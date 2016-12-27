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У Туреччині суд заборонив ЗМІ висвітлювати вбивство російського посла

Вівторок, 27 грудня 2016, 09:24
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Суд Анкари ухвалив рішення про тимчасову заборону висвітлення в ЗМІ новин, пов'язаних із вбивством посла Російської Федерації у Туреччині, який був убитий минулого тижня в Анкарі.

Про це з посиланням на джерела в суді повідомляє Anadolu.

За словами співрозмовника агенції, 7-й цивільний суд Анкари ухвалив рішення про заборону висвітлення у ЗМІ вбивства посла РФ у відповідь на запит слідчого управління прокуратури Анкари.

У рішенні суду йдеться про те, що заборона встановлюється до завершення поліцейського розслідування.

Під заборону потрапили кадри з моменту атаки і пізніше, в тому числі і новини, пов'язані з тим, кого вважають підозрюваним в причетності до інциденту.

Як відомо, 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої посольством Росії в Анкарі й муніципалітетом району Чанкая, було скоєно напад на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Російський посол помер від отриманих поранень.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який вбив російського посла у Туреччині, Мевлют Мерт Алтинташ працював у поліції Анкари.

Варто додати, що відповідальність за вбивство російського посла в Туреччині Андрія Карлова взяла на себе сирійська збройна коаліція "Армія завоювання" (Джейш аль-Фатх), до складу якої входить сирійське відділення Аль-Каїди "Фронт ан-Нусра".

В той же час, турецька влада стверджєу, що до вбивства російського посла в Анкарі Андрія Карлова, причетна організація опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого в Туреччині звинувачують у спробі перевороту в липні цього року.

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