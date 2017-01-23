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Киев дополнит иск против России в Международном суде ООН

Понедельник, 23 января 2017, 20:01
Версия для печати Комментарии

Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения Россией прав человека.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы передаем их (факты нарушения - ред) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин.

Он добавил, что к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем расширять этот список". "То есть в принципе мы будем над этим (дополнением) работать постоянно", - пояснил Климкин.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации. "Во-вторых, это работает как дополнение к нашего иска. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - пояснил глава МИД Украины.

Как сообщалось, 16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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