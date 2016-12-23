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Поддержка власти в Польше выросла на фоне протестов оппозиции - СМИ

Пятница, 23 декабря 2016, 07:54
Версия для печати Комментарии

Последние протесты польской оппозиции привели к тому, что поддержка нынешней польской власти среди населения увеличилось.

Об этом пишет Wpolityce со ссылкой на данные социологического опроса.

Опрос показал, что за правящую партию "Право и Справедливость" сейчас готовы проголосовать 35% опрошенных. Такой показатель на 5% больше по сравнению с последним исследованием, проведенным в октябре этого года.

На втором месте электоральных предпочтений поляков оказалась Nowoczesna ("Современная"), за которую проголосовали бы 24% опрошенных – эта политическая сила показала рост рейтинга на 2%, а на третьем месте оказалась оппозиционная "Гражданская Платформа" с поддержкой 15 процентов – уменьшение рейтинга на 1%.

По в последнее опрос в Сейм имеют шансы Kukiz'15 с поддержкой в 6% – снижение на 2% и Польская крестьянская партия, за которую проголосовали бы 5% опрошенных – увеличение на 3%.

Опрос был проведен компанией Millward Brown SA на заказ издание Fakty, телеканалов TVN и TVN24.

Исследование проводилось 21-22 декабря, то есть уже после всех скандальных действия оппозиционных группировок и так называемого комитета защиты демократии.

Как известно, правящая партия Польши "Право и Справедливость" заявила о намерении создать при Сейме Медийный центр, который станет ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов.

Нынешняя власть планирует ограничить журналистам доступ к зданию Сейма лишь первым этажом.

Такая инициатива вызвала волну протестов журналистов и оппозиции, после чего журналистам запретили доступ в Сейм Польши 17 и 18 декабря.

В конце концов Сейм отменил ограничения на доступ журналистов.

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