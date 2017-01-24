В Польше избили украинских студентов, нападавших задержали

Вторник, 24 января 2017, 19:46

В польском Жешуве пятеро мужчин избили трех студентов из Украины, им предъявлены обвинения в избиении на национальной почве.

Об этом сообщает Польское радио.

Инцидент произошел в минувшую субботу ночью, около 3.00, неподалеку от студенческого клуба "Pod Palmą".

Пятеро мужчин в возрасте от 18 до 20 лет задели трех украинских студентов, спрашивая чей Львов: польський или украинский. Когда студенты ответили, что украинский, их избили.

О происшествии в полицию сообщила работница общежития.

Правоохранители просмотрели записи видеонаблюдения и оказалось, что камеры зафиксировали преступление. Вскоре патруль комиссариата в Новом городе Жешува остановил пятерых молодых мужчин для проверки документов. Их задержали для выяснения обстоятельств происшествия.

Все они являются местными жителями. После допроса районная прокуратура Жешува предъявила им обвинение в избиении на национальной почве.

Мужчины признали свою вину. За совершенное преступление им грозит до 5 лет лишения свободы. По решению прокурора, мужчины находятся под полицейским надзором.