Ритуальная русофобия: зачем Молдова подняла вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья

Кишинев официально обратился к руководству Организации Объединенных Наций с просьбой внести в повестку дня Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск с территории Молдовы.

Инициатива молдавского политического руководства, по сути, не нова.

Еще в 2006 году страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) внесли в повестку дня Генассамблеи ООН вопрос о замороженных конфликтах на территории СНГ, включавший проблему вывода российских войск из приднестровского региона Молдовы. Но за последующие годы полноценные дебаты по этому вопросу на Генассамблее так и не состоялись, не говоря уже о принятой резолюции. Это не стало неожиданностью: шансы резолюции ГУАМ, которой противостояла Россия, тогда оценивались как крайне низкие.

В то время я представлял Молдову в ООН и хорошо помню, как нас, во избежание провала, активно отговаривали от этой идеи даже партнеры из ЕС.

Но вопрос о "замороженных конфликтах" все же был включен в повестку дня Генассамблеи, что произвело ощутимый резонанс. Мировое сообщество услышало с высокой трибуны ООН о том, какую роль в возникновении и сохранении сепаратизма на территории бывшего СССР играла и продолжает играть Российская Федерация.

Обстоятельства 2006 года не повторятся. Сегодня у Молдовы почти нет возможности включить этот вопрос в повестку дня Генассамблеи, еще меньше шансов – организовать качественные дебаты и получить благоприятную резолюцию.

И в Кишиневе это прекрасно понимают.

Расчет на другое: нужен международный резонанс, нужно большое количество разного рода реакций на эту инициативу (причем ценны как положительные, так и отрицательные) в официальных, экспертных, журналистских и других кругах.

Эта цель практически достигнута.

Зачем этот резонанс, эти реакции, и почему они нужны сейчас? Ответить на эти вопросы возможно лишь через призму внутренней политической ситуации в Молдове.

Нынешняя молдавская власть не пользуется поддержкой внутри страны, источник ее политической легитимности находится за пределами Молдовы – это поддержка со стороны ЕС и США. Однако отсутствие реформ в стране, коррупция, воровство публичных денег, деградация демократии ставит под вопрос дальнейшую поддержку нынешних молдавских властей со стороны Запада. Чтобы сохранить поддержку со стороны Запада, Кишинев пытается доказать свою вовлеченность в вопросы региональной безопасности.

Но давайте по порядку.

С 2009 года в Молдове правят партии, называющие себя "проевропейскими" и объявившие проведение европейских реформ и сближение с Евросоюзом приоритетом номер один. Под эти заявления ЕС и другие международные доноры выделяли Молдове огромные суммы на реформы, на бюджетную поддержку и так далее.

Главным условием выделения денег было соблюдение принципа "More for more" – больше денег за большее количество реформ.

К сожалению, денег становилось больше, а реформ не проводилось вовсе.

На фоне лозунгов о европейской интеграции в Молдове происходили совсем не европейские процессы.

Показательным примером "реформ" стала так называемая кража века в ноябре 2014 года – вывод в течение двух-трех дней миллиарда долларов из валютных резервов Нацбанка в офшоры через преступные схемы, в которых участвовало практически все государство: правительство, Нацбанк, прокуратура, Национальный антикоррупционный центр, Высшая судебная палата и т.д.

То есть институты власти, которые якобы реформировались и должны были стоять на страже демократии и законности, организовали и осуществили грабеж публичных денег в интересах нескольких людей, контролирующих их.

Страна получила позорную характеристику "захваченного государства", и о Молдове как о лидере Восточного партнерства перестали говорить.

Начиная с 2016 года вся власть перешла к одной политической силе – Демократической партии Молдовы (ДПМ), руководимой молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. Сегодня все структуры государства, включая правительство, парламентское большинство, прокуратуру, судебную систему, все якобы независимые регулирующие агентства, в том числе Координационный совет по теле- и радиовещанию, находятся под контролем ДПМ.

Правительство ДПМ во главе с Павлом Филипом, однокурсником Плахотнюка, состоящее в основном из министров предыдущих кабинетов, попыталось отмежеваться от правительств, руководимых представителями Либерально-демократической партии Молдовы (ныне почти полностью разгромленной), и объявило о плане "реальных реформ", который включал в себя в том числе борьбу с коррупцией.

Ничего не получилось.

Борьба с коррупцией свелась к преследованию нескольких бывших бизнес-партнеров Плахотнюка

и к символическому (условные приговоры, штрафы) наказанию "не полезных" ему чиновников.

Реформа прокуратуры, на которую возлагали большие надежды и о которой много говорили, завершилась избранием на пост генпрокурора Эдуарда Харунжена, человека с репутацией одного из самых коррумпированных прокуроров страны. В Молдову не приходят инвестиции, постоянно сокращается количество рабочих мест, продолжается деградация медицины и образования, не прекращается поток уезжающих из страны навсегда. Одним словом, Молдова стала еще меньше походить на страну, стремящуюся в Европу.

Уровень поддержки ДПМ и институтов власти в целом со стороны населения – крайне низок. Идти на досрочные парламентские выборы для подтверждения мандата на управление страной власть не желает.

Именно в такой ситуации источником легитимности для нынешней власти стала поддержка со стороны ЕС и США.

Плахотнюку довольно успешно (учитывая провальную политику его правительства в смысле европейских реформ) удавалось позиционировать себя на Западе в качестве единственного гаранта сохранения европейского курса Молдовы и непреодолимой преграды на пути русского влияния в стране, играя на геополитическом противостоянии между Западом и Россией.

Раскачивает маятник и обостряет геополитическое противостояние в обществе и президент Игорь Додон, который активно подбрасывает "русские угрозы" в виде различных президентских инициатив, как, например, денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС и вступление Молдовы в Евразийский союз.

Но игры на геополитике недостаточно, чтобы выиграть парламентские выборы в 2018 году.

Поэтому Демпартия совместно с Партией социалистов Додона проголосовали в парламенте за переход от пропорциональной к смешанной системе выборов, несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, критику ЕС и США.

Но вернемся к идее Молдовы о повестке ГА ООН.

Она вписывается в серию действий молдавской власти, якобы способных восстановить доверие к Кишиневу со стороны Брюсселя и Вашингтона: выдворение российских дипломатов с территории страны, запрет на въезд в Молдову российским журналистам и артистам, объявление персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина...

Судя по всему, сегодняшнее требование вывода российских войск с территории Молдовы, увы, не имеет целью вывод этих войск. Это – очередная попытка выступить в качестве безальтернативного гаранта "проевропейского курса" Молдовы и защиты страны от "российской угрозы".

При этом сама Молдова уже мало чем отличается от того, что у нас называется "русский мир": коррупция, правовой беспредел, обнищание населения, деградация экономической и социальной жизни.

Очень печально, что дальше "возбуждения" международного общественного мнения дело не пойдет, несмотря на то, что за все время приднестровского конфликта у нас не было таких благоприятных предпосылок для его окончательного разрешения, как сегодня.

Украина, одна из стран-гарантов разрешения конфликта, сегодня прекрасно понимает, что такое сепаратизм и чем он опасен. Россия, потеряв физический доступ к Приднестровью, утратила и рычаги влияния на регион и на ситуацию вокруг конфликта. Да и саму приднестровскую власть нельзя в полной мере называть пророссийской. И предыдущая администрация региона в лице Евгения Шевчука, и нынешний "президент" Вадим Красносельский, несмотря на соперничество и даже жесткое противостояние, схожи в одном: они не слепые исполнители воли Москвы, их интересы, интересы бизнеса, стоящего за ними, явно доминируют.

Это означает, что

при определенных обстоятельствах эти люди могут пойти на политическое урегулирование конфликта без оглядки на Москву.

Как это сделать – непростой вопрос, но очевидно, что есть предпосылки к новой динамике в процессе разрешения конфликта.

Главным препятствием к реализации новых возможностей является сама молдавская власть, которая за многие годы не добилась прогресса и не желает его. Почему? Потому что существование территории, на которой не действуют ни национальные законы, ни международное право, создает прекрасные возможности для различного рода незаконных схем.

Именно поэтому для меня совершенно ясно, что история с требованием обсуждения в ООН проблемы вывода российских войск с территории Молдовы не будет иметь продолжения.

При других обстоятельствах эта инициатива могла бы стать важным элементом в комплексном проекте по окончательному урегулированию конфликта в восточных районах Молдовы. Но не при нынешней молдавской власти.

