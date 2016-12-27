В Турции суд запретил СМИ освещать убийство российского посла

Вторник, 27 декабря 2016, 09:24

Суд Анкары принял решение о временном запрете освещения в СМИ новостей, связанных с убийством посла Российской Федерации в Турции, который был убит на прошлой неделе в Анкаре.

Об этом со ссылкой на источники в суде сообщает Anadolu.

По словам собеседника агентства, 7-й гражданский суд Анкары принял решение о запрете освещения в СМИ убийства посла РФ в ответ на запрос следственного управления прокуратуры Анкары.

В решении суда говорится о том, что запрет устанавливается до завершения полицейского расследования.

Под запрет попали кадры с момента атаки и позже, в том числе и новости, связанные с тем, кого считают подозреваемым в причастности к инциденту.

Как известно, 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая, было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. Российский посол скончался от полученных ранений.

Позже стало известно, что мужчина, который убил российского посла в Турции, Мевлют Мэрт Алтинташ работал в полиции Анкары.

Стоит добавить, что ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Армия завоевания" (Джейш аль-Фатх), в состав которой входит сирийское отделение Аль-Каиды "Фронт ан-Нусра".

В то же время, турецкие власти стверджєу, что к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, причастна организация оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке переворота в июле этого года.