Приговоры украинским морякам в Греции: что делает МИД и что нужно понять

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины _ Четверг, 08 февраля 2018, 12:31

Фото: greekreporter.com

Украинские моряки перевозят нелегальных мигрантов и получат за это наказание в Греции. После вчерашней пресс-конференции представителя Офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаила Чаплыги и народного депутата Украины Ирины Сусловой эта проблема наконец получила должную огласку.

Прежде всего, хочу уточнить, что таких арестованных не 200, а 120, хотя это и не делает проблему менее острой.

Решительно не согласен и с утверждениями, что МИД не предоставляет им достаточной помощи. Наше посольство и консульские сотрудники держат на контроле дело каждого арестованного или осужденного гражданина, с каждым поддерживают личный или телефонный контакт, немедленно реагируют на каждую жалобу или просьбу. Во время следствия и суда каждому соотечественнику обеспечивается адвокат и переводчик со знанием украинского или русского языка. Отмечу, что без этого, по греческому законодательству, решение суда будет просто недействительным.

Понятно, что наши дипломаты поддерживают постоянную связь со всеми релевантными правоохранительными органами Греции, а контакт с береговой охраной дает нам возможность немедленно узнавать о новых задержаниях.

Однако цель моего выступления – не ведомственное оправдание. Наоборот, я доволен тем, что пресс-конференция привлекла к проблеме внимание общества.

Надеюсь, это поможет предостеречь от роковой ошибки не одного нашего соотечественника.

Украинские дипломаты всегда помогали и будут помогать каждому украинскому гражданину, попавшему в беду за границей, даже если он совершил тяжкое преступление. А перевозка нелегалов с точки зрения греческой юстиции относится именно к категории тяжких преступлений, так же, как контрабанда наркотиков и оружия.

Похоже, что многие из наших задержанных моряков слишком легкомысленно относились к этому обстоятельству, соглашаясь на незаконный заработок.

В то же время беседы наших консулов ​​с арестованными свидетельствуют, что абсолютное большинство из них сознательно шли на преступление и понимали, что имеют дело с международной мафией. Это подтверждает и то, что ни один из них не решился сообщить, где, как и кто втянул его в преступную деятельность и как функционирует сеть переправки мигрантов.

Хочу отдельно предостеречь потенциальных правонарушителей: сотрудничество с мафией обязательно приведет вас к катастрофе. Мафия использует вас и в конце концов сдаст, рассчитывать на ее помощь в беде бессмысленно. Чудес не бывает.

Необходимо понимать еще одну вещь. После миллионного вала ближневосточных мигрантов, который прокатился через Грецию в 2015-м и последующие годы, тамошнее общество аллергически относится к тем, кто наживается на нелегальной миграции. Наши сотрудники, конечно, делают все возможное, чтобы смягчить приговоры, но рассчитывать на особое снисхождение греческого правосудия не стоит.

Поэтому приговоры, как правило, бывают очень суровыми, нередко и до 25 лет.

Убежден, что для преодоления ситуации, которая в последние годы становится все острее, необходимо объединить усилия МИД и всех релевантных украинских структур – органов правопорядка, народных депутатов, офиса омбудсмена, общественных организаций.

Особую роль в превентивной работе должны сыграть СМИ. До сих пор не раз бывало, что из обширных интервью наших дипломатов выбрасывалась как раз необходимая разъяснительная часть, а отрывки, которые попадали в эфир, использовались для создания медиа-сенсаций.

Министерство иностранных дел готово к самому тесному сотрудничеству со всеми желающими участвовать в решении проблемы.

Автор: Павел Климкин,

министр иностранных дел Украины

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