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У Польщі побили українських студентів, нападників затримали

Вівторок, 24 січня 2017, 19:46
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У польському Жешуві п’ятеро чоловіків побили трьох студентів з України, їм висунуто звинувачення у побитті на національному грунті.

Про це повідомляє Польське радіо.

Інцидент стався минулої суботи вночі, близько 3.00, неподалік студентського клубу "Pod Palmą".

П’ятеро чоловіків у віці від 18 до 20 років зачепили трьох українських студентів, питаючи чи Львів польський, чи український. Коли студенти відповіли, що український, їх побили.

Про подію поліцію поінформувала працівниця гуртожитку.

Правоохоронці переглянули записи відеоспостереження і виявилося, що камери зафіксували злочин. Незабаром патруль комісаріату в Новому місті Жешувазупинив п’ятьох молодих чоловіків для перевірки документів. Їх затримали для з’ясування обставин події.

Всі вони є місцевими мешканцями. Після допиту районна прокуратура Жешува висунула їм звинувачення у побитті на національному ґрунті.

Чоловіки визнали свою провину. За скоєний злочин їм загрожує до 5 років позбавлення волі. За рішенням прокурора, чоловіки перебувають під поліцейським наглядом.

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