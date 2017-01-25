Кількість жертв сходу лавини в Італії зросла до 18

Середа, 25 січня 2017, 08:11

Кількість жертв сходження лавини що накрила готель в італійському регіоні Абруццо збільшилася до 18 після того, як рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка.

Про це повідомляє ANSA.

"Рятувальники знайшли під завалами готелю тіло ще одного чоловіка, наразі не ідентифікованого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 18 осіб", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в другій половині дня вівторка 24 січня італійські рятувальники знайшли тіло чоловіка, вже п'ятнадцятої жертви, під завалами внаслідок сходження лавини, що накрила готель в італійському регіоні Абруццо.

Рятувальна операція триває вже сьомий день. Під завалами готелю за цей час знайшли 11 тих, хто зміг вижити.

Наразі залишається невідомою доля ще 11 осіб.

Нагадаємо, в ніч на 19 січня у гірськолижному містечку Фаріндола в центральній Італії зійшла лавина, яка повністю зруйнувала готель. На той момент у будівлі знаходилися близько 40 осіб.

Пошукова операція триває шостий день, рятувальники розкопують будівлю, яка знаходиться під 4-метровим шаром снігу.