Рекордний штраф для німецького автопрому: ЄС продовжує боротьбу з картелями

Микола Алексюк, "Ілляшев та Партнери" _ Середа, 01 листопада 2017, 10:30

У жовтні цього року впродовж менш ніж тижня інспектори Європейської комісії завітали з позаплановими перевірками до мюнхенського офісу концерну BMW, а також до офісів Audi (Інгольштадт), Volkswagen (Вольфсбург) та Daimler (Штутгарт).

Існують підозри, що починаючи з 1990-х років менеджмент компаній BMW, Volkswagen, Audi, Porsche та Mercedes координує низку питань, пов’язаних, зокрема, з вибором постачальників, контролем викидів дизельних двигунів, розміром паливних баків та загалом із тенденціями розвитку автомобільних технологій. За приблизними підрахунками,

максимальна сума потенційного штрафу за узгоджені дії німецьких автовиробників може сягати 50 млрд євро.

Для розрахунку суми штрафу використовуються фінансові показники компаній, а саме сукупні суми товарообороту у 2016 році.

Цього разу компанія Daimler стала першою, хто сповістив Європейську комісію про ймовірність існування картелю, вочевидь сподіваючись на звільнення від відповідальності у випадку його викриття. Концерни BMW та Volkswagen, в свою чергу, так само заявляють про готовність співпрацювати з інспекторами Єврокомісії.

І хоча сам факт проведення перевірки не свідчить про наявність порушень, проте тенденція розгляду Європейською комісією справ про картельні змови у сфері автомобільної індустрії свідчить про високі шанси на їх виявлення.

Останнім часом питання антимонопольного комплаєнсу (системи запобігання порушень конкурентного законодавства) стає все актуальнішим з огляду на правозастосовчу практику Європейської комісії у сфері захисту економічної конкуренції – штрафи за порушення законодавства стають все вищими, а перевірки – ґрунтовнішими.

Розслідування на ринку автомобілебудування у цьому контексті є показовими.

Минулого року Єврокомісія вже викрила функціонування картелю на ринку виробників вантажних автомобілів та оштрафувала компанії Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF та Scania на загальну суму приблизно 3,8 млрд євро.

В ході розслідування було доведено, що ці компанії погоджували базові ціни на вантажівки, які продавались на європейському ринку, а також строки переходу на екологічний стандарт Euro 4. При цьому автовиробника MAN було звільнено від відповідальності як компанію, яка першою сповістила Єврокомісію про існування картелю та тісно співпрацювала у процесі розслідування.

Зазначений штраф залишається найбільшим за майже 50-річну історію боротьби Єврокомісії з картелями

(перше рішення у "картельній" справі було винесене у 1969 році), проте далеко не єдиним у сфері автоіндустрії – раніше було оштрафовано компанії, які вчиняли протиправні узгоджені дії на ринках виробництва автоскла, охолоджувачів двигунів, автомобільних підшипників та систем освітлення.

Схоже, що європейський регулятор не має наміру на цьому зупинятись.

Автор: Микола Алексюк,

адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

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