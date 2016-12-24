Президент Філіппін пригрозив спалити ООН через звинувачення у порушенні прав людини

Субота, 24 грудня 2016, 13:01

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив спалити Організацію Об'єднаних Націй, після того як вона засудила його репресії щодо підозрюваних у наркоторгівлі осіб.

Про це повідомляє The Independent.

За даними ООН, відтоді як Дутерте прийшов до влади, в країні було вбито понад 6 тис. осіб, пов'язаних з наркоторгівлею.

"Можете йти скаржитися в ООН, я спалю ООН, якщо хочете. Я повністю спалю її, якщо приїду в Америку", - заявив він, виступаючи на військовій базі в місті Замбоанга на півдні країни.

Повідомляється, що приводом для прояву таких погроз від філіппінського президента стали вимоги правозахисників розслідувати страти осіб, обвинувачених у причетності до обігу наркотиків.