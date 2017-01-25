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Додон обещает провести референдум о статусе Приднестровья

Среда, 25 января 2017, 13:52
Версия для печати Комментарии

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон пообещал провести референдум о статусе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Об этом он заявил на встрече с прессой в государственной резиденции, сообщает Bloknot-moldova.md.

По словам Додона, на территории Республики Молдова не должно быть никаких иностранных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийский президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет, чтобы Молдова была страной без каких-либо иностранных войск, включая российские.

На встрече с прессой Додон заявил, что итоговое решение о статусе Приднестровья будет принимать народ на референдуме по этому вопросу.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него за помощью референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - заявил Додон.

Как известно, независимость ПМР провозгласила 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов, поддержанных российской армией.

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