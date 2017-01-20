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ДОНАЛЬД ТРАМП ПРИНЕС ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА США

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Республиканец Майкл Пенс принес присягу вице-президента США

Пятница, 20 января 2017, 18:54
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Бывший губернатор штата Индиана, республиканец Майкл Пенс принес присягу вице-президента США.

Прямую трансляцию инаугурації на YouTube ведет комитет, созданный для проведения этого события.

20 января в США проходит инаугурация 45-го президента Дональда Трампа. Перед приведением к присяге новоизбранного президента СЩА клятву на верность американскому народу составляет новоизбранный вице-президент.

Напомним, 14 июля 2016 года тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выбор Майка Пенса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

После этого Пенс закончил свою кампанию по переизбранию на пост губернатора Индианы.

Съезд Республиканской партии, который состоялся 18-21 июля 2016 года, утвердил Дональда Трампа официальным кандидатом в президенты США, а Майкла Пенса – официальным кандидатом от республиканцев в вице-президенты США.

Новый вице-президент США Майкл Пенс 

Стоит добавить, что во время избирательной кампании Дональда Трампа, Майкл Пенс отличился, в частности, тем, что в начале октября победил в единых телевизионных дебатах между кандидатами в вице-президенты своего визави из рядов демократов Тима Кейна.

По мнению многих наблюдателей, Пенс убедил аудиторию своим особым президентским тоном.

Обозреватели отметили, что он очень точно формулировал свои высказывания.

Как известно, республиканец Майкл Ричард Пенс родился 7 июня 1959 года в Коламбусе, штат Индиана. Занимал должность губернатора штата Индианы с 2013 года.

Пенс в 1981 году окончил Колледж Ганновер, затем получил диплом юриста в Университете Индианы в 1986. В свое время работал телеведущим, с 2001 по 2013 годы – член Палаты представителей США.

О Пенсе известно, что он родился в католической ирландской семье, пока евангельский христианин.

Придерживается консервативных взглядов, поддерживает консервативное Движение "чаепитие". Он и его жена Карен имеют трое детей.

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