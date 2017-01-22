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Диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств не существует - постпред Сирии при ООН

Воскресенье, 22 января 2017, 17:43
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Постоянный представитель Сирии при ООН, глава сирийской делегации на встрече в Астане Башар Аль-Джафари заявил, что диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств не существует из-за того, что Турция нарушает суверенитет страны и помогает террористическим группировкам.

Об этом Аль-Джафари заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Астану на переговоры, сообщает государственное сирийское информационное агентство SANA.

"Что касается роли Турции на встрече в Астане, то для нас и наших российских и иранских друзей – Турция и никто другой не принимают участия во встрече.

Это межсирийский диалог без вмешательства извне и предварительных условий, за исключением пунктов, включенных в повестку дня", - заявил он.

"Турция является страной, которая нарушает суверенитет Сирии, помогает террористическим группировкам и препятствует мирному урегулированию кризиса.

Для нас диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств не существует", - добавил Аль-Джафари.

Напомним, что переговоры в Астане по мирному урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут 23 января, происходят по инициативе России и Турции.

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