Диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств не существует - постпред Сирии при ООН

Постоянный представитель Сирии при ООН, глава сирийской делегации на встрече в Астане Башар Аль-Джафари заявил, что диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств не существует из-за того, что Турция нарушает суверенитет страны и помогает террористическим группировкам.
Об этом Аль-Джафари заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Астану на переговоры, сообщает государственное сирийское информационное агентство SANA.
"Что касается роли Турции на встрече в Астане, то для нас и наших российских и иранских друзей – Турция и никто другой не принимают участия во встрече.
Это межсирийский диалог без вмешательства извне и предварительных условий, за исключением пунктов, включенных в повестку дня", - заявил он.
"Турция является страной, которая нарушает суверенитет Сирии, помогает террористическим группировкам и препятствует мирному урегулированию кризиса.
Для нас диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств не существует", - добавил Аль-Джафари.
Напомним, что переговоры в Астане по мирному урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут 23 января, происходят по инициативе России и Турции.