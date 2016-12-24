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Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН из-за обвинений в нарушении прав человека

Суббота, 24 декабря 2016, 13:01
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Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь Организацию Объединенных Наций, после того как она осудила его репрессии в отношении подозреваемых в наркоторговле лиц.

Об этом сообщает The Independent.

По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране было убито более 6 тыс. лиц, связанных с наркоторговлей.

"Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если хотите. Я полностью сожгу ее, если приеду в Америку", - заявил он, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.

Сообщается, что поводом для проявления таких угроз от филиппинского президента стали требования правозащитников расследовать казни лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.

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