Число жертв схода лавины в Италии возросло до 18

Среда, 25 января 2017, 08:11

Число жертв схода лавины которая накрыла отель в итальянском регионе Абруццо увеличилось до 18 после того, как спасатели нашли тело еще одного мужчины.

Об этом сообщает ANSA.

"Спасатели нашли под завалами отеля тело еще одного мужчину, пока не идентифицированного. Таким образом, количество жертв увеличилось до 18 человек", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня вторника 24 января итальянские спасатели нашли тело мужчины, уже пятнадцатой жертвы, под завалами в результате схода лавины, накрывшей отель в итальянском регионе Абруццо.

Спасательная операция продолжается уже седьмой день. Под завалами отеля за это время нашли 11 тех, кто смог выжить.

Пока остается неизвестной судьба еще 11 человек.

Напомним, в ночь на 19 января в горнолыжном городке Фариндола в центральной Италии сошла лавина, которая полностью разрушила отель. На тот момент в здании находились около 40 человек.

Поисковая операция продолжается седьмой день, спасатели раскапывают здание, которое находится под 4-метровым слоем снега.