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Додон запретил молдовским военным участвовать в международных учениях в Украине

Вторник, 05 сентября 2017, 11:05
Версия для печати Комментарии

Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдовским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября стартуют на Львовщине.

Об этом сообщает NewsMaker.

Додон опубликовал на своей странице в Facebook обмен официальными письмами с заместителем министра обороны Георге Галбурой.

Додон напомнил Галбуре, что, согласно действующему законодательству, для участия молдовских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего, и отметил, что такого разрешения не давал.

Президент распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторам Rapid Trident сообщили о том, что Нацармия Молдовы не будет в них участвовать.

В конце августа заместитель министра обороны сообщил президенту об участии 57 военных в учениях Rapid Trident, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области для подготовки к миротворческой миссии в Косове.

Галбура отметил, что молдовские военные принимают участие в этих учениях с 1996 года в рамках программы "Партнерство ради мира", а все снаряжение и размещение оплачивают организаторы.

Напомним, что военнослужащие Молдовы вместе с военными стран-членов НАТО приняли участие в параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

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