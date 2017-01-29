В Йемене спецназ США уничтожил до 30 боевиков "Аль-Каиды" и гражданских – СМИ

Воскресенье, 29 января 2017, 16:02

В результате спецоперации военных США в Йемене погибли 30 человек, среди которых боевики "Аль-Каиды" и более 10 мирных жителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть.

"Десантники на вертолетах провели рейд на юге Йемена в воскресенье, в результате чего погибли около 30 человек, в том числе подозреваемые в причастности к "Аль-Каиде" и гражданские местные жители", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, местные жители и чиновники, а также "Аль-Каиды" утверждают, что нападение было совершено военными США, которые пока не подтвердили факт сделки.

Медики на месте происшествия рассказали, что были убиты 30 человек, среди которых 10 женщин и трое детей.

"Если информация о рейде спецназа США подтвердится, то рейд будет первым вмешательством американских военных в гражданскую войну в Йемене за два года. Это будет первая такая операция за президента Дональда Трампа", – отмечает агентство.

Также сообщается, что "Аль-Каида" в сообщении в своем официальном аккаунте в Telegram выразила сожаление по поводу гибели Аль-Дахаба и других боевиков, количество погибших при этом не уточняется.

"Операция началась на рассвете, когда беспилотник разбомбил дом Абдулрауфа Аль-Дахаба, а потом прилетели вертолеты, доставившие десантников, которые ворвались в дом и убили всех внутри", – цитирует агентство местного жителя, который говорил на условиях анонимности.

"Затем боевики открыли огонь по американским солдатам, которые покинули зону, и вертолеты нанесли удары по боевикам и будникам, что привело к серьезным жертвам", – говорится в сообщении.