи президента Порошенко в Верховной раде, в которой он предложил механизмы "глубокой интеграции без членства", есть один принципиальный недостаток.

Можно дискутировать о необходимости или вреде создания таможенного союза с ЕС, можно обсуждать пути присоединения Украины к энергетическому союзу – но оба этих проекта актуальны лишь для очень ограниченного круга специалистов и экспертов.

В то время как идея сближения с ЕС должна быть понятной и привлекательной для широкого круга граждан – так же, как понятными были планы отмены визового режима.

Так что же может стать нашим "новым безвизом"?

Присоединение к Шенгенской зоне, о котором говорил президент?

Для большинства граждан разница между безвизом и шенгенским членством не очень понятна или воспринимается неправильно – как право на трудоустройство. А вот экспертам понятна утопичность этой идеи. Есть небезосновательное мнение, что Украине проще получить членство в ЕС, чем войти в Шенген.

Гипотетически "новым безвизом" мог бы стать "безроуминг", то есть отмена платы за роуминг между Украиной и ЕС. По крайней мере, именно эту идею сейчас продвигают дружественные Банковой политологи и лидеры мнений.

Однако и с этой идеей не все так просто. Во-первых, отмена роуминга представляется важной лишь небольшой части граждан – гораздо меньшей, чем число тех, кто интересуется безвизом. А главное – уже звучат мнения экспертов о том, что "безроуминг" может привести к повышению обычных тарифов мобильных операторов.

Неужели нет интересной евроинтеграционной идеи, актуальной для большинства украинских граждан?

По моему мнению, это не так. Хотелось бы предложить украинской власти еще один инструмент сближения с ЕС, который будет актуальным для всех граждан Украины.

Напомню об эпохальном выступлении президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который 13 сентября перечислил основные шаги по укреплению ЕС (ключевые тезисы его речи можно прочитать на ЕвроПравде, в публикации "Новый Евросоюз с обновленными границами: Еврокомиссия начинает глубокую реформу").

Юнкер, среди прочего, отметил:

"В Союзе равных не может быть потребителей второго сорта. Продажа в одних странах менее качественных продуктов, чем в других, под тем же брендом неприемлема. Словаки не заслуживают получать меньше рыбы в рыбных палочках, чехи – меньше какао в шоколаде, венгры – меньше мяса... Законодательство ЕС уже сейчас запрещает такую ​​практику, но теперь мы должны дать больше полномочий национальным правительствам для борьбы с этой проблемой".

Проблема, о которой говорит президент Еврокомиссии, не надуманна.

Речь идет о примерах дискриминации потребителей, нередких в Центральной и Восточной Европе.

Продукция крупных транснациональных компаний, которая продается по всему континенту (и часто – по одинаковым ценам), отличается по качеству в зависимости от того, где ее покупают: в "старой Европе" или в "новой".

Хотите примеры? Пожалуйста!

В восточноевропейских медиа полно историй о приграничных городках, жители которых ездят в соседние города Германии или Австрии за покупками в супермаркетах. Именно потому, что аналогичная продукция дома менее качественна.

Эту разницу признают и сами транснациональные компании, хитро объясняя это "ориентацией на национальные особенности вкусов" потребителей из разных стран. Конечно, такое объяснение никого не устраивает – те же поляки или словаки не верят, что их культурные особенности требуют класть меньше мяса в сосиски;)

В конце концов, поделюсь собственным курьезным опытом. Я всегда считал чай Lipton весьма посредственным – таким, который можно пить только в случае крайней необходимости, однако вкус именно этого чая, но купленного в Швеции, меня очень удивил. Решив, что продукция, которая продается в ЕС, отличается по качеству от "украинской", я сделал ошибку – снова купил этот чай в следующей командировке, на этот раз в Польше... но его качество не отличалась от продукции, продаваемой в украинских супермаркетах!

Юнкер в своей речи не зря упомянул именно мясо- и рыбопродукцию.

Это явление наиболее характерно для пищевых продуктов, именно в этой области разница наиболее заметна. А качество продуктов – это здоровье потребителей!

По сути, речь идет о разной степени "евроинтеграции холодильника" у старых и новых членов ЕС.

Хотя в Украине такое различие еще глубже, речь идет уже не только о пищевой продукции.

Путешественники хорошо знают, что, например, французская косметика, купленная в странах Западной Европы, может существенно отличаться от той, что продается в Киеве, даже в фирменном магазине. Притом, что в Украине она может быть дороже.

Об этой проблеме, конечно же, знают в Евросоюзе, она уже стала объектом критики в ряде восточноевропейских столиц, в частности в Варшаве и Братиславе, однако это не позволило изменить политику крупного транснационального бизнеса.

Но теперь в борьбу вступили евроинституции.

А значит, в ближайшее время мы можем стать свидетелями беспрецедентного кейса защиты прав потребителей в Европе...

...хотя можем быть в нем не только наблюдателями, но и участниками!

Ведь нет сомнений, что для Украины эта проблема тоже актуальна. И мы также не сможем самостоятельно ее решить.

Участие Украины в разработке стратегии ЕС по борьбе с такими "хитростями" не только поможет Киеву оперативное внедрить новое законодательство ЕС.

Такое сотрудничество позволит Украине поучаствовать в разрушении невидимой стены, которая до сих пор существует между Восточной и Западной Европой. Очень хотелось бы, чтобы эта стена переместилась не на западную, а на восточную границу Украины.

И самое главное – такие действия должны положительно отразиться на благосостоянии всех украинцев.

В конце концов, именно такие шаги должны иллюстрировать тезис, что евроинтеграция делает нашу жизнь лучше.

Слово – за правительством и президентом.

 

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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Евроинтеграция для холодильника: что придет на смену борьбе за безвиз

Продукция транснациональных компаний, что продается по всему континенту (и даже по одинаковым ценам), отличается по качеству в зависимости от того, где ее покупают: в "старой Европе" или в "новой"... Мы можем стать свидетелями беспрецедентного кейса защиты прав потребителей...


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