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Берлинский террорист выдавал себя за несовершеннолетнего в Италии и 4 года провел в тюрьме

Четверг, 22 декабря 2016, 14:11
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Гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в совершении нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря, выдавал себя за несовершеннолетнего беженца, когда прибыл в Италию, и отсидел тюремный срок за поджог школы.

Об этом сообщает итальянское издание  La Stampa.

По данным издания, Амри родился в тунисском городе Газа 22 декабря 1992 года. В феврале 2011 году итальянская полиция зарегистрировала его, когда он пересек море вместе с другими беженцами на надувной лодке и прибыл на остров Лампедуза.

Амри не предоставил документов и заявил, что он несовершеннолетний. Сделал он так из-за того, что итальянские законы более лояльны к несовершеннолетним без сопровождения.

Анис Амри

Амри поселили в итальянской семье в регионе Катания, там же его зачислили в школу. Однако долго он не доучился из-за того, что его несколько раз обвинили в угрозах и избиении школьников. Завершилось все попыткой поджечь школу.

Полиция арестовать его 23 октября 2011 года и впоследствии его приговорили к четырем годам заключения. Тюремный срок он отбывал в Катании, а потом в Палермо.

По данным Департамента пенитенциарных учреждений, Амри в тюрьме вел себя агрессивно и его относили к категории "опасных лиц". Из тюрьмы он вышел в мае 2015 года.

После того как Амри отбыл наказание, Италия пыталась его выслать из страны, но Тунис не сотрудничал с итальянскими властями и не признавал Амри, у которого не было документов, своим гражданином.

В конце концов, Амри получил официальный документ от местной префектуры с требованием покинуть Италию. Итальянские власти также внесла всю информацию о нем в Шенгенскую информационную систему.

В 2015 году Амри попал в Германию по поддельным документам. В июле того года он подал заявление на получение убежища.

Он зарегистрировался в центре для просителей убежища в Эммерих-на-Рейне, на границе с Нидерландами. В августе он останавливался в городе Фридирихсхафен, курорте на Боденском озере, недалеко от Швейцарии, и показывал фальшивый итальянский паспорт.

Считается, что именно в это время он вошел в контакт с салафитами, в частности, был знаком с 32-летним имамом Абу Валаа, которого задержали в ноябре 2015 года.

Немецкие власти позже заявила, что считает имама главным вербовщиком ИГИЛ в Германии.

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