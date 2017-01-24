Найти
АКТУАЛЬНО

В Италии упал спасательный вертолет, на борту находились 6 человек

Число погибших в результате схода лавины на отель в Италии возросло до 14

Правительство Британии не начнет переговоры о Brexit без согласия парламента - суд

ЕС выделяет 800 тыс. евро для противодействия влиянию РФ на выборы в Европе

В Лондоне взорвался жилой дом: шестеро раненых

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства




Безвиз с ЕС полностью изменит правила игры на рынке - представитель Wizz Air

Вторник, 24 января 2017, 14:17
Версия для печати Комментарии

Корпоративный директор авиакомпании Wizz Air Оуэн Джонс считает, что введение безвизового режима между Украиной и ЕС полностью изменит правила игры в сфере авиаперевозок.

Об этом он заявил в интервью изданию "Українські новини".

По его словам, после того как будет введен безвизовый режим, правила игры изменятся, так как будет расти пассажиропоток.

"Сейчас права на некоторые маршруты очень ограничены. Я думаю, что с реализацией безвизового режима пассажиропоток будет расти, и мы по мере своих сил будем способствовать либерализации как визового режима Украины с Европой, так и либерализации авианазначений", - заявил он.

По его словам, на 2017 год в компании Wizz Air предусмотрена реализация свыше 700 тыс. посадочных мест, а загрузка самолетов компании составляет около 75 - 85%.

"Мы подтверждаем свою готовность и далее расширять сеть маршрутов в/из Украины, поскольку верим в украинский рынок и видим потенциал для его будущего развития", - добавил он.

Напомним, с апреля этого года лоукостер Wizz Air будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого.

Как известно, в ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).

Ранее компания Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:27
В Италии найдено тело 15-й жертвы в разрушенном лавиной отеле
15:18
Германия планирует заменить устаревшие системы ПВО малой дальности - СМИ
15:06
В Шотландии хотят дать возможность своему парламенту голосовать по Brexit
14:58
В Польше произошло ДТП с участием пикапа армии США
14:37
Прокуратура Польши предъявила обвинения участникам протестов под Сеймом
14:17
Безвиз с ЕС полностью изменит правила игры на рынке - представитель Wizz Air
14:13
В Италии упал спасательный вертолет, на борту находились 6 человек
14:10
В Турции по подозрению в связях с Гюленом арестовали 572 человека за неделю
13:59
Правительство Британии начнет процедуру выхода из ЕС до конца марта - глава МИД
13:46
видео
Пропагандиста Russia Today Грэма Филлипса выгнали из парламента Британии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Россию возвращают на высшем уровне: в Совете Европы готовят новый путь к снятию санкций с РФ

Депутаты, симпатизирующие РФ, даже подготовили проект соответствующих изменений в регламент ПАСЕ. Но осенняя сессия показала: шансов провести его через ассамблею нет. Именно поэтому друзья России вынуждены "играть в долгую". И поэтому идея возвращения РФ после саммита Совета Европы сейчас рассматривается среди основных.

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Удержать Венгрию: как превратить "пророссийского соседа" в лоббиста Украины в ЕС

У Венгрии в Украине сложился неоднозначный имидж. Рядовой украинец, который хоть немного интересуется внешней политикой, вспомнит о закарпатской тематике, но также – об Орбане и его антиевропейской политике; о поддержке безвиза, но также о пророссийских настроениях…


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы?
   Яндекс.Метрика
  