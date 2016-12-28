Найти
АКТУАЛЬНО

Коста-Рика ввела безвизовый режим для граждан Украины

Правительство разрешило вводить спецпошлины на импорт автомобилей из ЕС

Швеция возглавила рейтинг лучших стран для бизнеса, Украина на 74-м месте

Турция и РФ предлагают установить перемирие в Сирии с 29 декабря

Кабмин назначил госсекретарем МИД Украины Андрея Заяца

В столице Афганистана взорвалась бомба, трое раненых




Количество украинских просителей убежища в ЕС уменьшилось на 39%

Среда, 28 декабря 2016, 19:48
инфографика
Версия для печати Комментарии

Количество украинских просителей убежища в Евросоюзе в первом полугодии 2016 года уменьшилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом сообщила аналитик ОО "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

"Военная агрессия России на Востоке Украины и аннексия Крыма стала причиной усиления миграционных потоков как внутри Украины, так и за ее пределами. Если с 2008 по 2013 годы в ЕС за год регистрировали около одной тысячи заявлений на поиск убежища от украинцев, то в 2014 году, после начала конфликта, количество просителей убежища увеличилось в 13 раз", - сказала Кульчицкая.

В 2015 году в ЕС было зарегистрировано 22 040 украинских заявок, что в полтора раза больше, чем в 2014-м и в 20 раз больше, чем в "доконфликтный" 2013 год.

 

Впрочем, уже в первом полугодии 2016 года прирост соискателей убежища из Украины снизился: было зарегистрировано 7030 заявок, что на 39% меньше чем в первом полугодии 2015 года.

Аналитик добавила, что даже после резкого роста количества заявлений от украинцев их доля остается незначительной.

"22 040 украинских заявок – это 1,6% от суммарного количества соискателей убежища в ЕС в 2015 году (1 322 825). В первом полугодии 2016 года доля украинских заявок была еще меньше и составила всего 1,14% (7 030 с 617 200 заявок)", – пояснила Кульчицкая.

Напомним, количество просителей убежища в 28 странах ЕС, зарегистрированных в третьем квартале 2016 года, уменьшилось на 15% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:54
Немецкий министр хочет запретить названия вроде "вегетарианский шницель"
19:48
инфографика
Количество украинских просителей убежища в ЕС уменьшилось на 39%
19:19
фото
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154 Минобороны РФ
18:55
Финляндия закроет 10 центров по приему беженцев в ближайшие месяцы
18:23
Коста-Рика ввела безвизовый режим для граждан Украины
18:11
МИД РФ заявил об обстреле российского посольства в Дамаске
17:49
Сирию разделят на зоны влияния: СМИ сообщили детали соглашения РФ, Турции и Ирана
17:32
Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО - опрос
17:18
Безвиз с ЕС "не важен" для 50% украинцев - опрос
17:16
Подозреваемый в теракте в Берлине сбежал из ФРГ через Нидерланды - СМИ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Николай Белесков, для Европейской правды

Аудит внешней политики. Украина-Япония – партнерство по ядерному несчастью

Япония – уникальная страна в Азии, поскольку она единственная ввела ряд ограничительных санкций и мер в отношении России в ответ на агрессию против Украины. Более того, Киев начал получать помощь от Токио в самый критический период противодействия российской агрессии (укр.)

Вероника Мовчан, для Европейской правды

Малый вперед. Что дал Украине первый год свободной торговли с ЕС

Бизнес с осторожным оптимизмом оценивает первые результаты реализации Соглашения о ЗСТ с ЕС. Пока от него больше выиграл крупный бизнес, чем малый или средний. А потому основная работа, связанная, собственно, с зоной свободной торговли с ЕС, только начинается.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы?
   Яндекс.Метрика
  