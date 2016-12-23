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Підтримка влади у Польщі зросла на тлі протестів опозиції - ЗМІ

П'ятниця, 23 грудня 2016, 07:54
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Останні протести польської опозиції призвели до того, що підтримка нинішньої польської влади серед населення збільшилася.

Про це пише Wpolityce з посиланням на дані соціологічного опитування.

Опитування показало, що за правлячу партію "Право і Справедливість" наразі готові проголосувати 35% опитаних. Такий показник на 5% більше у порівняні з останнім дослідженням, проведеним у жовтні цього року.

На другому місці електоральних уподобань поляків опинилася Nowoczesna ("Сучасна"), за яку проголосували б 24% опитаних – ця політична сила показала зростання рейтингу на 2%, а на третьому місці опинилася опозиційна "Громадянська Платформа" з підтримкою 15 відсотків – зменшення рейтингу на 1%.

За останнім опитування до Сейму мають шанси Kukiz'15 з підтримкою в 6% – зниження на 2% і Польська селянська партія, за яку проголосували б 5% опитаних – збільшення на 3%.

Опитування було проведене компанією Millward Brown SA на замовлення видання Fakty, телеканалів TVN і TVN24.

Дослідження проводилося 21-22 грудня, тобто вже після всіх скандальних дії опозиційних угруповань і так званого комітету захисту демократії.

Як відомо, правляча партія Польщі "Право і Справедливість" заявила про намір створити при Сеймі Медійний центр, який стане ключовим місцем взаємодії політиків і журналістів.

Нинішня влада планує обмежити журналістам доступ до будівлі Сейму лише першим поверхом. 

Така ініціатива викликала хвилю протестів журналістів та опозиції, після чого журналістам заборонили доступ в Сейм Польщі 17 та 18 грудня.

Зрештою Сейм скасував обмеження на доступ журналістів.

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