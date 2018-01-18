Остановить "Северный поток-2": почему Украина не может полагаться на ЕС и США

Алан Райли, Институт государственного управления, Лондон _ Четверг, 18 января 2018, 10:01

Многие в Украине считают, что то ли объединенная Европа, то ли Соединенные Штаты заблокируют строительство "Северного потока-2", ведь этот трубопровод вредит энергетической безопасности ЕС, подрывает единство Запада и противоречит законодательству Евросоюза.

Действительно, "Северный поток-2" представляет серьезную опасность не только для Украины, но и для ЕС.

Однако украинцы должны понимать, что в блокировании этого проекта нельзя полностью полагаться на ЕС и США.

Такая стратегия будет большой ошибкой.

В столицах стран ЕС и Вашингтоне очень сильно российское лобби, которое вполне способно добиться завершения строительства трубопровода до конца 2019 года. Учитывая это, Киеву следует готовиться и к худшему сценарию. Это означает, что в течение следующих двух лет Украине придется принять меры, которые позволят гарантировать бесперебойную поставку газа благодаря проведению быстрых и эффективных внутренних реформ.

"Северный поток-2" гораздо опаснее, чем это кажется на первый взгляд.





Угрозы "Северного потока"

Большинство комментаторов, анализируя негативные последствия от его строительства, делают акцент на потере Украиной более $2 млрд платы за транзит. Это – важная, но не самая вероятная потеря. Есть по крайней мере еще несколько существенных проблем, с которыми может столкнуться Украина в случае достройки "Северного потока-2".

Одна из них – это потеря Украиной большей части имеющейся сети трубопроводов.

Будет очень трудно поддерживать ГТС в рабочем состоянии в условиях существенного сокращения газовых потоков. "Северный поток-2" возьмет на себя большую часть объемов газа, которые сейчас проходят через украинскую ГТС. Как следствие, значительная часть трубопроводной сети быстро рухнет до такого состояния, что ее уже невозможно будет восстановить.

Если это произойдет, стоимость ГТС будет не намного выше стоимости металлолома.

Следует понимать, что в случае достройки и запуска "Северного потока-2" у Украины уже никогда не будет больших объемов транзита. Значительный транзит российского газа навсегда останется в прошлом.

Перспектива настоящей политической и энергетической изоляции – еще одна большая проблема, о которой не упоминают в спорах вокруг угроз "Северного потока-2".

Это легче всего проиллюстрировать наглядным примером.

Если бы сегодня произошел перебой в транзите российского газа в ЕС, президент Европейской комиссии уже бы звонил в Киев. Чиновники из Парижа, Берлина и Варшавы слетелись бы в украинскую столицу, чтобы решить газовую проблему – и свою собственную, и заодно и украинцев.

А вот при "Северном потоке-2" энергетические проблемы Украины будут мало интересовать Европу.

Никто не прилетит в Киев, чтобы помочь разобраться. Проблемы Украины будут исключительно ее проблемами. Это будет как политическая изоляция – значение этих проблем для стран ЕС уже не будет существенным.

Одновременно Украина будет страдать от энергетической изоляции.

Это еще один важный аспект, о котором часто забывают – раскол европейского газового рынка из-за "Северного потока".

В случае загрузки его второй ветки рынок Западной Европы, как и сейчас, будет получать газ из России, Алжира, Норвегии, а также иметь поставки сжиженного газа. Западноевропейский газовый рынок является сейчас и останется в дальнейшем действительно либерализированным, открытым и конкурентным.

В свое время рынки Центральной и Восточной Европы, включая Украину, присоединились к Энергетическому сообществу, поскольку стремились либерализироваться по западноевропейской модели. И если заработает "Северный поток-2", интерконнекторы с запада на восток, построенные для альтернативных поставок нероссийского газа в страны Центральной и Восточной Европы и Украину, перейдут под фактический контроль "Газпрома".

И это несет отдельную угрозу для Украины.





Угроза реверса

Когда газ из "Северного потока-2" достигнет точки входа "Грайфсвальд" на немецком берегу Балтийского моря, он пойдет дальше соединительным трубопроводом EUGAL, который также контролируется "Газпромом" и его партнерами, через восточную Германию в Польшу и Чехию.

Изначально эти интерконнекторы строили для поставок нероссийского газа на рынок Центральной и Восточной Европы, но теперь они уже будут служить "Газпрому", а альтернативным источникам газа будет очень трудно получить доступ к ним. Будут работать законы бизнеса: большой объем российских газовых потоков в страны Центральной и Восточной Европы отвлечет инвесторов от строительства альтернативных трубопроводных мощностей и поиска альтернативных источников.

Фактически "Северный поток-2" в значительной степени вернет разделенность, которая существовала на европейском газовом рынке до 2004 года, то есть будет с одной стороны – либерализованный западноевропейский рынок, а с другой – более закрытый рынок Центральной и Восточной Европы, где будет доминировать "Газпром".

Уменьшение либерализации рынков Центральной и Восточной Европы с усилением на них позиций "Газпрома"

будет означать для Украины почти полную энергетическую изоляцию.

В течение последних трех лет "Нафтогаз" сыграл замечательную партию в энергетической игре благодаря реверсным поставкам. Это происходит так: газ, идущий транзитом через украинскую ГТС немецкой или французской компании, доходит в Словакию, где происходит передача права собственности на него покупателю. После этого этот газ можно переправить обратно в Украину "реверсным потоком".

Однако реверс возможен только в случае, если на запад идет достаточно газа по трубопроводам "Ямал" и "Дружба", через Украину. Но если Словакия, Польша и Венгрия начнут получать газ иначе – с запада на восток, через "Северный поток-2" и EUGAL – то его реверсные поставки в Украину будут гораздо сложнее.

Если "Северный поток-2" заработает, а "Дружба" почти полностью остановится, ситуация в корне изменится. "Газпром", который вместе с партнерами контролирует EUGAL, сможет сократить поставки газа компаниям, которые поставляют газ в Украину. Реверсные поставки в Украину станут для них довольно рискованным делом.





Санкции без уверенности

После принятия Соединенными Штатами санкционного закона, который позволяет вводить санкции против российских экспортных газопроводов, в Украине появилась иллюзия о том, что американцы спасут и остановят "Северный поток-2".

На самом деле не стоит надеяться, что американцы бросятся спасать Украину с саблями наголо.

Санкционный закон дает правительству США полномочия ввести санкции, а не обязывает это делать. Предсказать, произойдет ли это – невозможно, тем более учитывая хаос, творящийся сейчас в Вашингтоне. В конце концов, санкции действительно могут одобрить, однако Киев не может с уверенностью на это рассчитывать.

Также нет уверенности, что ЕС внесет изменения в газовую директиву 2009 года и формально распространит действие энергетического законодательства Евросоюза на экспортные газопроводы. Сейчас в Брюсселе идут ожесточенные политические бои между странами-членами ЕС вокруг предложенной поправки к газовой директиве. Очень вероятно, что Германии удастся собрать блокирующее меньшинство стран-членов, чтобы не допустить принятия изменений.





Что делать?

У Украины осталось менее двух лет, чтобы защититься от угроз "Северного потока 2".

Надо действовать быстро.

Украине следует сосредоточиться на своей энергетической реформе: быстро построить рынок разведки и добычи энергоресурсов, который бы отвечал мировым стандартам, чтобы привлечь больше инвестиций и технологий для роста внутренней добычи.

Мероприятия по энергоэффективности помогут сократить потребление – например, в промышленном секторе можно быстро достичь хороших результатов.

Но для дальнейшего увеличения добычи и дополнительной энергоэффективности понадобится гораздо больше иностранных инвестиций.

Это проблематично. Вряд ли инвесторов можно будет заинтересовать одним только принятием новых реформаторских законов. Нужно завершить обещанные реформы. В энергетике это прежде всего полная либерализация газового и электроэнергетического секторов. Без этого перспектива получения инвестиций представляется сомнительной.

Все инвесторы будут задавать один вопрос: насколько серьезно Украина относится к реформированию рынков и своему спасению?

Для противодействия "Северному потоку-2" вам предстоит на него ответить.

Автор: Алан Райли,

старший научный сотрудник

Института государственного управления, Лондон

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