Количество украинских просителей убежища в ЕС уменьшилось на 39%

Среда, 28 декабря 2016, 19:48

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Количество украинских просителей убежища в Евросоюзе в первом полугодии 2016 года уменьшилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом сообщила аналитик ОО "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

"Военная агрессия России на Востоке Украины и аннексия Крыма стала причиной усиления миграционных потоков как внутри Украины, так и за ее пределами. Если с 2008 по 2013 годы в ЕС за год регистрировали около одной тысячи заявлений на поиск убежища от украинцев, то в 2014 году, после начала конфликта, количество просителей убежища увеличилось в 13 раз", - сказала Кульчицкая.

В 2015 году в ЕС было зарегистрировано 22 040 украинских заявок, что в полтора раза больше, чем в 2014-м и в 20 раз больше, чем в "доконфликтный" 2013 год.

Впрочем, уже в первом полугодии 2016 года прирост соискателей убежища из Украины снизился: было зарегистрировано 7030 заявок, что на 39% меньше чем в первом полугодии 2015 года.

Аналитик добавила, что даже после резкого роста количества заявлений от украинцев их доля остается незначительной.

"22 040 украинских заявок – это 1,6% от суммарного количества соискателей убежища в ЕС в 2015 году (1 322 825). В первом полугодии 2016 года доля украинских заявок была еще меньше и составила всего 1,14% (7 030 с 617 200 заявок)", – пояснила Кульчицкая.

Напомним, количество просителей убежища в 28 странах ЕС, зарегистрированных в третьем квартале 2016 года, уменьшилось на 15% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.