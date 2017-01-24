Безвиз с ЕС полностью изменит правила игры на рынке - представитель Wizz Air

Вторник, 24 января 2017, 14:17

Корпоративный директор авиакомпании Wizz Air Оуэн Джонс считает, что введение безвизового режима между Украиной и ЕС полностью изменит правила игры в сфере авиаперевозок.

Об этом он заявил в интервью изданию "Українські новини".

По его словам, после того как будет введен безвизовый режим, правила игры изменятся, так как будет расти пассажиропоток.

"Сейчас права на некоторые маршруты очень ограничены. Я думаю, что с реализацией безвизового режима пассажиропоток будет расти, и мы по мере своих сил будем способствовать либерализации как визового режима Украины с Европой, так и либерализации авианазначений", - заявил он.

По его словам, на 2017 год в компании Wizz Air предусмотрена реализация свыше 700 тыс. посадочных мест, а загрузка самолетов компании составляет около 75 - 85%.

"Мы подтверждаем свою готовность и далее расширять сеть маршрутов в/из Украины, поскольку верим в украинский рынок и видим потенциал для его будущего развития", - добавил он.

Напомним, с апреля этого года лоукостер Wizz Air будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого.

Как известно, в ноябре Wizz Air начал выполнять полеты по двум новым маршрутам из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).

Ранее компания Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу.