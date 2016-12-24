ФБР предупредило о возможных атаках ИГИЛ в США на Рождество

Суббота, 24 декабря 2016, 12:10

Федеральное бюро расследований опубликовало предупреждение о возможных атаках террористической организации "Исламское государство" на территории США в период Рождества.

Об этом сообщает Voice of America.

ФБР опубликовало заявление в пятницу, 23 декабря, после того, как боевики ИГИЛ опубликовали в сети список церквей США в качестве возможных целей.

Представитель ФБР Эндрю Эймс заявил, что в рамках постоянного диалога с партнерами из правоохранительных органов, "ФБР регулярно обменивается информацией о потенциальных угрозах, чтобы расширить возможности правоохранительных органов по защите общества".

Эймс рекомендует гражданам США быть бдительными и сообщать о подозрительной деятельности.

Напомним, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.