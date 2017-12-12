Хватит лжи: что не так в украинско-венгерском образовательном конфликте

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Вторник, 12 декабря 2017, 10:50

Фото: origo.hu

"Европейская правда" – одно из немногих всеукраинских изданий (а может и единственное), которое давно и подробно пишет о Венгрии.

Идея о том, что отношения наших государств могут и должны быть дружественными, всегда была ключевой – мы настойчиво объясняли, почему не стоит упрощать реальность до "пропутинского Орбана". Что скрывать, мы порой даже поддерживали действия Венгрии в конфликте Будапешта с Брюсселем – несмотря на то, что наше издание существует при финансовой поддержке ЕС, правда важнее.

Само собой, что о нынешнем "образовательном конфликте" между Украиной и Венгрией мы тоже писали немало, объясняли мотивы официального Будапешта, а также предлагали возможные решения и компромиссы, даже вызывая критику в свой адрес.

Но нынешний текст посвящен другой, крайне важной составляющей межгосударственного спора.

Речь идет о проблеме лжи и пропаганды.

То, что в решении украинско-венгерского кризиса до сих пор нет прогресса, вряд ли кого-то удивляет. Слишком эмоциональным был конфликт, чтобы его решение нашлось так быстро. Венгерской стороне наверняка требуется больше времени для изменения своей публичной позиции после решения Венецианской комиссии, а Украина точно должна использовать это время и продемонстрировать, что она действительно намерена выполнить рекомендации "Венецианки".

В конце концов, Киев и Будапешт должны восстановить доверие друг к другу – это обязательное условие для возврата к дружеским отношениям.

Но есть одна "деталь", которая ломает эту логику.

Для танго нужны двое: все эти планы предусматривают, что обе столицы стремятся к восстановлению согласия. Но на практике этого не заметно. Напротив, Венгрия, похоже, делает все возможное, чтобы доказать свое нежелание решать конфликт.

Да, речь идет не о расхождении позиций, а именно о нежелании. Ведь сложно иначе трактовать ситуацию, когда Будапешт систематически повторяет в правительственных сообщениях ложь об Украине. Крайне печально это признавать, но проблема стала настолько системной, что

это уже похоже на антиукраинскую пропаганду на государственном уровне.

И это не преувеличение, других определений просто не остается.

Официальный Будапешт настойчиво распространяет ложные сведения о содержании украинского закона "Об образовании", искажая его смысл. И речь идет отнюдь не о случайной ошибке или незнании фактов.

ЕвроПравда уже писала о лжи в официальном заявлении МИД Венгрии относительно решения "Венецианки". В Будапеште заявили о якобы полном запрете преподавания на венгерском языке на Закарпатье в средней и старшей школе.

"Согласно 7 статье закона, образование нацменьшинств будет разрешено на их языке только в первых четырех классах... то есть, начиная с 5 класса и далее, за исключением предметов по родному языку, все предметы дальше преподавались бы на украинском", – говорится в правительственном комментарии.

На самом деле образовательный закон не содержит такого строгого запрета, наоборот, он позволяет преподавать на венгерском и других языках ЕС часть школьных предметов вплоть до 11 класса. Об этом прекрасно знают в венгерском правительстве и в МИД частности. Автор этих строк лично убедился в этом при общении с венгерскими дипломатами, включая министра Сийятро, с которым удалось ненадолго пересечься в Брюсселе.

Даже в самом решении Венецианской комиссии, которое комментирует венгерский МИД в данном сообщении, много раз подчеркивается, что действующая редакция украинского закона "Об образовании" дает школам право преподавать часть предметов на языках меньшинств. По сути, именно на этом основывается вывод "Венецианки". Но в Будапеште, комментируя его, умудрились ни разу не упомянуть об этой особенности украинского закона.

Другой яркий пример – решение парламента Венгрии по Украине, одобренное во второй половине сентября. Это постановление депутаты приняли единогласно – за него голосовали и националисты, и либералы. Невиданное единство в истории венгерского парламентаризма! Однако впоследствии выяснилось, что документ основывается на откровенной лжи. В решении венгерского парламента утверждается, что закон об образовании требует закрыть все школы, вузы и профтехнические учебные заведения с венгерским языком обучения.

Хотя это, конечно же, не так, о закрытии учебных заведений в законе речь не идет.

Украинский вопрос в Венгрии – яркая иллюстрация термина "пост-правда". Неважно, какова реальность – важно, что о ней говорят.

Фраза о полном запрете обучения на венгерском, упомянутая в заявлении МИД, не ограничивается правительственным сайтом. Она уже превратилась в аксиому, "public knowledge", и копируется из сообщения в сообщение на новостных сайтах, включая те СМИ, которые крайне критически относятся к Орбану.

К слову, украинские дипломаты в неофициальных разговорах жалуются на то, что им закрыта дорога в СМИ. Колонки не принимают к публикации; даже если журналист взял интервью, оно не печатается.

Неделю назад автор этих строк посетил Будапешт, где встречался с венгерскими коллегами и убедился – о сути украинского образовательного закона здесь действительно не слышали. Коллеги с доверием относились к правительственным заявлениям и даже не предполагали, что ситуация не черно-белая. Но если СМИ, по большому счету, сами виноваты в системных ошибках (ведь они обязаны проверять данные перед публикацией), то с правительством ситуация иная.

МИД допускает "ошибки" не от незнания. Там прекрасно понимают суть украинского закона, его недостатки и его возможности, но сознательно выбирают путь на обострение. Почему?

Нет ни объяснений, ни оправданий сознательным искажениям на сайте правительства!

Почему Венгрия идет этим путем? Зачем Будапешту обострять конфликт с Украиной, оставляя самим себе все меньше и меньше пространства для маневра? Кому может быть выгодно враждебное отношение венгров к украинцам и зачем искусственно создавать и подогревать эту вражду? Неужели Будапешт заинтересован завести ситуацию в тупик и в конце концов отрезать себя и от Украины, и от венгроязычных украинцев?

Все эти вопросы пока остаются без ответа.

А нам тем временем остается надеяться, что в правительстве Орбана опомнятся и поймут, что шантаж здесь не сработает, и откажутся от концепции "кругом враги" в отношении Украины.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

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