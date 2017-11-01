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Рекордный штраф для немецкого автопрома: ЕС продолжает борьбу с картелями

Николай Алексюк, "Ильяшев и Партнеры" _ Среда, 01 ноября 2017, 10:30
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Фото: trtworld.com

В октябре этого года меньше чем за неделю инспекторы Европейской комиссии посетили с внеплановыми проверками мюнхенский офис концерна BMW, а также офисы Audi (Ингольштадт), Volkswagen (Вольфсбург) и Daimler (Штутгарт).

Есть подозрения, что начиная с 1990-х годов менеджмент компаний BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и Mercedes координирует ряд вопросов, связанных, в частности, с выбором поставщиков, контролем выбросов дизельных двигателей, размером топливных баков и вообще с тенденциями развития автомобильных технологий. По приблизительным подсчетам,

максимальная сумма потенциального штрафа за согласованные действия немецких автопроизводителей может достигать 50 млрд евро.

Для расчета суммы штрафа используются финансовые показатели компаний, а именно совокупные суммы товарооборота в 2016 году.

На этот раз компания Daimler стала первой, сообщившей Европейской комиссии о вероятности существования картеля, очевидно, надеясь на освобождение от ответственности в случае его разоблачения. Концерны BMW и Volkswagen, в свою очередь, также заявляют о готовности сотрудничать с инспекторами Еврокомиссии.

И хотя сам факт проведения проверки не свидетельствует о наличии нарушений, однако тенденция рассмотрения Европейской комиссией дел о картельных сговорах в сфере автомобильной индустрии свидетельствует о высоких шансах на их выявление.

В последнее время вопросы антимонопольного комплаенса (системы предотвращения нарушений конкурентного законодательства) становятся все более актуальными, учитывая правоприменительную практику Европейской комиссии в сфере защиты экономической конкуренции – штрафы за нарушение законодательства становятся все выше, а проверки – все основательнее.

Исследования рынка автомобилестроения в этом контексте показательны.

В прошлом году Еврокомиссия уже разоблачила функционирование картеля на рынке производителей грузовых автомобилей и оштрафовала компании Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF и Scania на общую сумму примерно 3,8 млрд евро.

В ходе расследования было доказано, что эти компании согласовывали базовые цены на грузовики, которые продавались на европейском рынке, а также сроки перехода на экологический стандарт Euro 4. При этом автопроизводителя MAN освободили от ответственности как компанию, которая первой сообщила Еврокомиссии о существовании картеля и тесно сотрудничала в процессе расследования.

Указанный штраф остается крупнейшим за почти 50-летнюю историю борьбы Еврокомиссии с картелями

(первое решение по "картельному" делу было вынесено в 1969 году), однако далеко не единственным в области автоиндустрии – ранее были оштрафованы компании, которые совершали противоправные согласованные действия на рынках производства автостекла, охладителей двигателей, автомобильных подшипников и систем освещения.

Похоже, что европейский регулятор не намерен на этом останавливаться.

 

Автор: Николай Алексюк,

адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

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Николай Алексюк, "Ильяшев и Партнеры"

Рекордный штраф для немецкого автопрома: ЕС продолжает борьбу с картелями

Инспекторы Европейской комиссии посетили с внеплановыми проверками мюнхенский офис концерна BMW, а также офисы Audi, Volkswagen и Daimler. Компаниям светит штраф, сумма которого может достигать 50 млрд евро.

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